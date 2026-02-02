Slavia v Pardubicích: top gólmani, klenoty i oživlí marodi. Červený Oscar? Ty v*le...
Vstup do jarní části Chance Ligy si určitě představovali jinak. Fotbalisté Slavie ve 20. kole Chance Ligy zakopli na hřišti Pardubic, kde remizovali 1:1. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského ztratili dva body, druhá Sparta se dotáhla na rozdíl pěti. Lukáš Provod sice otevřel skóre, jenže pak dostal Oscar červenou kartu a gólman Jindřich Staněk tasil několik skvělých zákroků. Předvedli se oživlí marodi a domácí kouč Jan Trousil vyzdvihl domácí klenoty. Co všechno duel ukázal?
Nad míru prověřený Staněk
Gólmani nemají rádi, když v teplotách pocitově hluboko pod nulou nemají příliš práce. To ale nebyl případ nedělního večera v Pardubicích. Aleš Mandous vytáhl šest zákroků, především jeho zásah proti balonu z pravačky Lukáše Provoda, který mířil pod břevno, byl exkluzivní. Jindřich Staněk ale nezahálel, sám šestkrát slávisty zachránil před ztrátou všech bodů. Výtečně zasáhl proti nájezdu Giannise-Fivose Botose a parádním způsobem likvidoval pokusy Samuela Šimka. Muž utkání.
„Oba byli skvělí, Mandy mě potěšil. Jindru si pamatuji ještě z Plzně, je to výborný brankář. Ale ten mě dnes tolik nepotěšil,“ usmíval se Jan Trousil. Devětadvacetiletý gólman přitom není na tak náročná ligová utkání zvyklý. Pokud dáme stranou pohárová utkání s Barcelonou, Tottenhamem a Bodö/Glimt, žádný mančaft tolikrát Staňka ve slávistickém dresu neprověřil. Po dvou čtyřgólových přídělech v Lize mistrů takový zápas potřeboval.
Červený Oscar? Ty vole…
Když se kotník Michala Hlavatého v úvodu zápasu prohnul do nehezkého úhlu, bylo jasno. Oscar uvidí červenou kartu. K jeho smůle čtvrtou ve slávistickém dresu. Liberijský záložník se tak celkem překvapivě zařadil na dělené druhé místo nejvylučovanějších hráčů sešívané historie. První je Karel Černý, který za vršovický klub nastupoval na přelomu 40. a 50. let minulého století.
„Už čtyři? Ty vole,“ neudržel se Trpišovský při dotazu na Oscarovu bilanci. Když se doptal na počet odehraných zápasů hráče (230), svá slova zopakoval: „Ty vole, to je jedna červená na šedesát zápasů. To je dost.“ Pak kouč zapátral v paměti. „Ale jednu dostat neměl, to bylo proti Mladé Boleslavi za neexistující faul na Skaláka,“ pousmál se. Další červené levnohohého slávistického tichošlápka pramenily překvapivě z nesportovní hry – po soupeři se ohnal na Baníku a v derby proti Spartě.
Pardubické klenoty jdou nahoru
Dvě nenápadná jména, která by před sezonou možná nikdo netipoval jako tahouny Pardubic, září víc a víc. I přes přítomnost hvězdného Michala Hlavatého záloze dominoval odchovanec Samuel Šimek, levý obránce Ryan Mahuta zase navázal na parádní závěr podzimu a připsal si třetí asistenci ve dvou zápasech. Agilnímu Finovi reputaci trochu poškodila červená karta s Olomoucí, nyní ale opět ukazuje, že roste pro velký fotbal. Piloval levou stranu, trápil Davida Douděru a pak načechraným centrem (paradoxně zprava) z půlky vytvořil vyrovnávací gól Filipa Vechety.
„Ryan je obrovsky pracovitý a inteligentní. Přechod na jiný systém mu pomohl, je více v ofenzivě. Dostal se do finské reprezentace, je pro nás klíčový. Sam Šimek byl výborný běžecky i herně. Má důvěru, kterou splácí, vrací se mu jeho profesionalita. Už si říká o větší angažmá, než jsou Pardubice, stejně tak Mahuta. Kluci tu rostou a výborně se s nimi pracuje, protože chtějí. Těšíme se na každý trénink. Přál bych jim jít do velkých klubů,“ okomentoval kouč Trousil své klenoty.
Oživení marodi pomohli
Před pár dny na Kypru působily predikce Jindřicha Trpišovského bledě. Mluvil o zranění Michala Sadílka, Davida Mosese, Tomáše Chorého, Tomáše Holeše, Igoha Ogbua i Štěpána Chaloupka. Předesílal, že má na Pardubice jednoho zdravého stopera. Vskutku depresivní vyhlídka. O to větší překvapení bylo, když se Chaloupek, Chorý a Sadílek zjevili v základní sestavě. Druzí dva navíc odehráli vcelku kvalitní špíl. Stoper trochu plaval a zaváhal při úvodní Botosově tutovce. Jak se dali do kupy?
„Když vidím nohu Michala Sadílka, tak nevím, jak vůbec může hrát. Je to o mentalitě hráčů, kde mají nastavený práh bolesti, hrál s velkým sebezapřením. A Chaloupek? Trochu jsme doufali, že bude hrát, má jen problém s kloubem, který mu tlačí na nervy,“ popsal kouč s tím, že do příštího víkendu se zřejmě vrátí jeden z dalších stoperů. Zároveň tak zřejmě padá možnost, že si Slavia stáhne jednoho z hostujících hráčů. Ve hře byl Samkhou Camara, excentricky hrající stoper ale už má zůstat v Karviné.
Žolík Vecheta
V létě za něj Pardubice při bláznivém konci přestupního období vysypaly hromadu peněz, ale Filip Vecheta se podzimem protrápil. V Karviné byl zvyklý vše hrát od začátku, nyní se musel převtělit do role střídajícího útočníka. A konečně úspěšně. Po dvou zásazích z lavičky proti Baníku zopakoval to samé i se Slavií. „Asi každý fotbalista chce hrát od začátku, stejné je to i u mě. Herně ale nevidím příliš rozdílů, když jsem v základní sestavě a když naskakuji do rozjetého zápasu,“ myslí si střelec.
Byť se ve východočeském klubu v zimě dost změnilo, konkurence pro Vechetu zůstává stejná. Opět bojuje s Ladislavem Krobotem a Danielem Smékalem. Případně nigerijským talentem Victorem Samuelem. Proč ještě není v první jedenáctce? „Pokud bude Filda připraven kondičně 80 minut jezdit na hrotu, bude v základu. Udělal penzum práce, když měli kluci dovolenou, ale na soustředění vypadl zase kvůli zranění. Každý takový zápas mu pomůže. Teď hrajeme na Bohemce a uvidíme, jak si na tréninku ve středu, čtvrtek a pátek řekne o to, jestli bude hrát, nebo ne,“ popsal Trousil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu