Krátké rukávy, čeština i bláznivá oslava. Střelec bavil i díky simulování slávisty
Do utkání v mrazivých teplotách nastoupil v dresu s krátkým rukávem. „Byla hodně velká zima,“ přiznal Lamin Jawo, útočník Jablonce. „Ale dlouhé rukávy mě svírají. Nemůžu s nima hrát, stačí mi rukavice,“ doplnil velmi srozumitelnou češtinou. Zřejmě správná volba. Třicetiletý Gambijec vstřelil v sobotním utkání proti Teplicím (1:0) už osmý gól v této sezoně, po kterém napodobil bláznivou oslavu Jana Chramosty.
Slavia má Tomáše Chorého, Mojmíra Chytila a Erika Prekopa. Sparta doplnila Jana Kuchtu s Albionem Rrahmanim o mladého kanonýra Matyáše Vojtu. Plzeň nabobtnala o Daniela Vašulína a rekordní posilu Salima Faga Lawala.
Ano, top ligové týmy vytvořily velmi silné trojice útočníků. Přesto Jablonci stačí – s nadsázkou – dvě jména. Lamin Jawo a Jan Chramosta nasázeli v tomto ročníku dohromady šestnáct branek, čímž překonaly celé týmy Dukly, Slovácka, Baníku. Zároveň se vyhoupli na stejné číslo, jaké zatím zaznamenali Bohemians. „Jsme rádi, že máme takové střelce,“ pochvaloval si trenér Luboš Kozel, který přitom ještě v zimní přípravě připustil, že klub hledá posily do ofenzivy.
Jawo vylepšil bilanci jabloneckých útočníků v sobotu odpoledne proti Teplicím. I když do něj neměl původně vůbec zasáhnout. V posledním podzimním utkání proti Slavii (3:4) totiž dostal čtvrtou žlutou kartu v této sezoně za střet s obráncem Davidem Douděrou.
„Věděl jsem už v zápase, že to nebyla žlutá. Díval jsem se i na video,“ zmínil Jawo. Proto se Jablonečtí odvolali a s protestem uspěl. „Jsem rád, že jsem mohl hrát, ale nečekal jsem to,“ přiznal. „Cítili jsme, že trest byla křivda, tak jsme požádali o prominutí. I když jsme nevěděli, jaký bude výsledek. Jsem rád, že komise to vyhodnotila tak, že šlo o simulování soupeře,“ uvedl Kozel, který mohl na konci sobotního odpoledne vydechnout: „Vyplatilo se.“
Kouč nasadil urostlého útočníka do základní sestavy vedle Aléxise Aléguého, který mu asistoval na jedinou branku utkání. Jawo se protlačil za zhruba osmaosmdesát minut ke třem střelám hlavou. Ta poslední z nich byla gólová.
Slíbil jsem, že udělám Honzovu oslavu
Skóroval po rohovém kopu, když se na hraně malého vápna objevil úplně osamocený. „Nebyl jsem překvapený,“ namítl. „Tekijaški mi udělal výborný blok, což máme nacvičené, udělali jsme to už dřív. Čekal jsem centr od Alexe a viděl jsem, že balon jde přímo na mě,“ popsal situaci Jawo, jenž velmi slušně ovládá češtinu.
Jakmile překonal brankáře Matouše Trmala, rozběhl se zběsile a s vypláznutým jazykem na lavici po vzoru parťáka Chramosty. „Říkal mi před zápasem, že proti Teplicím dávám vždycky gól a zápas skončí 1:0. Tak jsem mu slíbil, že když se trefím, udělám jeho oslavu,“ smál se Jawo, který udeřil proti Severočechům potřetí v třetím utkání po sobě.
„Je to kvalitní, silný a rychlostní typ útočníka, ale oceňuji kluky, jak to s ním celé utkání zvládli. Nevybavuju si, že by nám nějak zatápěl. Jen mě mrzí, že jsme si nepohlídali standardku,“ řekl Petr Kodeš, záložník Teplic, na adresu jabloneckého útočníka.
Jawovu kvalitu potvrzují také statistiky. Útočník, který přestoupil natrvalo do Jablonce minulé léto, dal už osm gólů. Přitom jeho hodnota očekávaných branek dosáhla na číslo 3,29. To znamená, že se dokáže prosadit i v šancích, které nejsou tolik nebezpečné.
Není vyloučené, že se Jawo s Chramostou budou v následujících týdnech a měsících přetahovat o titul nejlepšího střelce ligy. „Ale sezona bude pro mě nejlepší, pokud se dostaneme do Evropy,“ zdůraznil Jawo. K tomu má momentálně Jablonec i díky jeho výkonům slušně našlápnuto.
Lamin Jawo v datech
- Zápasy: 19
- Odehrané minuty: 1334
- Góly: 8
- Očekávané góly: 3,28
- Střely/přesnost: 23/56,5 %
Zdroj dat: Wyscout
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu