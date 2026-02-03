Detaily kolem Birmančeviče: zádrhel i podmínka. Getafe si vyžádalo lékařskou zprávu
Byla to blesková akce, na jejímž konci Sparta přišla o ofenzivní hvězdu. Půlroční hostování Veljka Birmančeviče v Getafe se administrativně dotáhlo až v poslední hodině přestupového okna pro top evropské ligy. Srbský reprezentant nepodstoupil ve španělském klubu ani zdravotní prohlídku, z Prahy měl odletět až během úterního dne.
Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty, měl s trochou nadsázky přilepený telefon u ucha celý pondělní večer. Ozvalo se mu totiž Getafe, které projevilo na poslední chvíli extrémní zájem o sedmadvacetiletého Veljka Birmančeviče.
Oba kluby měly na dohodu pouze pár hodin, protože přesně ve 23.00 se uzavřelo přestupové okno (nejen) pro španělskou ligu. Proto sparťanský křídelník ani nepodstoupil zdravotní prohlídku. Jak informoval server inFotbal, Getafe požádalo Spartu o zaslání kompletní lékařské zprávy.