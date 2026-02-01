Předplatné

Jedlička se zlobil: Tohle se nesmí opakovat. Každý se musí podívat do zrcadla

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko – Baník 2:2. Kolaps hostů, ztratili náskok. Jedlička chytil penaltu • Zdroj: isportTV
Trenér Baníku Tomáš Galásek
Radost fotvalistů Baníku po brance Václava Jurečky
Daniel Holzer z Baníku se snaží prosadit přes obranu Slovácka
Milan Heča ze Slovácka boxuje míč před Václavem Jurečkou z Baníku
Fotbalisté Baníku Ostrava slaví branku Abdallaha Gninga do sítě Slovácka
Fotbalisté Slovácka a Baníku v úvodním duelu jarní části Chance Ligy
7
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

V jeho případě Baník evidentně nesáhl vedle. Hned v prvním mistrovském zápase byl Martin Jedlička (28) nejlepším hráčem ostravského týmu, na Slovácku ve 20. kole Chance Ligy lapil i Havlíkovu penaltu. Hlavně díky brankářské posile z Plzně neodjela Galáskova parta z Uherského Hradiště bez bodu. „Každý z nás se musí podívat do zrcadla a říct si, jestli tam dal od sedmdesáté minuty maximum,“ nelíbilo se mu, jak hosté výborný duel (2:2) dohráli.

Z osobního hlediska můžete být spokojený, ale co výkon mužstva a výsledek na Slovácku?
„Je to týmový sport. Kdyby nám někdo před zápasem někdo řekl, že nepohrajeme, asi bychom to brali. V boji o záchranu je každý bod důležitý. Ale když vedete 2:0 a máte takovou podporu fanoušků, musíte to dohrát do konce a odvézt tři body. Po tom vývoji je to ztráta.“

Co se z vašeho pohledu v závěru stalo, že vás soupeř začal jasně přehrávat a nutil vás k chybám?
„Musím se podívat na video, co se tam stalo. Každý z nás se musí podívat do zrcadla a říct si, jestli tam dal od sedmdesáté minuty maximum. Tohle se nesmí opakovat. Chceme vyhrávat. Slovácko se chytlo gólem z malého vápna, pak se to na nás hrnulo. Trenér Skuhravý prostřídal, noví hráči do toho vlítli, chytli se a týmu pomohli k vyrovnání.“

Jak jste přemýšlel před penaltou leváka Marka Havlíka?
„Nechám si to pro sebe.“

Příznivci vašeho klubu opět zaplnili celou tribunu za jednou z branek. Co na to říkáte?
„Naši fanoušci vytvořili krásnou kulisu, musíme jim poděkovat. Byli cítit už na rozcvičce, a když jsme sem jeli po dálnici. Vytváří to na nás zdravý tlak. Musíme se s ním porvat a odevzdat vždycky na hřišti maximum.“

Jak se chytá v minus pěti stupních?
„Nevnímal jsem to. Jsem typ člověka, který se každé ráno otužuje. Zas taková zima mi nebyla.“

KonecLIVE
22

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín1975726:2426
10Teplice2056920:2621
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů