Shrnutí 20. kola iSport Fantasy: Provod stobodovým hráčem. Wiegele nezklamal

Adam Papoušek
Chance Liga
První kolo jarní části fotbalové Chance Ligy udělalo Trenérům radost. V průměru totiž manažeři získali 39 bodů. Nejproduktivnějším hráčem 20. kola se stal plzeňský Denis Višinský se 13 body. V ideální jedenáctce kola mají dvojité zastoupení Bohemians, Plzeň a Sparta. A které hráče Trenéři nejvíce nakupovali, respektive prodávali? I to se dozvíte v novém formátu shrnutí kola iSport Fantasy.

Lukáš Provod se do nejlepší sestavy kola dostal už počtvrté. Vyrovnal tak Michala Cupáka, Tomáše Chorého, Ermina Mahmiče a Toma Slončíka. Záložník Slavie je prvním stobodovým fotbalistou aktuální sezony.

Hodnota ideální sestavy činila 74 milionů a dohromady získala 99 bodů.

Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 21. kolem se to dotkne například Lukáše Haraslína, Vojtěcha Stránského či Floriana Wiegeleho.

Uzávěrka 21. kola proběhne v sobotu 7. února ve 13:00 hodin.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

