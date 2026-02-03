Hejdova nová role v Plzni, míří do divize: Nadešel správný čas. Čeká ho speciální rozlučka
Šest titulů, kapitánská páska, nezpochybnitelná pozice lídra v kabině. Kariéra Lukáše Hejdy (35) v Plzni po podzimu definitivně skončila. Původní plán přesunu do třetiligového béčka se v případě západočeské ikony mění. Velkou posilu do zadní linie oznámily divizní Křimice, kterým zkušený stoper pomůže už od jarní části. Ve strukturách Viktorie ale zůstane – server inFotbal přinesl informaci, že se Hejda přesune do role skauta. Skautingové oddělení se pod vedením Jana Říčky rozšiřuje také o Jiřího Krejčího, který povede analytický úsek se zaměřením na datovou analýzu.
Viktoria novinku ohledně dlouholetého kapitána, který s klubem vybojoval pět mistrovských titulů, oznámila během úterního odpoledne. Hejda se v pozici hráče přesune do divizních Křimic, kde působí v roli hrajícího trenéra někdejší plzeňský útočník Pavel Fořt.
„Myslím si, že je správný čas. Má kariéra byla bohatá, největší úspěchy jsem zažil právě tady ve Viktorce a nedovedu si představit, že bych ještě někdy v rámci profesionálního fotbalu oblékal jiný dres než červenomodrý. Proto jsem se nyní takto rozhodl,“ vysvětlil své rozhodnutí Lukáš Hejda.
Jeho hlavní náplň práce bude dál spojená s plzeňským klubem. Stane se členem skautingového oddělení, které vedou Jan Říčka s Jiřím Krejčím. „Tato nabídka mě oslovila, jsem rád, že i nadále zůstanu v klubu, kterému patří mé srdce a budu mu moci i nadále pomáhat a předávat zkušenosti, které jsem během kariéry získal,“ dodal v prohlášení pro klubový web.
Pozici hráče si udrží na amatérské úrovni ve čtvrté nejvyšší soutěže. „Senzace je tady! Do našeho klubu přichází Lukáš Hejda – legenda české ligy a dlouholetý kapitán FC Viktoria Plzeň,“ oznámily v pondělí Křimice na svém instagramovém profilu a připojily koláž, kde je Hejda vyfocený v klubovém dresu.
Křimice jsou solidně fungující klub v západočeském regionu, v minulosti za něj nastoupily i jiné plzeňské legendy – Pavel Horváth a Marek Bakoš, současný asistent Martina Hyského. V minulé sezoně postoupily z krajského přeboru do divize, kde jsou po podzimu na výborném třetím místě.
Zprávu o Hejdově přestupu na Instagramu komentoval například David Limberský a mezi fanoušky vzbudila veliký ohlas.
Hejda odehrál poslední zápas za plzeňské áčko na konci října v MOL Cupu proti Novým Sadům, ve zbytku podzimu byl týmu k dispozici na lavičce a plnil roli lídra v kabině. Na hřišti už ale silnou pozici neměl, trenéři dávali přednost mladším stoperům. V lize odkopal 17 sezon, v nich odehrál 304 zápasů a nastřílel 30 branek, přidal 6 asistencí.
„Lukáš Hejda patří mezi velké postavy Viktorky. Již delší dobu jsme se bavili o tom, že se po konci kariéry zapojí do chodu klubu. Konkrétně půjde o roli jednoho ze skautů v rámci tohoto oddělení. Jsem rád, že budeme i nadále spolupracovat a přeji Lukášovi, aby se mu v nové funkci dařilo a naplňovala jej,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel klubu Adolf Šádek.
Skauting posílí i Jiří Krejčí
Klub se s Hejdou oficiálně rozloučí během vybraného jarního domácího zápasu. „Určitě si zaslouží, aby mu ve stoje zatleskala celá Doosan Arena,“ dodal Šádek.
Hejda měl nabídky z jiných českých klubů, hodně o něj stál Jaroslav Veselý v Bohemians. Nakonec se zkušený stoper rozhodl zůstat v Plzni. S týmem už neodjel na lednové soustředění do Benidormu, vyklidil svou skříňku v šatně áčka a připravoval se s třetiligovým béčkem. Nakonec ale v klubu zůstane v jiné roli.
Plzeň oznámila v úterý ještě jednu důležitou novinku. Skautingové oddělení se pod vedením Jana Říčky rozšířilo o Jiřího Krejčího, který povede analytický úsek se zaměřením na datovou analýzu. Devětatřicetiletý Krejčí má za sebou velmi bohatou hráčskou kariéru. Působil například v Blšanech, Mostu, Jablonci, Příbrami či Jihlavě, v zahraničí nastupoval za Iraklis Soluň, Temešvár či maďarské Pécs. Kariéru zakončil v roce 2020 ve Slovácku s bilancí 263 ligových zápasů a 9 branek.
Ještě během kariéry vystudoval VŠE v Praze, poté se věnoval skautingu na ligové úrovni a v posledních dvou letech působil v hráčské agentuře. Nově povede analytické oddělení Viktorie, které spadá pod uznávaného odborníka Jana Říčku jako šéfa celého klubového skautingu.
„Jsem rád, že jsem se mohl stát součástí Viktorie Plzeň. Máme před sebou společně velké cíle a těším se na spolupráci se všemi kolegy,“ řekl Jiří Krejčí. „V této oblasti jde o velkou posilu do našeho týmu a jsem rád, že Jirka se ihned pustil společně s kolegy do práce. Našim cílem je, jak jsme avizovali, budovat klub ve všech oblastech, a právě datová analýza patří mezi ně,“ uvedl generální ředitel klubu Adolf Šádek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu