Posily Sparty při premiéře: Irving ukázal, co umí. Z Grimalda a Sonneho budou v Peru šílet
V zimě podepsala čtyři novice. Do zápasu na Dukle, kde jednoznačně sebrala tři body po výhře 3:0, nasadila fotbalová Sparta trio z nich. Jen ultrasledovaný útočník Matyáš Vojta zůstal mimo zápasovou nominaci. Jeho kolegové, lednové importy, měli na duel přes fakt, že všichni dorazili jako střídající, značný vliv. Zapsali gól, asistenci, zajímavé výkony. A také probudili jednu zemi v jižní Americe.
Do čtvrteční půlnoci může Sparta doplnit soupisku pro jarní část Konferenční ligy, tedy pro soutěž, kde cílí na nejvyšší mety. Sportovní ředitel Tomáš Rosický mluvil dokonce o finále v Lipsku…
Po postupu z první fáze lze přihodit do kádru tři nové tváře, tak hovoří pravidla. Není to nějak málo? Pro Spartu rozhodně ano. Už na podzim totiž přibyl do mužstva Jakub Martinec, v zimě pak Matyáš Vojta, Joao Grimaldo, Andrew Irving a nejnověji Oliver Sonne, jenž do Prahy přiletěl ve čtvrtek.
Co s tím? Prostě a jednoduše půjde o nemilosrdný řez. Dva z pětice budou mít smůlu, odhad není tak složitý. Sonne s Irvingem jsou posily z Premier League, útočník Vojta přišel Spartu na 120 milionů korun.
Jasné odpovědi však nyní nečekejte, ještě je čas. Rozhodne i zdravotní stav, pořád mimo jsou například Emmanuel Uchenna a Veljko Birmančevič. „Je to realita, ve které se teď pohybujeme. Je jasné, že ne všichni hráči, kteří přišli, budou moci být dopsáni na soupisku. Kdo to bude, na to si musíme ještě počkat do chvíle, kdy to bude zveřejněné. Omlouvám se, ale ta jména neřeknu,“ nepřekvapil po sobotní výhře na Dukle trenér Brian Priske.
Duel, který z pětice neabsolvoval kvůli trestu z posledního podzimního kola Vojta a Martinec ho odseděl na lavici, mu však mnohé ukázal zejména, co se týče nových tváří. Do hry poslal tři. V 72. minutě vystřídal Irving ve středu pole Siverta Mannsverka, o deset minut později přišli Sonne (pravý wingbek) s Grimaldem (levé křídlo), kteří nahradili tahouny Lukáše Haraslína s Pavlem Kadeřábkem.
Jak si vedli? Začněme Irvingem, posilou z West Hamu United. „Ve druhé půli nám pomohl, měl tam spoustu dobrých momentů,“ hodnotil ho Priske. Obří ohňostroj to nebyl, Skot však ukázal, co umí. Čte hru, má výbornou kličku z místa, kdy si míč nachystá na levou nohu a pak centruje. V zápase poslal přesně po takové akci míč do kapsy, do dobré situace vyslal Jana Kuchtu, obrana si však poradila.
Dvojice Peruánců byla výraznější. Je jednoduché proč, společně totiž stvořila třetí branku. Sonne ulétl po pravé straně, poslal centr, který na zadní tyči doklepl do brány Grimaldo. Ten mimochodem odehrál za Spartu i s přípravou celkem sedmdesát minut a ve statistikách má dva góly plus jednu přihrávku na branku.
Viditelně těží z rychlosti i techniky, jen se musí adaptovat. Kondičně ještě rozhodně není nachystaný, fitness specialisté si ho berou do parády.
„V rámci toho, jak je připravený, odehrál dobrý zápas, měl tam zajímavé momenty. Kolem boxu je hodně nebezpečný. Samozřejmě jsou tam i další věci, ve kterých se musí zlepšit. Určitě budeme pracovat na jeho fyzické stránce,“ přiznal Priske.
Priske na Zlín očekává jeden návrat z marodky
To Sonne je na tom jinak. V minutách na place splnil, co se od něj čekalo. „Takhle chci lítat po lajně, být motorová myš, podporovat útok,“ vyznal se po utkání v rozhovoru pro klubový web. „Bylo pro mě lepší, že jsem šel z lavičky. Přijel jsem ve čtvrtek, nasál jsem prostředí a atmosféru. Viděl jsem velkou úroveň týmu, jsou tady hráči opravdu TOP kvality, třeba kapitán Lukáš Haraslín. A byl jsem rád, že můj peruánský kamarád dal gól na zadní tyči,“ vykládal perfektní angličtinou (není divu, narodil se v Dánsku, působil v Anglii). „V Peru z toho budou lidi šílet,“ upozornil.
Asi ano, Sonne má obří dosah na Instagramu, jak upozornil na síti X Zdeněk Koutský ze Sparťanských novin. Nikdo z hráčů ligy není na takové úrovni. Jeho číslo zní silně: 595 tisíc. Pro srovnání samotnou Spartu sleduje 349 tisíc lidí.
Kvůli tomu však nepřišel. Má pomoci pozvednout Spartu, která ztratila dva pravé wingbeky odchodem Angela Preciada a zraněním Martina Suchomela. „V těch pár minutách, co odehrál, ukázal, že je to velmi dobrý hráč do ofenzivy. Má silný motor, velkou kondici, hodně naběhá a navíc má skvělou pravou nohu,“ ocenil Sonneho kouč.
„Rozhodla prostě velká kvalita soupeře, my jsme navíc nesehráli dobrý part. Čekali jsme od sebe trochu víc. Gól z penalty s námi celkem zacloumal. Hra nebyla podle našich představ, umíme podle nás hrát mnohem lépe. Přestože jsme hráli s týmem, který je kvalitativně na výši, měl jsem rozhodně vyšší očekávání,“ reagoval domácí trenér David Holoubek.
Rozdíl byl vskutku patrný, přestože Sparta musela vynechat dva dlouhodobé členy základní sestavy. Uchenna a Brimančevič nejsou k dispozici, jejich absence se táhne. „Uche už trénuje naplno, ale ještě jsme necítili, že je stoprocentně připravený. Očekávám, že v týdnu absolvuje další tréninky a na Zlín bude k dispozici,“ popsal situaci Priske. „Birma se ze Španělska vracel dříve, čekáme, že příští týden půjde do tréninku s fyzioterapeuty a individuálními kouči.“
Jak už naznačil trenér, další kolo hraje Sparta ve Zlíně, konkrétně v neděli od půl čtvrté odpoledne.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu