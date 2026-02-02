Předplatné

Potřebuje Boleslav nahradit Vojtu? Vedení shání útočníka, ale mladíci obstáli

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Oscarovo odcházení, Priske a jeho šachy, Liberec ustál risk. Prokoučoval Galásek Slovácko? • Zdroj: iSport.tv
V Boleslavi padly tři góly za sedm minut
Lukáš Hůlka vstřelil první gól jarní části Chance Ligy
Lukáš Hůlka vstřelil první gól jarní části Chance Ligy
Lukáš Hůlka vstřelil první gól jarní části Chance Ligy
Lukáš Hůlka v souboji s Josefem Koláříkem
6
Fotogalerie
Petr Fantyš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Na špičce boleslavské formace zůstává velký otazník. Kdo si přivlastní pozici číslo devět a nahradí zabijáka Matyáše Vojtu? V prvním jarním kole Chance Ligy na sebe zodpovědnost střelců vzali mladí útočníci Jan Buryán (20) a Filip Lehký (23) a pohlednými trefami zařídili bod za remízu 2:2 proti Bohemians. „Jsem rád, že se prosadili, ale útočníka ještě potřebujeme,“ pravil trenér Aleš Majer.

Klasická devítka je na dnešním trhu hodně nedostatkovým zbožím, což zažívají naplno v posledních týdnech právě v Mladé Boleslavi, kde se intenzivně snaží posílit ofenzivní sílu mužstva.

„Líbilo by se nám sehnat jednoho až dva útočníky, ale všichni víme, že to není snadné. Něco máme rozjednané a uvidíme, jestli se nám to povede dotáhnout,“ potvrdil sportovní ředitel Josef Jinoch na tiskové konferenci před prvním jarním kolem.

V něm na soupisce navíc chyběli i Jiří Klíma (29) a Matouš Krulich (20), tedy další dva typičtí hroťáci, a realizační tým musel částečně improvizovat. „Máme v kádru ještě nějaké zdravotní problémy právě u útočníků,“ přikývl Majer.

Od začátku tak vyslal na hřiště ofenzivního univerzála Jana Buryána, který se vrátil z podzimního úspěšného hostování v druholigovém Táborsku. V honbě za vyrovnáním pak přišel na plac i další všestranný útočník Filip Lehký a každý z mladíků se postaral o jeden boleslavský zásah.

Nedostatky? Třeba výška v útoku

Už po šesti minutách na trávníku se prosadil Lehký, jenž si na hraně šestnáctky umně sklepl míč hrudníkem o zem a ihned po odrazu míče od země vypálil prudce pod břevno. „Krásný a pohotový gól,“ radoval se Majer.

Zanedlouho se pak prosadil i do té doby relativně nevýrazný Buryán, když přízemní centr nasměroval z otočky patou přesně ke vzdálenější tyči. „To byl jeho typický gól. Má sice menší postavu, ale dokáže se ve vápně prosadit a tyhle góly dávat,“ líčil trenér. „Má pravdu,“ přikývl sám střelec.

Vzhledem ke vstřelené brance se dá očekávat, že si dvacetiletý odchovanec klubu udrží místo v sestavě i do příštího kola, kdy Boleslav zavítá na stadion mistrovské Slavie.

Právě extrémně kvalitní a fyzicky nabušený soupeř může více odhalit i nedostatky, které Středočechy vepředu trápí. „Filip a Honza jsou skoro menší než já, a to už je co říct,“ vtipkoval Majer o dvojici útočníků s výškou 175, respektive 176 centimetrů. „I proto nám jde o zvýšení konkurence a přivedení typologicky jiných hráčů,“ přidal směrem k doplnění kádru na klíčové pozici.

Při pohledu na skóre je ovšem patrné, že Boleslav trápí výrazně víc defenzivní část hry. S 29 vstřelenými brankami patří mezi lepší celky Chance Ligy. Naopak 43 inkasovaných je řadí s velkým náskokem na poslední místo v soutěži obran.

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav - Bohemians 2:2. Hosté dvakrát vedli, body se ale dělí • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů