Loučení se s experimentem z Japonska. Hašioku zlomil Inter, Isife (zřejmě) zůstává

Oscarovo odcházení, Priske a jeho šachy, Liberec ustál risk. Prokoučoval Galásek Slovácko? • Zdroj: iSport.tv
Oscarovo odcházení, Priske a jeho šachy, Liberec ustál risk. Prokoučoval Galásek Slovácko?
Japonský obránce Daiki Hašioka v dresu Gentu
Daiki Hašioka v utkání Ligy mistrů proti Arsenalu
Hašioka, Zmrzlý, Olayinka... O kterých hráčích se bude ve Slavii v zimě mluvit?
Daiki Hašioka během jarní přípravy Slavie
Daiki Hašioka ze Slavie blokuje přihrávku Brazilce Jaja z Pafosu
Daiki Hašioka v dresu japonské reprezentace
Daiki Hašioka v souboji s Marcusem Thuramem z Interu Milán
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Fanoušci na něj skandovali Fun Din Dung s odkazem na populární seriál Okresní přebor. Daiki Hašioka to s nadšeným výrazem kvitoval. Ale kdybychom si měli vypomoct další hláškou z české televizní klasiky, japonský bek byl experimentem, který se nepovedl. Jeho odchod do Gentu je pro Slavii vysvobozením, zhruba od září měl hráč cestu do základní sestavy prakticky zavřenou. Pro dalšího cizince Samuela Isifeho to ale znamená, že v Edenu zřejmě zůstane.

Když v létě Slavia vytáhla na první pohled zajímavý přestupový tah (prvního Japonce v klubu navíc s historií v Premier League) deník Sport vyzvídal u novináře z Lutonu, proč se Hašioka v Anglii neprosadil. „Trápil se, měl časté výpadky koncentrace. U trenéra pak naprosto spadl v nemilost a nestavěl ho i při zranění jiných hráčů,“ ohlížel se Lewis Williams. Jakoby o půl roku s předstihem komentoval i obráncovo angažmá ve Slavii. Vše sedí.

Nutno říct, že Slavia pro zisk Hašioky vynaložila v červnu velké úsilí, dlouho jednala, dlouho čekala. Slibovala si dominanci ve vzdušných soubojích a samurajskou náturu. Jak ale popisoval zpravodaj z Lutonu, jakkoliv se rodák ze Sakury umí vybičovat k dobrému výkonu, sráží ho blikance. To se perfektně shoduje se informacemi Sportu z tréninku; ačkoliv byl charakterem mezi hráči i trenéry oblíben, ani tam Japonec nedokázal udržet svou herní koncentraci na 100 %, Co nefunguje na tréninku, nebude fungovat ani na hřišti.

O tom se Slavia přesvědčila nebývale drsným způsobem. V jednom z nejhorších zápasů sezony, výprasku 0:3 na Interu Milán. Nešlo o chyby z nešikovnosti či neschopnosti, Hašioka zkrátka a jednoduše několikrát zaspal. Dvakrát z toho italský gigant udeřil. „Trenéři byli rozhořčení. V tu chvíli bylo prakticky jisté, že budoucnost ve Slavii nemá,“ řekl Sportu jeden zdroj. Přitom byl konec září, jen tři měsíce po oznámení posily.

Odepsání hráče dokumentuje následné vytížení, po hororu v Miláně nastoupil v lize jen na 7 minut. I přes zranění Davida Douděry a jiných hráčů byli Jindřich Trpišovský a spol. přesvědčeni, že Hašioku nevyužijí, což opět zrcadlí jeho konec v Lutonu. Už od listopadu tak Slavia netrpělivě věřila v zimní možnosti odchodu. I kvůli místu v sestavě pro hráče mimo země EU na ligové zápasy. I devítinásobný reprezentant, který do Česka zamířil s velkou touhou říct si o nominaci na mistrovství světa, doufal v brzkou změnu dresu.

Byť se čekalo dlouho, nakonec se povedla. V Belgii odehrál nejlepší část kariéry, zájem tak proudil odtamtud - ještě během víkendu řešil hráče i Anderelecht a Bruggy, nakonec ale zamířil do Gentu. Úspěšná pondělní zdravotní prohlídka navíc zřejmě rozsekla budoucnost dalšího pravého beka – podle informací Sportu by měl se Slavií zůstat Samuel Isife. Zatím. V Edenu nikdy nevíte. Byť bylo po soustředění v Marbelle rozhodnuto o jeho hostování, v současné situaci nemá klub pozici pravého beka zdvojenou. Možná alternativa David Moses navíc asi slušných pár zápasů vynechá…

Hašioka do Slavie zamířil i jako možnost odemknout si japonský trh, jak marketingově, tak při jiných spolupracích. Zda se to povedlo, napoví až čas. Šlo zkrátka o experiment z více úhlů, ten herní ale ztroskotal úplně. Ať Gent uplatní opci nebo ne, už nyní se dá prakticky s jistotou říct, že Japonce už v soutěžním zápase v sešívaném dresu neuvidíme.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
