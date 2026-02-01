Zklamaný Jarolím: Fakt jsme hráli dobře, jenom... Hyský se zpátky do Karviné těšil
Jeden rok, tři měsíce a šestadvacet dnů. Tak dlouho patřil trenér Martin Hyský Karviné, než se upsal Plzni. Slezský klub bezpochyby pozvedl, udělal z něj šmrncovní adresu s možností posouvat dál talentované hráče. Ve 20. kole Chance Ligy se do známých míst poprvé od svého odchodu vrátil, tentokrát už coby kouč Viktorie. „Bylo to pro mě utkání, na které jsem se hrozně těšil,“ přiznal plzeňský kouč po vítězství 2:0.
V Karviné se na něj vzpomíná v dobrém. Ještě aby ne, když ji v minulé sezoně dotáhl na osmý flek. Nejlepší umístění v klubové historii navíc Martin Hyský podtrhl rekordními jednačtyřiceti získanými body. Fanoušci jej v průběhu duelu s Plzní právem vyvolávali.
Zápasy Slezanů je pod jeho vedením bavily. Padesátiletý kouč, jenž kromě trenérského know-how dokonale ovládá třeba tréninky v angličtině, zanechal v Karviné stopu. „Prožil jsem tady nádherný kus své fotbalové kariéry a Karviné hrozně moc vděčím,“ měl jasno Hyský.
„Sem se budu vracet vždycky rád. Mám i radost z toho, jak to mužstvo vypadá a hraje. Karviné dávám za výkon kredit, podala ho opravdu dobrý. Není náhoda, že jsou v tabulce na tomto místě a pošilhávají po nejlepší šestce,“ navázal plzeňský kouč.
Když se objevila možnost odejít, dalšímu kariérnímu kroku se pochopitelně nebránil. Nabídka bosse Adolfa Šádka se odmítnout nedala. Hráčský materiál, ambice, možnosti na trhu nebo finanční ohodnocení? To vše mluvilo v porovnání s Karvinou jednoznačně ve prospěch Viktorie. A v neposlední řadě i účast v Evropské lize, v níž v této sezoně ještě Západočeši neprohráli.
Článek pokračuje pod infografikou.
Logicky se nabízela otázka, jak bude Karviná vypadat po Hyského odchodu. Nový kouč Marek Jarolím však jakékoliv pochybnosti okamžitě utnul. Slezané v závěru podzimu pravidelně vítězili, bavili pohledným fotbalem a přidávali mnoho gólů. Když si jejich utkání pustíte v televizi, dejte ruku do ohně, že nezklamou.
Karviná to potvrdila hned v prvním jarním kole, kdy s Plzní sehrála víc než vyrovnaný part. Na tabulkového souseda vlétla jako velká voda. V úvodních patnácti minutách si vytvořila čtyři tutové příležitosti, jenže Lucky Ezeh, Denny Samko a Pavel Kačor své možnosti zahodili. I kvůli výbornému výkonu brankáře Floriana Wiegeleho.
„U mě panuje velká spokojenost s předvedenou hrou proti tak silnému protivníkovi a navíc v nelehkých podmínkách. Myslím si, že to od nás mělo vysokou úroveň. Vlastně ani nevěřím, že jsme prohráli. Měli jsme velice výživný začátek utkání, kdy jsme se dostali do tlaku a gólových situací, ale rozchytali jsme tím Wiegeleho,“ líčil trpce Jarolím.
Chabá koncovka domácí mrzela, Západočeši je vycvičili z produktivity. V 19. minutě vystihl Lukáš Červ přihrávku Samuela Šiguta a ve vápně našel skórujícího Denise Višinského. Stejný hráč dodal ve druhé půli na plzeňský triumf štempl, tentokrát po skvostné práci střídajícího Alexandra Sojky. „Zahrál výborně. Přinesl správný pohyb, dobře se rozhodoval. I díky němu jsme to takhle zvládli,“ věděl Hyský.
„Fakt jsme hráli dobře, jenom to nepřineslo výsledek,“ pokrčil rameny Jarolím. „Rozhodl druhý gól, který nás trošku utlumil. Pak bylo těžší se dostat na dostřel, abychom to zdramatizovali. Ale podali jsme dobrý týmový výkon se spoustou kvalitních individuálních výkonů. Je škoda, že jsme nedostali odměnu v podobě výsledku. O to víc to budeme chtít urvat příště,“ doplnil karvinský trenér.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu