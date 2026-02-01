Kliment: Takhle jsem si to vysnil. Chválil Růska, na podhrot se zatím nežene
Děti oblékly bílé dresy s jeho jmenovkou a po gólu tátovi tleskaly ze skyboxu. Po skončení zápasu zamířily i na hřiště, hrdost celé rodiny byla obrovská. Uzdravený olomoucký král Jan Kliment (32), jak jej nazývají fanoušci Sigmy, je definitivně zpět. Proti Hradci Králové (1:0) doručil tříbodový gól, trefil se po devíti měsících. „Když jsem dostal balon, přesně jsem věděl, co budu dělat. Vyšlo to perfektně,“ pochvaloval si nový kapitán Hanáků po povedeném startu jara.
Vypadáte, že se vám ulevilo.
„Strašně, spadl mi kámen ze srdce. Posledních patnáct minut na lavičce jsem se na to nemohl ani dívat. Pomůže to všem. Šli jsme si za tím, jsem strašně šťastnej, že jsme vyhráli a máme tři domácí body. Určitě se nám bude dýchat lépe.“
A vám osobně?
„Dopadlo to asi, jak nejlíp mohlo. Říkal jsem už na předsezonní tiskovce, že osobní cíle upozadím týmovým, ale jsem samozřejmě rád, že jsem to mohl být já, kdo rozhodl. Hlavní jsou tři body. Tohle je třešnička, kterou jsem si trošku vysnil. A povedlo se.“
Povedl se i refresh mužstva?
„Určitě to hodnotím pozitivně. Začali jsme dobře, ale Hradec hrál taky výborně. Po nějakých patnácti minutách to po nás převzal, měl tam i šance. Furt jsem ale věřil, že nám stačí jedna nebo dvě šance a rozhodneme. Bylo to první utkání, možná trošku i o štěstí. Nakonec se to přiklonilo k nám, celkově výkon hodnotím pozitivně. Ne všechno si sedlo hned, všichni kluci nejsou ještě úplně sehraní. Ale myslím si, že jdeme správnou cestou a že se budeme zlepšovat.“
Tomáš Petrášek vás celou dobu precizně strážil, ale v klíčové situaci jste využil svou klasickou zasekávačku a nechal ho projet na sáních, což si teď asi obránce vyčítá...
„Viděl jsem, že byl na mě dost nachystaný. Balon byl na druhé straně a on si mě pořád hlídal. (úsměv) Ale vždycky říkám, že stačí jedna situace, která všechno změní. Když ji proměníte, tak nechci říct, že se zapomene na předchozí výkon, ale všechno se změní a jste na koni. Když jsem s ním šel do hlavičky, bylo to těžký. Někdy jsem do ní ani nešel, protože to nemělo cenu. Spíš jsem čekal na odražené balony a jednu situaci. Pak jsme si povídali, on říkal, že už nic moc jiného nemohl dělat a že jsem to udělal perfektně. Zachoval se sportovně.“
Když zmiňujete, že se po gólu možná na něco zapomene, mám to chápat tak, že ještě nejste herně v topu?
„Stál proti nám dobrý soupeř, hrál výborně. Vláďa Darida to řídí, byl hodně na balonu. Měli připravený presink, nám to v některých chvílích nevycházelo. Je prostor na zlepšení.“
I u vás? V první půli jste možná některé mikrosituace řešil zbytečně složitě, ne?
(přemýšlí) „Možná, že jo. Snažím se vždycky situace nějak vyhodnotit. Kolikrát když jste někde úplně sám, ani vám nic jiného nezbyde. Párkrát mi to ujelo, ale nepřišlo mi, že bych řešil věci složitě.“
Jak jste na tom kondičně?
„Určitě to není optimální jako v sezoně předtím, kdy jsem vydržel třeba čtyři zápasy v řadě hrát devadesát minut. Ani jsem před zápasem od sebe nečekal, že bych vydržel celý zápas. Pak už mě braly křeče do lýtek. Komunikovali jsme s trenérem. Když vím, že už mi to tak neběhá a nemám týmu tolik co dát, nemám problém říct si o střídání. Aspoň tam přišel nový hráč, který byl fresh. S každým zápasem jde ale kondička nahoru.“
Půjde nahoru i vaše kooperace s Antonínem Růskem, jenž je jinou desítkou než Filip Zorvan?
„Tondu musím strašně pochválit. Od chvíle, co přišel, odjel celou přípravu a hrál výborně. Právem si zasloužil hrát. Je to samozřejmě jiný typ než Zorvi, díky síle udrží strašně moc balonů. Nevím, jestli námi byly nějaké extra kombinace, ale myslím, že nějak na sebe napojení jsme. Víme, co bude dělat ten druhý. Můžeme to jen vylepšovat.“
Mimochodem, co případně vy na podhrotové pozici, až se uzdraví Václav Sejk?
„Taky jsem nad tím přemýšlel. Když mi občas na tréninku něco vyjde, říkám si, že bych mohl být desítka. Pak mi to zase nevyjde, tak si řeknu, že radši ne. (úsměv) Dokud mi to bude střílet na devítce, asi není potřeba. Na druhou stranu i Tóňa může hrát útočníka, někdy rotujeme, je to více variabilní. Není problém si někdy odskočit a prohodit se.“
Pohled Michala Kvasnici
Nealibistický asistent
Nejlepším mužem prvního poločasu zápasu Olomouc-Hradec Králové se z mého pohledu jednoznačně stal pomezní rozhodčí Adam Beneš, který bez jakéhokoli zaváhání či pomoci VAR dvakrát správně vyhodnotil ne zrovna jednoduché ofsajdové situace před gólem Sigmy a před penaltou pro Hanáky. V obou případech byl v „pytli“ Ahmad Ghali, Beneš byl pozorný. Často jsou sudí pod palbou kritiky, včetně té mé, tak mi nyní přišlo férové druhého asistenta pochválit. Kéž by to vydrželo, jaro bude ještě dlouhé a po všech směrech náročné...
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu