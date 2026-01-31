Předplatné

Haraslín jako penaltová jistota, opřel se do VARu: Nechápu, co tak dlouho zkoumali

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla - Sparta 0:3. Červená, penalta i VAR v akci. Řádil Haraslín, trefa i nové posily • Zdroj: iSport.tv
Lukáš Haraslín slaví proměněnou penaltu
Spoluhráči gratulují Lukáši Haraslínovi ke druhému gólu
Obalovačka Lukáše Haraslína byla přesná
David Holoubek během utkání se Spartou
Lukáš Haraslín slaví s Andym Irvingem
Brian Priske slaví s fanoušky výhru nad Duklou
30
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Co se od něj čeká, to splnil. Kapitán Lukáš Haraslín zásadně postrčil Spartu ve 20. kole Chance Ligy k výhře na Dukle. Favorit nakonec na zaplněné Julisce bral vítězství 3:0, slovenský křídelník k němu - s nadsázkou - přispěl dvěma góly a nahrávkou. A také potvrdil, že si pro sebe uzmul penaltové úlohy.

Pokutové kopy nikdy moc nekopal. Rozjel se vlastně až minulý podzim. „Byl jsem vždy v týmech, kde byli určeni jiní hráči. Ve Spartě to byl Láďa Krejčí, a když nebyl na trávníku, tak já, Albion Rrahmani nebo Veljko Birmančevič,“ vykládal na Julisce.

Po Krejčího odchodu dostával přednost Birmančevič, až v první části aktuální sezony se to změnilo. Najednou je to Haraslín, kdo si bere kop z bílého puntíku. V této ligové sezoně se z něj prosadil počtvrté, uspěl ve všech případech. Proti brankáři Rihardsu Matrevitsovi zvolil střelu do pravého horního rohu.

„Viděl jsem, jak je gólman velký a vysoký, že když to trefím kolem něj po zemi nebo v polovině brány, bude to těžké. Snažil jsem se to kopnout co nejvíce pod břevno,“ popisoval střelec své pohnutky.

Článek pokračuje pod infografikou.

Byla to dobrá volba a útočník jen potvrdil, že penalty zvládá. V profesionální kariéře proměnil všechny, neuspěl jen v době, kdy kopal za juniorku Parmy, takzvanou Primaveru. To už však bude brzy celých jedenáct let.

Na Dukle si ostatně pro gól došel sám, penalta se pískala poté, co trefil centrem ruku stopera Erika Hunala. Dotyk byl jasný, řešilo se jen, zda míč předtím neopustil hřiště. „Nevím, co tak dlouho na kamerách zkoumali. Máme VAR, buď vidí, že míč opustil, nebo ne. Ale byl jsem si jistý, že balon byl před lajnou,“ ujišťoval Haraslín.

Ve druhé půli přidal další branku svým klasickým obstřelem, skóre završil střídající Joao Grimaldo. Sparta vyhrála v klidu. „Věděli jsme, co můžeme očekávat. Museli jsme se vyvarovat tomu, co jsme dělali v minulé sezoně v utkáních, kdy jsme možná soupeře někdy podcenili. Teď jsme ale nastoupili tak, že jsme nenechali nic náhodě. Takhle se chceme prezentovat. Oni jen odkopávali a byli pod tlakem,“ zhodnotila duel hlavní hvězda.

Další pokus ukázat sílu dostane jeho mužstvo příští víkend ve Zlíně.

KonecLIVE
03

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín1975726:2426
10Teplice2056920:2621
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník19351112:2514
15Slovácko19351111:2514
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

