Potřebuje Boleslav nahradit Vojtu? Vedení shání útočníka, ale mladíci obstáli
Na špičce boleslavské formace zůstává velký otazník. Kdo si přivlastní pozici číslo devět a nahradí zabijáka Matyáše Vojtu? V prvním jarním kole Chance Ligy na sebe zodpovědnost střelců vzali mladí útočníci Jan Buryán (20) a Filip Lehký (23) a pohlednými trefami zařídili bod za remízu 2:2 proti Bohemians. „Jsem rád, že se prosadili, ale útočníka ještě potřebujeme,“ pravil trenér Aleš Majer.
Klasická devítka je na dnešním trhu hodně nedostatkovým zbožím, což zažívají naplno v posledních týdnech právě v Mladé Boleslavi, kde se intenzivně snaží posílit ofenzivní sílu mužstva.
„Líbilo by se nám sehnat jednoho až dva útočníky, ale všichni víme, že to není snadné. Něco máme rozjednané a uvidíme, jestli se nám to povede dotáhnout,“ potvrdil sportovní ředitel Josef Jinoch na tiskové konferenci před prvním jarním kolem.
V něm na soupisce navíc chyběli i Jiří Klíma (29) a Matouš Krulich (20), tedy další dva typičtí hroťáci, a realizační tým musel částečně improvizovat. „Máme v kádru ještě nějaké zdravotní problémy právě u útočníků,“ přikývl Majer.
Od začátku tak vyslal na hřiště ofenzivního univerzála Jana Buryána, který se vrátil z podzimního úspěšného hostování v druholigovém Táborsku. V honbě za vyrovnáním pak přišel na plac i další všestranný útočník Filip Lehký a každý z mladíků se postaral o jeden boleslavský zásah.
Nedostatky? Třeba výška v útoku
Už po šesti minutách na trávníku se prosadil Lehký, jenž si na hraně šestnáctky umně sklepl míč hrudníkem o zem a ihned po odrazu míče od země vypálil prudce pod břevno. „Krásný a pohotový gól,“ radoval se Majer.
Zanedlouho se pak prosadil i do té doby relativně nevýrazný Buryán, když přízemní centr nasměroval z otočky patou přesně ke vzdálenější tyči. „To byl jeho typický gól. Má sice menší postavu, ale dokáže se ve vápně prosadit a tyhle góly dávat,“ líčil trenér. „Má pravdu,“ přikývl sám střelec.
Vzhledem ke vstřelené brance se dá očekávat, že si dvacetiletý odchovanec klubu udrží místo v sestavě i do příštího kola, kdy Boleslav zavítá na stadion mistrovské Slavie.
Právě extrémně kvalitní a fyzicky nabušený soupeř může více odhalit i nedostatky, které Středočechy vepředu trápí. „Filip a Honza jsou skoro menší než já, a to už je co říct,“ vtipkoval Majer o dvojici útočníků s výškou 175, respektive 176 centimetrů. „I proto nám jde o zvýšení konkurence a přivedení typologicky jiných hráčů,“ přidal směrem k doplnění kádru na klíčové pozici.
Při pohledu na skóre je ovšem patrné, že Boleslav trápí výrazně víc defenzivní část hry. S 29 vstřelenými brankami patří mezi lepší celky Chance Ligy. Naopak 43 inkasovaných je řadí s velkým náskokem na poslední místo v soutěži obran.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu