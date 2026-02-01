Posily pálily, ale Baník ztratil. Proč Galásek nestřídal? Všichni dali palec nahoru
Fantastický zápas! A to se do sebe opřely dva celky ze dna tabulky Chance ligy. Diváci se bavili, viděli čtyři góly a málem šokující obrat Slovácka z 0:2 na 3:2. Kdyby Marek Havlík proměnil na konci penaltu…Baník neudržel dvougólové vedení, byť se střelecky prosadili oba noví útočníci Gning a Jurečka. „Ten fotbal mě bavil, na hráče jsem hrdý,“ řekl domácí trenér Roman Skuhravý.
Rozhodčí Dalibor Černý naposledy fouknul do píšťalky a domácí záložník Marek Havlík smutně zvednul oči k nebi. Proč, to bylo každému jasné. Úchvatný finiš Slovácka mohl umocnit vítězným zásahem, jenže po ruce Davida Buchty zahodil „desítku“. Levačkou tlačil v 83. minutě balon k tyči, ale Martin Jedlička byl u své levé tyče včas a vystřihnul další skvělý zákrok. Ten nejdůležitější. „Jak jsem přemýšlel? Nechám si to pro sebe,“ reagoval Jedlička. „Děkujeme Martinovi, že neodjíždíme bez bodu,“ řekl trenér Tomáš Galásek.
Baník se může těšit, že v zimě trefil posily. O Jedličkovi v bráně už řeč byla, chystal brilantně. Hroťáci Abdallah Gning a Václav Jurečka nebyli líní na krok a ukázali produktivitu, kvůli níž do nich majitel Václav Brabec investoval nemalé prostředky. Oba využili šílených hrubek stoperů soka. Po špatné rozehrávce Milana Rundiče přihrál Václav Jurečka z ofsajdové lajny před bránu parťákovi, jenž zblízka obstřelil Milana Heču. Zásah potvrdil VAR.
Konstruktivní (a riskantní) zakládání útoků od gólmana po pauze „zabilo“ Jonathana Muldera, jenž si po přihrávce od gólmana špatně zpracoval míč a nabídl snadný gól Jurečkovi. „Po hráčích chci herně odvážné věci a jsem připravený na to, že nás někdy tyto situace potkají a fatální chyby budeme dělat,“ uvedl smířlivě kouč Skuhravý. „Ano bolí to, ale rozhodně je nezatratím. Vůbec se na ně nezlobím, budu je podporovat dál. Spíš jim budu ukazovat, jak si dávali neaktivní první dotek,“ dodal.
Článek pokračuje pod infografikou.
Domácí do toho za stavu 0:2 šlápli, trenérovi vyšla střídání. Famózní ligovou premiéru oslavili mladíci Paul Ndubuisi a Adonija Ouanda. Druhý jmenovaný nahradil zraněného kapitána Vlastimila Daníčka, který opět začal na hrotu. Vedl si výtečně, než si natáhl zadní stehenní sval. „Píchlo ho tam, půjde na sono,“ informoval Skuhravý.
Nakonec se i největší srdcař Daníček na lavičce radoval z bodu, k němuž přispěl také jeho nástupce. Dvacetiletý Kanaďan Ouanda uklidil za Jedličkova záda Tetourovu vyraženou střelu a nakopl Slovácko k velké stíhačce. Skóre dorovnal Paul Ndubuisi, vytažený přes zimu z béčka. V MSFL dal na podzim dva góly a teď už má jeden i o dvě patra výš. A jaký! Po narážečce s aktivním Michaelem Krmenčíkem napálil balon mimo Jedličkův dosah.
Zatímco Skuhravý osvěžil hru dravými náhradníky, jeho protějšek se střídáním vyčkával. Udělal je až za stavu 2:2. „Nemám si co vyčítat,“ tvrdil Galásek. „Všichni hráči dávali palec nahoru, nikdo si nestěžoval na zdravotní problémy. Jedině že bych střídáním trošku rozkouskovat hru,“ obhajoval se. „Taky jsem hrál fotbal. Vím, že když vedete 2:0, mělo by to hráči spíš pomoct, než aby znejistěl, Nakonec musíme být rádi, že jsme neprohráli a vzít bod s pokorou,“ shrnul.
Speciální radost měl nicméně z třicátníka Jurečky, který se vrátil do české ligy z Turecka. V kabině jeho premiéru (1+1) ocenil i sportovní manažer Luděk Mikloško. „Možná se na stadionu, kde dával góly dřív, cítil dobře. Jako doma. Je dobrým příkladem i pro spoluhráče,“ chválil kouč útočníka, nejlepšího střelce nejvyšší soutěže ročníku 2022/23.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu