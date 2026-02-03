Hvězdy na ústupu: Kuchta v nejistotě i špatné spojení. Pamatuje někdo větší propadák?
Záda jim dřou o laťku, kterou si nastavili v minulých měsících. Deník Sport a web iSport.cz vybral pětici ligových hráčů s měnící se pozicí v týmu. Mezi ně se zařadili členové nejsilnější trojky i loňská opora ostravského Baníku.
Oscar Dorley (Slavia)
Tržní hodnota podle Transfermarktu
- červen 2025: 10 milionů eur (243 milionů korun)
- prosinec 2025: 8 milionů eur (194,4 milionů korun)
Ztráta liberijského reprezentanta by za normálních okolností rušila kouče Jindřicha Trpišovského při spaní. I v současné době jde pochopitelně o zásah do sestavy, ale ne úplně neřešitelný. Levonohý hráč představoval v posledních sezonách součástku, bez které se slávistická mašina pozastavila. Zkrátka nefungovala na sto procent. Začátek jara ho rozhodně nezastihl v top formě, stejně tak na podzim jej silná konkurence ve středu zálohy vytlačila na levou stranu hřiště.
Jan Kuchta (Sparta)
Tržní hodnota podle Transfermarktu
- červen 2025: 4 miliony eur (97,2 milionů korun)
- prosinec 2025: 3 miliony eur (72,9 milionů korun)
Vrátil se před rokem z Dánska, což byl výborný tah od vedení klubu. Český reprezentant byl motorem mužstva, které se složitě prokousávalo z krize ven. Na jaře jasně přetlačil konkurenty v útoku a velmi slušně odstartoval také aktuální sezonu. Postupně vypadl z tempa a ve druhé půlce podzimu ho přejel Albion Rrahmani. Nyní se i kvůli příchodu Matyáše Vojty dostal do nejisté pozice. Pokud Sparta obdrží adekvátní nabídku, devětadvacetiletý hráč může odejít.
Sampson Dweh (Plzeň)
Tržní hodnota podle Transfermarktu
- červen 2025: 6,5 milionu eur (157,9 milionů korun)
- prosinec 2025: 6 milionů eur (145,8 milionů korun)
Reprezentant Libérie prodloužil s klubem smlouvu do roku 2029, v některých zápasech nosil i kapitánskou pásku. Jeho dosud suverénní a vůdčí role se v Plzni může měnit. V Karviné proseděl zápas mezi náhradníky, naskočila zimní posila Dávid Krčík. Trenéři zřejmě budou častěji točit hráče i na stoperských pozicích. Dweh má za sebou zápasy, které na podzim neodehrál ideálně, třeba domácí šlágr se Slavií.
Dominik Holec (Baník)
Tržní hodnota podle Transfermarktu
- červen 2025: 750 tisíc eur (18,2 milionů korun)
- prosinec 2025: 550 tisíc eur (13,3 milionů korun)
Pamatuje vůbec někdo v poslední době větší propadák? Slovák byl ještě loni na jaře při spanilé jízdě Baníku za třetím místem v tabulce jedním z vůbec nejlepších gólmanů Chance Ligy, nyní je schovaný v ostravském béčku. Holec odnesl celkově tragický podzim, po příchodu Martina Jedličky bylo jasné, že se situace mezi brankáři na Bazalech úplně otočí. Teď si hledá angažmá. Není zraněný, nemá ani osobní problémy, jak se spekulovalo.
Dominik Janošek (Olomouc)
Tržní hodnota podle Transfermarktu
- červen 2025: 750 tisíc eur (18,2 milionů korun)
- prosinec 2025: 700 tisíc eur (17 milionů korun)
Podle životopisu a nedávné minulosti překvapení. Ale kdo zná olomoucké zákulisí a pohled kouče Tomáše Janotky na fotbal, byl už loni v létě přesvědčený o tom, že tohle spojení nebude fungovat. Brzy se to potvrdilo. Janošek je na okraji širokého kádru Sigmy, nepatří mezi první varianty do středu pole. Za normálních okolností by zřejmě chtěl změnu, nicméně z rodinných důvodů zůstává. A čeká na změnu trenéra, který by jej uměl využít.