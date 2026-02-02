Předplatné

Višinského probuzení! První góly od srpna, v zimě měl možnosti ze zahraničí

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná - Plzeň 0:2. Hyského úspěšný návrat, o výhře rozhodl dvougólový Višinský • Zdroj: isportTV
Plzeňský záložník Denis Višinský bojuje o míč s Aboubacarem Traorém z Karviné
Denis Višinský v utkání proti Karviné
Plzeň porazila Karvinou
Plzeň porazila Karvinou
Plzeň porazila Karvinou
Plzeň porazila Karvinou
8
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Dvě chladnokrevná zakončení přinesla Plzni důležité tři body v promrzlé Karviné. Denis Višinský (22) proměnil nasazení do základní sestavy ve vítězné trefy. Na ligové góly čekal od 19. srpna, kdy hattrickem zametl s Mladou Boleslaví (5:0). Slávistický odchovanec bojuje ve Viktorii ve značné konkurenci. V zimní pauze měl podle informací iSport.cz i nabídky ze zahraničí, ale nakonec zůstává v kádru Martina Hyského. První jarní kolo naznačuje, že by mohl dostávat víc prostoru.

V 19. minutě mu relativně snadnou situaci připravil dobře napadající Lukáš Červ, podruhé precizně zakončil akci, kterou rozjel Alexandr Sojka. Hlavním hrdinou nedělního odpoledne v promrzlé Karviné byl jednoznačně dvougólový Denis Višinský.

„Zápas rozhodla naše efektivita a střelecká forma Denise Višinského,“ vyzdvihl po utkání plzeňský trenér Martin Hyský, když hodnotil výhru 2:0. Na branku čekal ofenzivní podhrot či křídlo Viktorie pořádně dlouho – přesně od 19. srpna, kdy nastřílel tři „kusy“ Mladé Boleslavi.

Višinský přišel do Plzně v létě z Liberce, kde byl v minulé sezoně s devíti ligovými góly nejlepším střelcem týmu. Na západě Čech ale během podzimu přesné zásahy nepřicházely. Hráče přibrzdily lehčí zdravotní problémy, na plac se nedostával často také kvůli tvrdé konkurenci. Nedokázal se trvale prosadit do užší rotace a scházely mu minuty na hřišti.

Využití na čtyřech postech

V zimní pauze mohl změnit prostředí. Podle informací iSport.cz se ozvaly kluby z Polska či Německa, mělo jít o hostování s opcí. Trenér Hyský ale o hráče stál, vedení klubu se společně s hráčovým okolím nakonec rozhodlo, že Višinský zůstane v Plzni.

Po kompletní přípravě dostává také potřebný prostor na hřišti – v Basileji šel do hry na závěrečnou pasáž utkání, kdy Viktoria bránila v oslabení těsný náskok 1:0. V Karviné už nastoupil od začátku a odvděčil se dvěma góly.

Konkurence v plzeňské ofenzivě je obrovská. Višinský je použitelný na čtyřech postech, nejlépe se cítí na levém křídle nebo podhrotu. Zleva se v přípravě dařilo Christopheu Kabongovi, můžou zde nastupovat i Prince Adu, Tom Slončík, případně Cheick Souaré.

Plzeň v zimě přivedla také nejdražší posilu, rychlonohohého útočníka Salima Lawala. Dopředu trenéři počítají také s Matějem Vydrou, Danielem Vašulínem, Tomášem Ladrou či Jiřím Panošem.   

„Výborně zahrál Alexandr Sojka, který přinesl správný pohyb, dobře se rozhodoval a měl velký podíl na tom, že jsme zápas zvládli tak, jak jsme ho zvládli,“ zmínil Hyský mladého navrátilce z Hradce, který se taktéž snaží prosadit na ofenzivních postech ve vysoké konkurenci.

Na Višinském bude výkony podobné těm, které předvedl v Karviné, opakovat i v dalších týdnech. Prostor od Hyského téměř jistě dostane…   

KonecLIVE
02

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů