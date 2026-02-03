Hejdova nová role, půjde hrát divizi. V Plzni rozšiřují skautské oddělení
Šest titulů, kapitánská páska, nezpochybnitelná pozice lídra v kabině. Bohatá kariéra Lukáše Hejdy (35) v Plzni po podzimu definitivně skončila. Původní plán přesunu do třetiligového béčka se v případě západočeské ikony mění. Velkou posilu do zadní linie oznámily divizní Křimice, kterým zkušený stoper pomůže už od jarní části. Ve strukturách Viktorie ale zůstane – server inFotbal přinesl informaci, že se Hejda přesune do role skauta. Skautingové oddělení se pod vedením Jana Říčky rozšiřuje také o Jiřího Krejčího, který povede analytický úsek se zaměřením na datovou analýzu.
Viktoria bude novinku ohledně dlouholetého kapitána, který s klubem vybojoval pět mistrovských titulů (jeden má i se Spartou), oficiálně komunikovat během úterního odpoledne. Jedna věc už je ale jistá – Hejda se v pozici hráče přesune do divizních Křimic, kde působí v roli hrajícího trenéra někdejší plzeňský útočník Pavel Fořt.
„Senzace je tady! Do našeho klubu přichází Lukáš Hejda – legenda české ligy a dlouholetý kapitán FC Viktoria Plzeň,“ oznámily v pondělí Křimice na svém instagramovém profilu a připojily koláž, kde je Hejda vyfocený v klubovém dresu.
Křimice patří k velmi solidně fungujícím klubům v západočeském regionu, v minulosti za něj nastoupily i jiné plzeňské legendy – Pavel Horváth a Marek Bakoš, současný asistent Martina Hyského. V minulé sezoně postoupily z krajského přeboru do divize, kde jsou po podzimu na výborném třetím místě.
Zprávu o Hejdově přestupu na Instagramu komentoval například David Limberský a mezi fanoušky vzbudila veliký ohlas.
Hejda odehrál poslední zápas za plzeňské áčko na konci října v MOL Cupu proti Novým Sadům, ve zbytku podzimu byl týmu k dispozici na lavičce a plnil roli lídra v kabině. Na hřišti už ale silnou pozici neměl, trenéři dávali přednost mladším stoperům. V lize odkopal 17 sezon, odehrál 304 zápasů a nastřílel 30 branek, přidal 6 asistencí.
Hejda měl nabídky z jiných českých klubů, hodně o něj stál Jaroslav Veselý v Bohemians. Nakonec se zkušený stoper rozhodl zůstat v Plzni. S týmem už neodjel na lednové soustředění do Benidormu, vyklidil svou skříňku v šatně áčka a připravoval se s třetiligovým béčkem. Nakonec ale v klubu dostane jinou roli – pracovat by měl v roli skauta, kde Viktoria personálně posiluje. S novou náplní už by nejspíš nešlo, aby Hejda pokračoval jako hráč na úrovni třetí ligy, také proto kývl Křimicím.
Skauting posílí i Jiří Krejčí
Skautingové oddělení Plzně se pod vedením Jana Říčky rozšiřuje také o Jiřího Krejčího, který povede analytický úsek se zaměřením na datovou analýzu. Devětatřicetiletý Krejčí má za sebou velmi bohatou hráčskou kariéru. Působil například v Blšanech, Mostu, Jablonci, Příbrami či Jihlavě, v zahraničí nastupoval za Iraklis Soluň, Temešvár či maďarské Pécs. Kariéru zakončil v roce 2020 ve Slovácku s bilancí 263 ligových zápasů a 9 branek.
Ještě během kariéry vystudoval VŠE v Praze, poté se věnoval skautingu na ligové úrovni, prošel i Slavií. V posledních dvou letech působil v hráčské agentuře Romana Brulíka (RBR SportConsult ). Nově povede analytické oddělení Viktorie, které spadá pod uznávaného odborníka Jana Říčku jako šéfa celého klubového skautingu.
„Jsem rád, že jsem se mohl stát součástí Viktorie Plzeň. Máme před sebou společně velké cíle a těším se na spolupráci se všemi kolegy,“ řekl Jiří Krejčí. „V této oblasti jde o velkou posilu do našeho týmu a jsem rád, že Jirka se ihned pustil společně s kolegy do práce. Našim cílem je, jak jsme avizovali, budovat klub ve všech oblastech, a právě datová analýza patří mezi ně,“ uvedl generální ředitel klubu Adolf Šádek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu