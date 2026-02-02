Předplatné

Červená pro Oscara? Správně, říká komise. Posvětila i nenařízení penalty proti Spartě

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice – Slavia 1:1. Pražané v deseti remizovali, v závěru srovnal Vecheta • Zdroj: isportTV
David Jurásek se v zimě vrátil do Slavie
Radost fotbalistů Slavie po brance do sítě Pardubic
Tomáš Chorý slaví gól, který poté odvolal VAR
Jindřich Trpišovský během utkání v Pardubicích
Jindřich Trpišovský během utkání v Pardubicích
Mojmír Chytil se snaží probojovat k míči v utkání proti Pardubicím
Slávista Tomáš Chorý překonal brankáře Pardubic Aleše Mandouse, branku poté odvolal VAR
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Sudí Lukáš Nehasil v ligovém utkání Pardubic se Slavií správně nenařídil penaltu pro Pražany, uvedla v dnešním komuniké komise rozhodčích. Posvětila také vyloučení slávisty Oscara Dorleyho. Ani v dalších dvou posuzovaných situacích z 20. kola žádnou chybu neodhalila.

Slavia vedla v Pardubicích 1:0, ve 12. minutě ji však oslabil Oscar svým zákrokem na Michala Hlavatého. „Jednalo se o nešťastný zákrok, ale hráč Oscar šlápl na achillovku soupeře a tím jednoznačně ohrozil jeho zdraví. Rozhodčí ho tak na základně intervence VAR správně vyloučil za surovou hru,“ posoudila komise.

Pražané se pak v 37. minutě dožadovali penalty za kontakt Samuela Šimka s Lukášem Provodem. „Ke kontaktu mezi hráči před pokutovým územím sice došlo, ale pád hráče Provoda byl následně zveličen. Kontakt mezi hráči nebyl příčinou pádu a rozhodčí správně nenařídil pokutový kop,“ uvedla komise.

Východočeši v závěru vyrovnali a zápas skončil remízou 1:1.

Rozhodčí Marek Radina v pražském derby mezi Duklou a Spartou v 48. minutě za stavu 0:1 za kontakt hostujícího Siverta Mannsverka s domácím Marcelem Čermákem správně nenařídil penaltu. Sparťan hrál podle komise jako první míč a až poté nastal nezaviněný kontakt mezi hráči. O přestupek tak nešlo. Sparta nakonec na Julisce zvítězila 3:0.

Nechyboval ani sudí Stanislav Volek v utkání Mladé Boleslavi s Bohemians 1905, které skončilo 2:2. Domácí protestovali, že v 74. minutě předcházel gólu Davida Lischky na 1:2 faul na brankáře Jiřího Flodra.

„V této situaci došlo k hraničnímu souboji, ale přikláníme se k názoru, že se jednalo o regulérní souboj o míč. Hráč Hůlka vyskočil výše než brankář, ruce měl přirozeně u těla, neudělal ani žádný pohyb směrem do gólmana soupeře. Z těchto důvodů se jednalo o dovolený způsob hry a branka byla správně uznána,“ poukázala komise.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů