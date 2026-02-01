Hanousek se vrátil po pěti letech: Dávno vím, že Sparta se Slavií by v Polsku vládly
Od Sparty ke Spartě, malou oklikou trvající bez dvou týdnů pět let. Elegantní střeďák Marek Hanousek se vrátil po polské anabázi do české ligy, Dukle má pomoci k záchraně. Letenský favorit byl jeho první soupeř, stejně jako poslední v únoru 2021, kdy zažil s Karvinou prohru 3:4. Tentokrát byl soupeř jednoznačně lepší, domácí padli ve 20. kole Chance Ligy přes slušný výkon čtyřiatřicetiletého záložníka na Julisce 0:3, byli totálně bez šancí.
Zvládl pětasedmdesát minut se svým oblíbeným číslem 25, pak byl střídán. „Jeho výkon byl pozitivní,“ hodnotil trenér David Holoubek, i když ani zkušený Marek Hanousek nemohl hnout dějem zápasu.
Marku, byl to složitý návrat?
„Je to hodně malý vzorek, ale Sparta a Slavia jsou hodně kvalitní týmy. Už dávno vím, že by i v Polsku byly na prvních dvou příčkách.“
V čem se to projevovalo?
„Byl to velice těžký zápas, Sparta ukazovala sílu, především v prvním poločase absolutně dominovala. Byli jsme všude pozdě, pořád měla převahu, což vyústilo v penaltu. Pak jsme se zlepšili, dostávali jsme se k vápnu soupeře, ale bohužel jsme se nedostali do vyložené šance. Druhá Haraslínova branka definitivně zlomila náš odpor. Navíc po červené kartě už jsme neměli jak kontrovat.“
Mluvil jste o penaltě. Viděl jste situaci, která jích předcházela?
„Měl jsem takový úhel, že jsem nemohl poznat, jestli míč předtím přešel brankovou linii. Můj první dojem byl takový, že Erik Hunal byl blízko tomu hráči, co vracel balon a neměl jak reagovat, ale rozhodčí mi pověděl, že ruka byla v nepřirozené poloze a zabránila centru, a proto to byla penalta. Ale my se musíme soustředit na jiné týmy.“
Na které?
„Na ty uprostřed tabulky nebo kolem nás, s nimi vítězit a udržet pro Duklu ligu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu