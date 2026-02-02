Višinského probuzení! První góly od srpna, v zimě měl možnosti ze zahraničí
Dvě chladnokrevná zakončení přinesla Plzni důležité tři body v promrzlé Karviné. Denis Višinský (22) proměnil nasazení do základní sestavy ve vítězné trefy. Na ligové góly čekal od 19. srpna, kdy hattrickem zametl s Mladou Boleslaví (5:0). Slávistický odchovanec bojuje ve Viktorii ve značné konkurenci. V zimní pauze měl podle informací iSport.cz i nabídky ze zahraničí, ale nakonec zůstává v kádru Martina Hyského. První jarní kolo naznačuje, že by mohl dostávat víc prostoru.
V 19. minutě mu relativně snadnou situaci připravil dobře napadající Lukáš Červ, podruhé precizně zakončil akci, kterou rozjel Alexandr Sojka. Hlavním hrdinou nedělního odpoledne v promrzlé Karviné byl jednoznačně dvougólový Denis Višinský.
„Zápas rozhodla naše efektivita a střelecká forma Denise Višinského,“ vyzdvihl po utkání plzeňský trenér Martin Hyský, když hodnotil výhru 2:0. Na branku čekal ofenzivní podhrot či křídlo Viktorie pořádně dlouho – přesně od 19. srpna, kdy nastřílel tři „kusy“ Mladé Boleslavi.
Višinský přišel do Plzně v létě z Liberce, kde byl v minulé sezoně s devíti ligovými góly nejlepším střelcem týmu. Na západě Čech ale během podzimu přesné zásahy nepřicházely. Hráče přibrzdily lehčí zdravotní problémy, na plac se nedostával často také kvůli tvrdé konkurenci. Nedokázal se trvale prosadit do užší rotace a scházely mu minuty na hřišti.
Využití na čtyřech postech
V zimní pauze mohl změnit prostředí. Podle informací iSport.cz se ozvaly kluby z Polska či Německa, mělo jít o hostování s opcí. Trenér Hyský ale o hráče stál, vedení klubu se společně s hráčovým okolím nakonec rozhodlo, že Višinský zůstane v Plzni.
Po kompletní přípravě dostává také potřebný prostor na hřišti – v Basileji šel do hry na závěrečnou pasáž utkání, kdy Viktoria bránila v oslabení těsný náskok 1:0. V Karviné už nastoupil od začátku a odvděčil se dvěma góly.
Konkurence v plzeňské ofenzivě je obrovská. Višinský je použitelný na čtyřech postech, nejlépe se cítí na levém křídle nebo podhrotu. Zleva se v přípravě dařilo Christopheu Kabongovi, můžou zde nastupovat i Prince Adu, Tom Slončík, případně Cheick Souaré.
Plzeň v zimě přivedla také nejdražší posilu, rychlonohohého útočníka Salima Lawala. Dopředu trenéři počítají také s Matějem Vydrou, Danielem Vašulínem, Tomášem Ladrou či Jiřím Panošem.
„Výborně zahrál Alexandr Sojka, který přinesl správný pohyb, dobře se rozhodoval a měl velký podíl na tom, že jsme zápas zvládli tak, jak jsme ho zvládli,“ zmínil Hyský mladého navrátilce z Hradce, který se taktéž snaží prosadit na ofenzivních postech ve vysoké konkurenci.
Na Višinském bude výkony podobné těm, které předvedl v Karviné, opakovat i v dalších týdnech. Prostor od Hyského téměř jistě dostane…
