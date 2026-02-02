Předplatné

Skuhravý? Skoro jako Šádek, usmál se obrozený Krmenčík. Fyzicky se cítí skvěle

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko – Baník 2:2. Kolaps hostů, ztratili náskok. Jedlička chytil penaltu • Zdroj: isportTV
Zleva Ondřej Kričfaluši, Michael Krmenčík a Matúš Rusnák
Trenér Slovácka Roman Skuhravý po remíze s Baníkem chválil debutanty či Krmenčíka
Paul Ndubuisi v dresu Slovácka oslavuje gól
Radost fotbalistů Slovácka po brance do sítě Baníku
Adonija Ouanda oslavuje vstřelený gól za Slovácko
Martin Jedlička z Ostravy a Pavel Juroška ze Slovácka
10
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Jo, tohle byl on za starých dobrých časů, kdy válel za Plzeň, Slavii či reprezentaci. Michael Krmenčík (32) v módu, který je prospěšný celému týmu. Když zkušený a leckdy už zatracovaný útočník v neděli naskočil po hodině hry do bitvy s Baníkem, pomohl k obratu z 0:2 na 2:2. Třeba asistencí na druhý gól Slovácka. „Musím říct, že fyzicky se cítím nejlíp za posledních čtyři, pět let. Doufám, že je to na hřišti vidět,“ prohlásil rodák z Kraslic. 

Prohrávali jste 0:2, ale nakonec jste mohli vyhrát.
„Sahali jsme po třech bodech. Ale pánbůh to asi nechtěl. Je to škoda, ale nehroutíme se z toho. Výkon byl dobrej. Baníku jsme ty dva góly nabídli sami. Musíme pracovat na tom, abychom byli v rozehrávce přesnější a nedovolili soupeři, aby tak lehce skóroval.“

Vy jste byl jedním ze sady střídajících borců, kteří hru pořádně rozhýbali a dostali Baník pod tlak. Co vám řekl kouč před nástupem na plac?
„Šli jsme tam s jasným cílem rozhýbat to, přenést na hřiště hlad a chuť po vítězství. Myslím, že se to nám všem povedlo. Brian (Ouanda) dal gól, Paul (Ndubuisi) taky. Jsem za ty kluky strašně rád. Oba měli první start v lize. Škoda Juryho (Jurošky). Jednou šel sám na bránu, pak to měl na brankové čáře. Ale to je fotbal. Už jsme si k tomu taky něco řekli. Že až půjde na branku příště, vyřeší to jinak. Když se do šancí bude dostávat, věřím, že z patnácti šancí dá aspoň tři góly.“ (úsměv)  

Co vůbec říkáte na dva mladé nováčky?
„Co se týká Briana (Ouandy), nikdy jsem neviděl rychlejšího hráče. Potvrzují to i čísla od kondičních trenérů. Oba jsou rychlostní typy a jsou přínosem pro tým.“

Nemrzí vás, že jste střídal až ve druhém poločase?
„Řekl jsem si, že odjedu přípravu na plné koule. Musím říct, že fyzicky se cítím nejlíp za posledních čtyři, pět let. Doufám, že je to na hřišti vidět. Trenérovy metody na mě asi platí. Co řekne, to je svaté. Respektuju všechno, co řekne. Takový mám charakter. Myslím, že nejsem typ, co bude nadávat na trenéra. Jestli dobře chápu jeho fotbal, je jedno, na jakých pozicích kdo hraje. Jestli hraje Dáňa (Daníček) na hrotu, šestku nebo osmičku. Jde o to, aby každý věděl, co ten post obnáší.“

Zažil jste takového kouče jako je Roman Skuhravý?
„Nezažil. Ale zažil jsem pana Šádka, to je skoro to samé.“ (úsměv)

Nechtěl jste jít na penaltu místo Marka Havlíka?
„Kdyby byl na hřišti Tráva (Michal Trávník), kope ji on. Měl čtyři žluté, takže nehrál. Tety (Daniel Tetour) si o to říkal, ale Havlas si věřil a vzal to na sebe. Nedal, nic se neděje. Nic mu nezazlívám, hlavu mu neutrhneme. Víme, čeho je schopný na hřišti. Jedeme dál. Z lavičky se mi herní projev líbil. Určitě nechceme být poslední nebo předposlední. Máme jasný cíl, za kterým si na jaře půjdeme.“

22

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

