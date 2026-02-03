Předplatné

Odvážný rychlík Šturm bude bavit, Karviná vytáhla zapadlý talent. Proč nefunguje Boleslav?

Video placeholder
Odvážný rychlík Šturm bude bavit, Karviná vytáhla zapadlý talent. Proč nefunguje Boleslav? • Zdroj: iSport.cz
Plzeň porazila Karvinou
Plzeň porazila Karvinou
Plzeň porazila Karvinou
Plzeň porazila Karvinou
Denis Višinský se snaží získat míč v souboji s Sahmkou Camarou z Karviné
Daniel Vašulín v souboji o míč s karvinským Filipem Prebslem
Lukáš Hůlka vstřelil první gól jarní části Chance Ligy
10
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Aktivitu na přestupovém trhu Sigma Olomouc vytáhla v zimě na maximum, fotbalová veřejnost tak netrpělivě čekala, jak se to propíše na hřišti. Co tedy odhalila výhra 1:0 nad Hradcem Králové? „Zdálo se mi, že Danijel Šturm dělal 90 % věcí správně,“ rozplývá se nad novou posilou v pořadu Liga naruby ZOOM redaktor Bartoloměj Černík. „Zato Hradec na tu ofenzivu doplatí,“ doplňuje jeho kolega Michal Kvasnica o hře soupeře. Společně probírají i Karvinou, která se staronovými tvářemi Luckym Ezehem a Pavlem Kačorem zaujala při prohře s Plzní, řeč přijde i na nepochopitelné chování sportovního vedení Mladé Boleslavi, která remizovala 2:2 s Bohemians.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů