Odvážný rychlík Šturm bude bavit, Karviná vytáhla zapadlý talent. Proč nefunguje Boleslav?
Aktivitu na přestupovém trhu Sigma Olomouc vytáhla v zimě na maximum, fotbalová veřejnost tak netrpělivě čekala, jak se to propíše na hřišti. Co tedy odhalila výhra 1:0 nad Hradcem Králové? „Zdálo se mi, že Danijel Šturm dělal 90 % věcí správně,“ rozplývá se nad novou posilou v pořadu Liga naruby ZOOM redaktor Bartoloměj Černík. „Zato Hradec na tu ofenzivu doplatí,“ doplňuje jeho kolega Michal Kvasnica o hře soupeře. Společně probírají i Karvinou, která se staronovými tvářemi Luckym Ezehem a Pavlem Kačorem zaujala při prohře s Plzní, řeč přijde i na nepochopitelné chování sportovního vedení Mladé Boleslavi, která remizovala 2:2 s Bohemians.