Skuhravý? Skoro jako Šádek, usmál se obrozený Krmenčík. Fyzicky se cítí skvěle
Jo, tohle byl on za starých dobrých časů, kdy válel za Plzeň, Slavii či reprezentaci. Michael Krmenčík (32) v módu, který je prospěšný celému týmu. Když zkušený a leckdy už zatracovaný útočník v neděli naskočil po hodině hry do bitvy s Baníkem, pomohl k obratu z 0:2 na 2:2. Třeba asistencí na druhý gól Slovácka. „Musím říct, že fyzicky se cítím nejlíp za posledních čtyři, pět let. Doufám, že je to na hřišti vidět,“ prohlásil rodák z Kraslic.
Prohrávali jste 0:2, ale nakonec jste mohli vyhrát.
„Sahali jsme po třech bodech. Ale pánbůh to asi nechtěl. Je to škoda, ale nehroutíme se z toho. Výkon byl dobrej. Baníku jsme ty dva góly nabídli sami. Musíme pracovat na tom, abychom byli v rozehrávce přesnější a nedovolili soupeři, aby tak lehce skóroval.“
Vy jste byl jedním ze sady střídajících borců, kteří hru pořádně rozhýbali a dostali Baník pod tlak. Co vám řekl kouč před nástupem na plac?
„Šli jsme tam s jasným cílem rozhýbat to, přenést na hřiště hlad a chuť po vítězství. Myslím, že se to nám všem povedlo. Brian (Ouanda) dal gól, Paul (Ndubuisi) taky. Jsem za ty kluky strašně rád. Oba měli první start v lize. Škoda Juryho (Jurošky). Jednou šel sám na bránu, pak to měl na brankové čáře. Ale to je fotbal. Už jsme si k tomu taky něco řekli. Že až půjde na branku příště, vyřeší to jinak. Když se do šancí bude dostávat, věřím, že z patnácti šancí dá aspoň tři góly.“ (úsměv)
Co vůbec říkáte na dva mladé nováčky?
„Co se týká Briana (Ouandy), nikdy jsem neviděl rychlejšího hráče. Potvrzují to i čísla od kondičních trenérů. Oba jsou rychlostní typy a jsou přínosem pro tým.“
Nemrzí vás, že jste střídal až ve druhém poločase?
„Řekl jsem si, že odjedu přípravu na plné koule. Musím říct, že fyzicky se cítím nejlíp za posledních čtyři, pět let. Doufám, že je to na hřišti vidět. Trenérovy metody na mě asi platí. Co řekne, to je svaté. Respektuju všechno, co řekne. Takový mám charakter. Myslím, že nejsem typ, co bude nadávat na trenéra. Jestli dobře chápu jeho fotbal, je jedno, na jakých pozicích kdo hraje. Jestli hraje Dáňa (Daníček) na hrotu, šestku nebo osmičku. Jde o to, aby každý věděl, co ten post obnáší.“
Zažil jste takového kouče jako je Roman Skuhravý?
„Nezažil. Ale zažil jsem pana Šádka, to je skoro to samé.“ (úsměv)
Nechtěl jste jít na penaltu místo Marka Havlíka?
„Kdyby byl na hřišti Tráva (Michal Trávník), kope ji on. Měl čtyři žluté, takže nehrál. Tety (Daniel Tetour) si o to říkal, ale Havlas si věřil a vzal to na sebe. Nedal, nic se neděje. Nic mu nezazlívám, hlavu mu neutrhneme. Víme, čeho je schopný na hřišti. Jedeme dál. Z lavičky se mi herní projev líbil. Určitě nechceme být poslední nebo předposlední. Máme jasný cíl, za kterým si na jaře půjdeme.“
