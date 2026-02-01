Jedlička se zlobil: Tohle se nesmí opakovat. Každý se musí podívat do zrcadla
V jeho případě Baník evidentně nesáhl vedle. Hned v prvním mistrovském zápase byl Martin Jedlička (28) nejlepším hráčem ostravského týmu, na Slovácku ve 20. kole Chance Ligy lapil i Havlíkovu penaltu. Hlavně díky brankářské posile z Plzně neodjela Galáskova parta z Uherského Hradiště bez bodu. „Každý z nás se musí podívat do zrcadla a říct si, jestli tam dal od sedmdesáté minuty maximum,“ nelíbilo se mu, jak hosté výborný duel (2:2) dohráli.
Z osobního hlediska můžete být spokojený, ale co výkon mužstva a výsledek na Slovácku?
„Je to týmový sport. Kdyby nám někdo před zápasem někdo řekl, že nepohrajeme, asi bychom to brali. V boji o záchranu je každý bod důležitý. Ale když vedete 2:0 a máte takovou podporu fanoušků, musíte to dohrát do konce a odvézt tři body. Po tom vývoji je to ztráta.“
Co se z vašeho pohledu v závěru stalo, že vás soupeř začal jasně přehrávat a nutil vás k chybám?
„Musím se podívat na video, co se tam stalo. Každý z nás se musí podívat do zrcadla a říct si, jestli tam dal od sedmdesáté minuty maximum. Tohle se nesmí opakovat. Chceme vyhrávat. Slovácko se chytlo gólem z malého vápna, pak se to na nás hrnulo. Trenér Skuhravý prostřídal, noví hráči do toho vlítli, chytli se a týmu pomohli k vyrovnání.“
Jak jste přemýšlel před penaltou leváka Marka Havlíka?
„Nechám si to pro sebe.“
Příznivci vašeho klubu opět zaplnili celou tribunu za jednou z branek. Co na to říkáte?
„Naši fanoušci vytvořili krásnou kulisu, musíme jim poděkovat. Byli cítit už na rozcvičce, a když jsme sem jeli po dálnici. Vytváří to na nás zdravý tlak. Musíme se s ním porvat a odevzdat vždycky na hřišti maximum.“
Jak se chytá v minus pěti stupních?
„Nevnímal jsem to. Jsem typ člověka, který se každé ráno otužuje. Zas taková zima mi nebyla.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu