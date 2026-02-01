Hyský: Liga by si zasloužila lepší terény. Osm stupňů pod nulou? Nefotbalové podmínky
Po zimní pauze remizovali v Evropské lize s Portem a o týden později přidali cenný skalp Basileje. Zpátky na kolotoč s názvem Chance Liga nasedli plzeňští fotbalisté v Karviné, kde ve 20. kole zvítězili 2:0. Neměli to jednoduché, domácí kousali. Oběma týmům pak přidělávaly starosti i mrazivé teploty, kvůli kterým střídala Viktoria hned dvakrát v poločase. „Jsou to nefotbalové podmínky, ale já jako trenér, který je na lajně a s týmem žije, jsem to tolik nevnímal,“ líčil Martin Hyský.
Na začátku utkání jste přežili asi čtyři šance a z první vaší jste naopak udeřili. Rozhodla právě efektivita?
„Souhlasím. Myslím si, že se hrál výborný fotbal. Na terénu a v podmínkách, který tady byly, je to hrozně složité. Stav hřiště mě trošku překvapil. Myslím si, že liga by si zasloužila lepší terény. Za mě to bylo hrozně moc tvrdé, ale pro obě mužstva stejné. V zápase nám chvíli trvalo, než se do něj dostaneme. Souhlasím však s vámi, že rozhodla naše efektivita a střelecká forma Denise Višinského.“
Čím si vůbec takový začátek vysvětlujete?
„Myslím si, že trošku má na to vliv i program, který máme za sebou. Vždycky je složité po zápase v Evropské lize přepnout na ligu. I když se snažíte sebevíc, v hlavách hráčů to je. Výhodu jsme měli v tom, že řada kluků evropský pohár nehrála a chystala se jenom na Karvinou. Když ale hrajete proti týmům, které jsou takto v zápřahu, chcete začít intenzivně. Zároveň věříte, že než se mužstvo proti vám trošku rozhýbá a rozdýchá, můžete z toho něco vytěžit. Přesně tohle se stalo. Karviná byla živější a dostala se do několika příležitostí. Nás ale znovu podržel Florian Wiegele, který má skvělou formu. Týmu dodává klid.“
Jak jste vůbec vnímali obrovskou zimu? V Karviné bylo osm stupňů pod nulou.
„Jsou to nefotbalové podmínky, ale já jako trenér, který je na lajně a s týmem žije, jsem to tolik nevnímal. Bylo to celkem v pohodě. Kluci, kteří seděli za mnou, to měli horší. Úplně nejhorší je to však pro hráče, kteří sedí na lavičce a čekají, až půjdou na hřiště. Kredit všem, kteří do toho šli později, fakt to není jednoduché. Přejeme si, abychom hráli ligu a fotbal v jiných teplotách a na jiných hřištích. Je ale skvělé, jak se s tím kluci popasovali.“
Oproti zápasům v Evropské lize jste už mohl postavit posily v čele s Patrikem Hrošovským nebo Dávidem Krčíkem. Jenže nevázla tam občas souhra?
„Měli jsme velmi dobrou přípravu. Vzhledem k tomu, že jsme chystali nějakou sestavu na poháry, bylo druhé mužstvo v tréninkovém procesu často pohromadě. V týmu mám velmi inteligentní a kvalitní fotbalisty. Čím lepší hráči to jsou, tím je souhra rychlejší. Neřekl bych, že v tomhle byl problém.“
O poločase jste dvakrát střídal, dolů šli Tom Slončík s Matějem Vydrou. Byly za tím zdravotní důvody?
„Byly. Slonovi nebylo dobře, proto si o střídání řekl. Pro Matěje byl terén hodně složitý, takže z preventivních důvodů jsme sáhli k těmto střídáním.“
O hráče Karviné je na přestupovém trhu zájem. Cílíte na tento tým speciálně, když ho dobře znáte?
„Necílíme na nic a na nikoho, soustředíme se na svůj tým. Máme konkurenci, kvalitu a chceme být lepší a lepší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu