Haraslín jako penaltová jistota, opřel se do VARu: Nechápu, co tak dlouho zkoumali
Co se od něj čeká, to splnil. Kapitán Lukáš Haraslín zásadně postrčil Spartu ve 20. kole Chance Ligy k výhře na Dukle. Favorit nakonec na zaplněné Julisce bral vítězství 3:0, slovenský křídelník k němu - s nadsázkou - přispěl dvěma góly a nahrávkou. A také potvrdil, že si pro sebe uzmul penaltové úlohy.
Pokutové kopy nikdy moc nekopal. Rozjel se vlastně až minulý podzim. „Byl jsem vždy v týmech, kde byli určeni jiní hráči. Ve Spartě to byl Láďa Krejčí, a když nebyl na trávníku, tak já, Albion Rrahmani nebo Veljko Birmančevič,“ vykládal na Julisce.
Po Krejčího odchodu dostával přednost Birmančevič, až v první části aktuální sezony se to změnilo. Najednou je to Haraslín, kdo si bere kop z bílého puntíku. V této ligové sezoně se z něj prosadil počtvrté, uspěl ve všech případech. Proti brankáři Rihardsu Matrevitsovi zvolil střelu do pravého horního rohu.
„Viděl jsem, jak je gólman velký a vysoký, že když to trefím kolem něj po zemi nebo v polovině brány, bude to těžké. Snažil jsem se to kopnout co nejvíce pod břevno,“ popisoval střelec své pohnutky.
Byla to dobrá volba a útočník jen potvrdil, že penalty zvládá. V profesionální kariéře proměnil všechny, neuspěl jen v době, kdy kopal za juniorku Parmy, takzvanou Primaveru. To už však bude brzy celých jedenáct let.
Na Dukle si ostatně pro gól došel sám, penalta se pískala poté, co trefil centrem ruku stopera Erika Hunala. Dotyk byl jasný, řešilo se jen, zda míč předtím neopustil hřiště. „Nevím, co tak dlouho na kamerách zkoumali. Máme VAR, buď vidí, že míč opustil, nebo ne. Ale byl jsem si jistý, že balon byl před lajnou,“ ujišťoval Haraslín.
Ve druhé půli přidal další branku svým klasickým obstřelem, skóre završil střídající Joao Grimaldo. Sparta vyhrála v klidu. „Věděli jsme, co můžeme očekávat. Museli jsme se vyvarovat tomu, co jsme dělali v minulé sezoně v utkáních, kdy jsme možná soupeře někdy podcenili. Teď jsme ale nastoupili tak, že jsme nenechali nic náhodě. Takhle se chceme prezentovat. Oni jen odkopávali a byli pod tlakem,“ zhodnotila duel hlavní hvězda.
Další pokus ukázat sílu dostane jeho mužstvo příští víkend ve Zlíně.
