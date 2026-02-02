Sparta přichází o ofenzivní eso! Birmančevič odchází na hostování s opcí do La Ligy
Fotbalová Sparta přichází o ofenzivní eso! Veljko Birmančevič opouští Letnou a zahraje si španělskou La Ligu. Míří do Getafe na hostování do konce sezony s opcí na přestup. Pražský klub odchod srbského křídelníka potvrdil.
Veljko Birmančevič do Sparty přišel v létě 2023 z Toulouse na roční hostování, které se následně proměnilo v přestup. Za pražský klub odehrál 109 zápasů, ve kterých si připsal 37 gólů a přidal 21 asistencí.
Další starty už si připíše ve španělské lize, kde oblékne dres Getafe. Klub, ve kterém působí český gólman Jiří Letáček, se aktuálně nachází na sedmnácté příčce La Ligy, jen bod od pásma sestupu.
Proto Getafe shánělo posilu na poslední chvíli. Birmančevič prožil parádní ročník 2023/24, kdy v české lize ve 32 duelech zapsal 16 branek a 11 asistencí a pomohl Spartě k zisku double - titulu a vítězství v domácím poháru.
Na tuhle formu už v další sezoně ale nenavázal. V té aktuální se srbský křídelník v 16 ligových utkáních prosadil jen pětkrát. V poslední době ho také trápila zranění, proto scházel v úvodním jarním kole na hřišti Dukly.
Do Getafe odchází na hostování do konce sezony s opcí na trvalý přestup.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Barcelona
|22
|18
|1
|3
|60:23
|55
|2
Real
|22
|17
|3
|2
|47:18
|54
|3
Atlético
|22
|13
|6
|3
|38:17
|45
|4
Villarreal
|21
|13
|3
|5
|39:23
|42
|5
Real Betis
|22
|9
|8
|5
|36:28
|35
|6
Espanyol
|22
|10
|4
|8
|26:27
|34
|7
Celta Vigo
|22
|8
|9
|5
|29:23
|33
|8
Real Sociedad
|22
|7
|7
|8
|30:30
|28
|9
CA Osasuna
|22
|7
|5
|10
|26:27
|26
|10
D. Alavés
|22
|7
|4
|11
|20:27
|25
|11
Bilbao
|22
|7
|4
|11
|21:31
|25
|12
Girona
|22
|6
|7
|9
|21:36
|25
|13
Elche
|22
|5
|9
|8
|30:32
|24
|14
Mallorca
|22
|6
|6
|10
|28:34
|24
|15
Sevilla
|22
|7
|3
|12
|29:37
|24
|16
Getafe
|22
|6
|5
|11
|16:27
|23
|17
Valencia
|22
|5
|8
|9
|23:35
|23
|18
Vallecano
|22
|5
|7
|10
|18:30
|22
|19
Levante
|21
|4
|6
|11
|24:34
|18
|20
Oviedo
|22
|3
|7
|12
|12:34
|16
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup