Detaily kolem Birmančeviče: zádrhel i podmínka. Getafe si vyžádalo lékařskou zprávu

Oscarovo odcházení, Priske a jeho šachy, Liberec ustál risk. Prokoučoval Galásek Slovácko? • Zdroj: iSport.tv
Reakce Veljka Birmančeviče po střele do břevna
Zleva Veljko Birmančevič, Jan Kuchta a Albion Rrahmani
Gólová radost Veljka Birmančeviče
Veljko Birmančevič je po krátké pauze zpátky v základu Sparty
Na zimním soustředění trénoval jen bez míče.
Veljko Birmančevič proměnil penaltu
Birmančevič za poslední rok a půl několikrát projevil zájem odejít.
Pavel Šťastný
Chance Liga
Byla to blesková akce, na jejímž konci Sparta přišla o ofenzivní hvězdu. Půlroční hostování Veljka Birmančeviče v Getafe se administrativně dotáhlo až v poslední hodině přestupového okna pro top evropské ligy. Srbský reprezentant nepodstoupil ve španělském klubu ani zdravotní prohlídku, z Prahy měl odletět až během úterního dne.

Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty, měl s trochou nadsázky přilepený telefon u ucha celý pondělní večer. Ozvalo se mu totiž Getafe, které projevilo na poslední chvíli extrémní zájem o sedmadvacetiletého Veljka Birmančeviče.

Oba kluby měly na dohodu pouze pár hodin, protože přesně ve 23.00 se uzavřelo přestupové okno (nejen) pro španělskou ligu. Proto sparťanský křídelník ani nepodstoupil zdravotní prohlídku. Jak informoval server inFotbal, Getafe požádalo Spartu o zaslání kompletní lékařské zprávy.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

