Sparta přichází o ofenzivní eso! Birmančevič odchází na hostování s opcí do La Ligy

Veljko Birmančevič se raduje ze své trefy
Veljko Birmančevič se raduje ze své trefy
Reakce Veljka Birmančeviče po střele do břevna
Veljko Birmančevič proměnil penaltu
Gólová radost Veljka Birmančeviče
Zklamaný Veljko Birmančevič po prohře s Hradcem Králové
Sparťan Veljko Birmančevič blokuje střelu Sigmy
Útočník Sparty Veljko Birmančevič objímá parťáka Angela Preciada
Veljko Birmančevič v utkání s Teplicemi
Fotbalová Sparta přichází o ofenzivní eso! Veljko Birmančevič opouští Letnou a zahraje si španělskou La Ligu. Míří do Getafe na hostování do konce sezony s opcí na přestup. Pražský klub odchod srbského křídelníka potvrdil.

Veljko Birmančevič do Sparty přišel v létě 2023 z Toulouse na roční hostování, které se následně proměnilo v přestup. Za pražský klub odehrál 109 zápasů, ve kterých si připsal 37 gólů a přidal 21 asistencí.

Další starty už si připíše ve španělské lize, kde oblékne dres Getafe. Klub, ve kterém působí český gólman Jiří Letáček, se aktuálně nachází na sedmnácté příčce La Ligy, jen bod od pásma sestupu.

Proto Getafe shánělo posilu na poslední chvíli. Birmančevič prožil parádní ročník 2023/24, kdy v české lize ve 32 duelech zapsal 16 branek a 11 asistencí a pomohl Spartě k zisku double - titulu a vítězství v domácím poháru.

Na tuhle formu už v další sezoně ale nenavázal. V té aktuální se srbský křídelník v 16 ligových utkáních prosadil jen pětkrát. V poslední době ho také trápila zranění, proto scházel v úvodním jarním kole na hřišti Dukly.

Do Getafe odchází na hostování do konce sezony s opcí na trvalý přestup.

#TýmZVRPSkóreB
1Barcelona22181360:2355
2Real22173247:1854
3Atlético22136338:1745
4Villarreal21133539:2342
5Real Betis2298536:2835
6Espanyol22104826:2734
7Celta Vigo2289529:2333
8Real Sociedad2277830:3028
9CA Osasuna22751026:2726
10D. Alavés22741120:2725
11Bilbao22741121:3125
12Girona2267921:3625
13Elche 2259830:3224
14Mallorca22661028:3424
15Sevilla22731229:3724
16Getafe22651116:2723
17Valencia2258923:3523
18Vallecano22571018:3022
19Levante21461124:3418
20Oviedo22371212:3416
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

