Předplatné

Oscarovo odcházení, Priske a jeho šachy, Liberec ustál risk. Prokoučoval Galásek Slovácko?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Oscarovo odcházení, Priske a jeho šachy, Liberec ustál risk. Prokoučoval Galásek Slovácko? • Zdroj: iSport.tv
Filip Vecheta slaví branku do sítě Slavie
Trenér Plzně Martin Hyský
David Jurásek prožil v dresu Slavie comeback do Chance Ligy a asistoval na gól
Fanoušci během utkání Pardubice - Slavia
Mojmír Chytil se snaží probojovat k míči v utkání proti Pardubicím
Plzeň porazila Karvinou
Plzeň porazila Karvinou
21
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (6)

Na první „jarní“ kolo vesměs fajn fotbaly a navzdory mrazu i relativně dobře připravené plochy. „Největší respekt ale patří všem fanouškům, co vyrazili na fotbal,“ shodují se v novém díle podcastu Liga naruby redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz. Nejlepší zápas kola na Slovácku nicméně fanoušci Baníku vyčítají kouči Galáskovi – „hlas lidu“ v tomto případě zazněl téměř jednohlasně...

Priskeho změny ve hře Sparty podrobně vysvětluje s magnetickou tabulí Jiří Fejgl, řeč dojde na Oscarovo výkonnostní odcházení, Slavii v Lize mistrů i nakonec úspěšný liberecký risk na pozici stopera. A kdo je podle týmu Ligy naruby hráčem, který na jaře vystřelí podobně jako před časem Kušej, Hlavatý a Beran? 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (6)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů