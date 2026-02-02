Shrnutí 20. kola iSport Fantasy: Provod stobodovým hráčem. Wiegele nezklamal
První kolo jarní části fotbalové Chance Ligy udělalo Trenérům radost. V průměru totiž manažeři získali 39 bodů. Nejproduktivnějším hráčem 20. kola se stal plzeňský Denis Višinský se 13 body. V ideální jedenáctce kola mají dvojité zastoupení Bohemians, Plzeň a Sparta. A které hráče Trenéři nejvíce nakupovali, respektive prodávali? I to se dozvíte v novém formátu shrnutí kola iSport Fantasy.
Ideální sestava
Lukáš Provod se do nejlepší sestavy kola dostal už počtvrté. Vyrovnal tak Michala Cupáka, Tomáše Chorého, Ermina Mahmiče a Toma Slončíka. Záložník Slavie je prvním stobodovým fotbalistou aktuální sezony.
Hodnota ideální sestavy činila 74 milionů a dohromady získala 99 bodů.
Nejnakupovanější hráči
Nejprodávanější hráči
Změna cen
Vybraným hráčům iSport Fantasy se bude hodnota aktualizovat ve středu. Platí pravidlo, že ceny se mohou měnit pouze o 0,1 milionu nahoru, nebo dolů. Už nyní prozradíme, že před 21. kolem se to dotkne například Lukáše Haraslína, Vojtěcha Stránského či Floriana Wiegeleho.
Uzávěrka 21. kola proběhne v sobotu 7. února ve 13:00 hodin.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu