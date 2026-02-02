Červená pro Oscara? Správně, říká komise. Posvětila i nenařízení penalty proti Spartě
Sudí Lukáš Nehasil v ligovém utkání Pardubic se Slavií správně nenařídil penaltu pro Pražany, uvedla v dnešním komuniké komise rozhodčích. Posvětila také vyloučení slávisty Oscara Dorleyho. Ani v dalších dvou posuzovaných situacích z 20. kola žádnou chybu neodhalila.
Slavia vedla v Pardubicích 1:0, ve 12. minutě ji však oslabil Oscar svým zákrokem na Michala Hlavatého. „Jednalo se o nešťastný zákrok, ale hráč Oscar šlápl na achillovku soupeře a tím jednoznačně ohrozil jeho zdraví. Rozhodčí ho tak na základně intervence VAR správně vyloučil za surovou hru,“ posoudila komise.
Pražané se pak v 37. minutě dožadovali penalty za kontakt Samuela Šimka s Lukášem Provodem. „Ke kontaktu mezi hráči před pokutovým územím sice došlo, ale pád hráče Provoda byl následně zveličen. Kontakt mezi hráči nebyl příčinou pádu a rozhodčí správně nenařídil pokutový kop,“ uvedla komise.
Východočeši v závěru vyrovnali a zápas skončil remízou 1:1.
Rozhodčí Marek Radina v pražském derby mezi Duklou a Spartou v 48. minutě za stavu 0:1 za kontakt hostujícího Siverta Mannsverka s domácím Marcelem Čermákem správně nenařídil penaltu. Sparťan hrál podle komise jako první míč a až poté nastal nezaviněný kontakt mezi hráči. O přestupek tak nešlo. Sparta nakonec na Julisce zvítězila 3:0.
Nechyboval ani sudí Stanislav Volek v utkání Mladé Boleslavi s Bohemians 1905, které skončilo 2:2. Domácí protestovali, že v 74. minutě předcházel gólu Davida Lischky na 1:2 faul na brankáře Jiřího Flodra.
„V této situaci došlo k hraničnímu souboji, ale přikláníme se k názoru, že se jednalo o regulérní souboj o míč. Hráč Hůlka vyskočil výše než brankář, ruce měl přirozeně u těla, neudělal ani žádný pohyb směrem do gólmana soupeře. Z těchto důvodů se jednalo o dovolený způsob hry a branka byla správně uznána,“ poukázala komise.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu