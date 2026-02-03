Předplatné

Oscar: dřív nepostradatelný, teď problémy. Hříchy i horší driblink, Sadílek ho převyšuje

Oscarovo odcházení, Priske a jeho šachy, Liberec ustál risk. Prokoučoval Galásek Slovácko? • Zdroj: iSport.tv
Bartoloměj Černík, Radek Špryňar
Chance Liga
Patří mezi symboly nejúspěšnější etapy slávistické historie, Trpišovského éry. Přičinlivá spojka mezi obranou a útokem. Diblík s nevyčerpatelným fyzickým fondem. Majitel tří mistrovských trofejí a dvou v domácím poháru. Murphy „Oscar“ Dorley. Jenže časy se mění. Malý velký Liberijec strádá na výkonnosti. Červená karta v Pardubicích, už čtvrtá v sešívaném, podtrhuje viditelný herní úpadek. Na výsadní pozici se tlačí konkurence. Ustojí to? Nebo jsme svědky pomalého odcházení? Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>> 

Když Oscar zezadu prošlápl kotník Michala Hlavatého, čímž nasměroval Slavii za ligovým klopýtnutím v Pardubicích (1:1), jen tím podtrhl extrémně nepovedený individuální výkon. Červenou kartu stranou; záložník nevypadal v pohodě. První tři akce s míčem měl famózní – zisk balonu skluzem, nápaditá přihrávka na Chaloupka, vše co ho zdobí. Pak ale ztrátou zahájil obrovskou šanci Pardubic, o chvíli později byl v souboji o chlup pomaleji a opět koukal na záda rychlíkovi Abdullahimu Tankovi. I před červeným faulem zkazil přihrávku on. Nic není náhoda.

„Teď budeme minus Osky, nabaluje se to,“ vyhlížel nervózně Jindřich Trpišovský. Chybí mu i zraněný David Moses, zatímco Michal Sadílek hraje přes bolest. Právě další ztráty v srdci zálohy trenérovi v kontextu Oscara přidávají vrásky. Ale že by to bylo tak, že přišel o pana Nepostradatelného? Ne, to ne. Liberijec se potýká s úbytkem formy, ale i ztrátou zásadní role v týmu celou sezonu.

