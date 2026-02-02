Expert Ruman: Ztráta Slavie? Liga dostane náboj. Facka pro Galáska může pomoct
Mrazivý start jara přinesl pořádnou porci fotbalu a na obou koncích tabulky se děly velké věci. „Tenhle fotbal bavil do poslední vteřiny,“ pochvaloval si trenér a expert Sportu Petr Ruman souboj posledních dvou celků Slovácka s Baníkem (2:2). Přivítal i zápletku v boji o titul. „Liga může dostat další náboj, ale nevidím v tom krizi Slavie,“ hodnotí snížení náskoku lídra na druhou Spartu, která do jara vstoupila suverénní výhrou 3:0.
Co bylo klíčové pro vítězství Sparty na Dukle?
„Výkon Sparty měl velmi dobré parametry, hlavně pak v ofenzivě. Byla tam řada rotací, výměny pozic, ale přitom držela strukturu hry, fungovala zbytková obrana a tým dobře přepínal po ztrátě míče. Celkově taktická variabilita na straně Sparty znamenala obrovskou dominanci a bylo to jen o tom, jestli se jim podaří pokořit hluboký blok Dukly a vstřelit první gól.“
A k tomu se přidali nadstandardní jednotlivci…
„Strašně se mi líbily individuální výkony hráčů Sparty, hlavně samozřejmě dvougólový Lukáš Haraslín, ale velmi aktivní byl i John Mercado.“
Zaujaly i posily. Sonne a Grimaldo zařídili gól na 3:0.
„Ano, když se povede bodovat ze střídačky, tak je to premiéra snů. Když přijde hráč do nového prostředí, tak je většinou natěšený a chce se hned ukázat. Teď je potřeba, aby si efektivitu udrželi i do dalších kol. Je ale vidět, že individuálně jsou oba výborní a ukázali to hned v prvním zápase.“
Ztráta Sparty na Slavii se hned snížila na pět bodů. Má šanci se ještě dotáhnout do čela?
„Nejsem sparťan ani slávista, takže jako běžného fanouška mě těší, že se náskok snížil a liga může dostat další náboj. K tomu se přidali i Jablonec, Plzeň a Liberec… První zápas po zimní pauze bývá vždycky ošemetný a Sparta ho zvládla výborně. Teď to ale musí potvrzovat týden co týden a doufat, že Slavia bude ztrácet.“
Slavia? Není to začátek krize
To se stalo hned v prvním kole v Pardubicích, kde Slavia remizovala 1:1…
„Hodně to ovlivnila červená karta Oscara hned v úvodu. Byl to nebezpečný