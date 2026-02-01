Kouč Slovácka: Zranění Daníčka? Vypínač. Chválil fotbal, debutanty, Jurošku i Krmenčíka
Když už si myslíte, že nemá čím překvapit, tak…Zase překvapí. Do extrémně důležitého střetu s Baníkem vytáhl kouč fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý (50) dva zahraniční žolíky – debutanty v Chance Lize. Výsledek? Dvacetiletí rychlíci Adonija Ouanda a Paul Ndubuisi, pro širší veřejnost doteď neznámá jména, jako střídající hráči skórovali a zajistili vyrovnání z 0:2 na 2:2. Pochvalu si od něj zasloužil nicméně také další náhradník Michael Krmenčík, obrovsky platný v soubojích i mezihře. „Mužstvo má elán s tou situací něco dělat, což mě strašně potěšilo,“ líčil trenér po remíze.
Střídající Michael Krmenčík mile překvapil, viďte?
„Výborný. Když dá vždycky podobný výkon, potvrdí to, proč jsme si ze tří útočníků nechali jeho. Já mu hrozně věřím. Mám radost, že do toho střídající hráči takhle skočili. Ale zase nejsem v euforii. Za stavu 0:2 nemáte co ztratit. Baník se zatáhl a my jsme měli víc prostoru. Musím si to zanalyzovat na videu.“
Jak se vám líbila jarní remízová premiéra?
„Na zápas jsme se strašně moc těšili. Vstup do něj přesně odpovídal mé vizualizaci. Do třicáté minuty, než se zranil Daníček, jsme hráli podle plánu. Ve finální fázi jsme sice byli nepřesní, ale myslím, že jsme byli jasně lepší než Baník. V závěru prvního a v začátku druhého poločasu jsme úplně vypadli z role a po dvou chybách nás soupeř potrestal. V brejkových situacích bude Baník obrovsky silný.“
V závěru jste do toho šlápli a euforicky vyrovnali.
„To byl plán, akorát to nemělo být za stavu 0:2...Ten fotbal mě bavil, jsem na hráče hrozně hrdej. Bylo tam to, jakým způsobem trénujeme, jak jsme se prezentovali v přípravě. Přesně takhle chceme hrát. Přesně, odvážně, agresivně, rozběhy. Troufám si říct, že jsme dva body ztratili, ale po tom průběhu musíme s pokorou přijmout jeden. Pokud mužstvu na videu správně podám to, co se na hřišti dělo, může to pro nás být obrovská vzpruha. Vážíme si toho, že jsme nesložili zbraně. Jdeme dál.“
Proč jste nakonec nevyhráli?
„Bylo to o fantastickém výkonu Jedličky. To, co předvedl v kritických momentech, dokáže jen špičkový brankář. Podle mě Havlas kopl penaltu dobře, utáhl to k tyči. Jenže kam se Jedlička dostal…(obdivně) Jinak tomu předcházela naše fantastická akce. Mrzí mě, že Buchta neměl ruku dole, protože by Krmenčík dával do prázdné brány.“
Šel by kopat „desítku“ specialista číslo jedna Vlastimil Daníček, kdyby byl na trávníku?
„Nešel. V sobotu jsem mu říkal: ´Ty jsi blázen. Kopal šedesát pět penalt, jednu jsi nedal a od té doby nekopeš.´ Takhle to bylo domluvené.“
Neměl Václav Jurečka na pravém křídle až moc prostoru?
„Měli jsme obrovský problém s tím, jak se on a Gning schovávali. V přípravě úplně takto nehráli. Evidentně čekali na to, že uděláme v přechodu chybu. Jednou byli vpravo, pak šli pod sebe. V poločase jsme se o tom bavili. Vencu znám, vyspěl. Umí si najít prostor. Gning to samé. Za stavu 2:2 jsme měli klapky na očích, chtěli jsme vyhrát 6:2. Kdyby nás Baník potrestal ze dvou ošemetných situací, kdy to skákalo po brankové čáře, jsme smutnější, než jsme teď.“
Daníček říkal, že ho tam píchlo
Čím si vysvětlujete fatální chyby stoperů Muldera a Rundiče?
„Moje mužstvo bude zpočátku dělat fatální chyby, protože po hráčích chci věci, které nikdy nedělali. Jsem připravený na to, že nás to někdy potká. Je to o podpoře. Stane se, na hráče se vůbec nezlobím. Spíš jim ukážu, jak neaktivně si dávali první dotek. Porovnejte si výkony stoperů v pasáži, kdy jsme byli aktivní a pasivní. Je v tom hrozně tenká hrana. Ano, bolí to, ale rozhodně ty hráče nezatratím. Budu je v tom podporovat dál. Rozehrávka je pro mě manipulace se soupeřem. Nalákání, využití prostoru.“
Co kdyby se začali obránci chovat nekonstruktivně a jenom bezhlavě odkopávali balony dopředu?
„Hráči se musí naučit to, kdy do toho musí křápnout. V tom případě je to bezpečí pro obranu. Já neberu rozehrávku jako riziko. Ale kdyby si dal stoper dotek a švihnul do nahoru jednou, podruhé, tak jde ve třicáté minutě dolů.“
Hru velmi rozhýbal mimo jiné uzdravený Pavel Juroška, jenž se dostal do několika šancí. Nechyběl vám gól?
„Juryho jsem pochválil za to, jak mužstvu pomohl. Obrovsky pozitivní výkon. Vím, co má za sebou. Trénuje necelé tři týdny. První jeho trénink s mužstvem byl první den na soustředění. Kdyby něco proměnil, byla by to třešnička na dortu. Ale nemůžete chtít ve fotbale jít z nuly na sto. Půjdeme postupnými krůčky. Věřím, že góly dávat bude.“
Oceníte debuty Ouandeho a Ndubuisiho?
„Čekali jsme, že tam přinesou to, co umí. Zápas od zápasu budou lepší a lepší. Jednou přijde doba, kdy nebudou utkání jen zavírat, ale i otevírat. Vidím je každý den na tréninku. Vezměte si Paula. U málokterého hráče, kterého jsem trénoval, jsem viděl každodenní progres. Samotného mě zajímá, kam to může dotáhnout. Ti chlapci pro nás budou důležití, pokud na sobě budou pracovat tak, jak pracují.“
Co je s Vlastimilem Daníčkem, který se po půlhodině zranil?
„Říkal, že ho tam píchlo. Jde na sono. Málokdy se mi stalo, že by takový moment změnil ráz zápasu. Bylo to jako vypínač. Musíte maličko poměnit rozestavení. Havlík šel doprostřed, trošku jsme vypadli z role. Dáňa je pro nás důležitý, doufám, že nebude mimo dlouho. Je mi ho líto, ale i tohle se v takovém počasí stává.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu