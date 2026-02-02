Baníkovce naštval Galásek. Kdo by mohl místo něj a kdo byl u Brabce na hotelu?
Stačilo posledních dvacet minut, minimum střídání, vyjádření na tiskové konferenci – a fanoušci Baníku mají jasno. Po remíze 2:2 v Uherském Hradišti definitivně ztratili důvěru v trenéra Tomáše Galáska. I ti největší a nejpozitivnější srdcaři, kteří přes zimu doufali v progres. Ostravu bod ze Slovácka – na rozdíl právě od kouče – neuspokojil. A znovu se tak omílá Galáskova pozice. Extrémní nespokojenost hned zkraje jara totiž panuje i v kancelářích na Bazalech. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Krátkou naději v lepší časy díky mohutnému a kvalitnímu zimnímu posilování vystřídal po padesáti dnech pauzy vztek. Nikoli zklamání či smutek, ale opravdu ryzí naštvání. Ostrava se zahalila do černé, okolnosti remízy 2:2 na Slovácku nejsou vůbec příznivé. Jestliže se po domácím prosincovém výbuchu 1:4 s Pardubicemi mísila v příznivcích Baníku spíš jen rezignovanost, pak v posledních hodinách jde o maximální hněv. Jak u veřejnosti, tak u klubového vedení.
Podle informací iSportu se na Bazalech fakt složitě kouše ztráta dobře rozehraného zápasu. Připomeňme, že Ostrava na půdě přímého konkurenta v boji o záchranu (shodný bodový zisk) vedla za podpory tří tisícovek svých fanoušků díky hrubým individuálním chybám domácích obránců celkem pohodlně 2:0, avšak nakonec stěží ubránila plichtu. Děkovat může brankáři Martinu Jedličkovi, jenž již za vyrovnaného stavu chytil Marku Havlíkovi penaltu.
Kritika se snáší na nezkušený realizační tým v čele s hlavním trenérem Tomášem Galáskem, jenž pouze sledoval, jak protějšek Roman Skuhravý vymýšlí plán, posiluje ofenzivu, hraje šachy. Reakce? Žádná. Několik známých fotbalových tváří včetně bývalých hráčů FCB či současných koučů bez angažmá na tribuně jen nechápavě kroutilo hlavou, jak hostující lavička netečně čeká na „smrt“. Galásek dvakrát vystřídal až po dvou inkasovaných brankách, jinak neudělal vůbec nic.
„Nemám co si vyčítat. Na střídačce byli hráči, které můžeme použít, ale na hřišti si nikdo nestěžoval, že by měl zdravotní problémy. Všichni mi ukázali palec nahoru. Mohlo to pomoct leda k rozkouskování hry, ale nepřišla žádná reakce, že by někdo potřeboval vystřídat,“ vysvětloval na tiskovce.
TISKOVKA VŠE PODTRHLA
A tímto vyjádřením, stejně jako větou, že před duelem by bod bral, si pod sebou definitivně podlomil židli. Majitel Václav Brabec v minulých týdnech