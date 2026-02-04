Liga očima fanoušků: Bořila dohání věk. A že není místo v termínovce? Nedělejte z nás...
Chance Liga je po zimní pauze zpátky a úvodní jarní kolo nabídlo zajímavé příběhy. Slavia zanechala rozpačitý dojem v Pardubicích, v Baníku se třese židle pod trenérem Tomášem Galáskem. A jaký vzkaz pro fotbalové šéfy má fanoušek Bohemians? Projděte si v tradiční rubrice deníku Sport a webu iSport, jak příznivci viděli víkendové ligové dění.
SLAVIA PRAHA
Na startu problémy, standardní kalamita
Co si budeme nalhávat, Slavia na jaře zatím nevypadá dobře. Proti Barceloně ještě jakž takž fanoušky potěšila, byť čtyři inkasované branky rozhodně nejsou nic, čím by se měla chlubit. Ale na Kypru přišel ostudný výbuch a reputaci si nespravila ani v Pardubicích. Oba zápasy spojují červené karty hráčů, kteří by měli patřit k oporám. Je ale naprosto na místě říci, že Oscar má už měsíce hodně daleko k hráči, který před dvěma lety patřil v lize k nejlepším, a Bořila nevyhnutelně dohání rostoucí věk a přirozený pokles výkonnosti.
Navíc podobně jako před rokem má Slavia hned na startu jara rozstřelený kádr absencemi, loni to bylo kvůli viróze, tentokrát kvůli sérii zranění. Trochu to působí tak, že zdravotní kalamita v kádru je standardem a nikoliv výjimkou. Sám klub se ale prostřednictvím trenéra chlubí, že do zápasů posílá nedoléčené hráče (naposledy v Pardubicích Sadílka), takže těmto problémům dlouhodobě chodí naproti.
ONDŘEJ KREML. 42 let, vědecký pracovník
VIKTORIA PLZEŇ
Jistota? Tyrolský obr v bráně
Po mohutném zimním posílení kádru vůbec nevadilo, že jsme od Basileje obměnili půlku základní jedenáctky – konečně máme patřičné širokou a kvalitní soupisku! Třeba Pany by se na tom ledě v Karviné akorát zranil. Kdybychom prohrávali, třeba by je tam trenér Hyský s Ladrou dal, takhle nechal rozběhat ostatní.
Zklamáním je pro mě zatím výkon Vašulína. Jediný, kdo má jistý místo v základu, je možná překvapivě náš Tyrolský obr v bráně. Wiegele nás v Karviné na začátku podržel a připsal si další nulu. Jemu dát gól je vážně těžký. Asi to pochopil i oblíbený Jedlička, proto raději utekl do Baníku.
Vyrovnaný zápas jsme měli pod kontrolou, dvě pěkné akce zakončené Višinským vyškolily Karvinou z produktivity. Tohle je naše přidaná hodnota z Evropské ligy, kterou musíme takto úspěšně používat až do konce sezony. Ať na pražská „S“ ještě trochu zadupeme a třeba to bude v nadstavbě ještě zajímavý.
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
BANÍK OSTRAVA
Posily se předvedly, Galásek pod tlakem
V zimní pauze byl Baník v médiích možná nejčastěji skloňovaným klubem v celé Chance Lize. Řešil se hrůzostrašný podzim, pozice trenéra Galáska a hlavně nezbytně nutné posílení kádru. K tomu naštěstí došlo a myslím si, že drtivá většina fanoušků mohla být spokojena. Přesto, že šlo na Slovácku o souboj celků z úplného chvostu tabulky, jednalo se o duel kola a pro oba kluby také s lehčí nadsázkou o zápas jara. Baníkovská invaze v počtu tří tisíc hlav byla jen důkazem toho, jakou vážnost tomuto duelu fanoušci přisuzují.
Atmosféra v mrazivé zimě byla opravdu neskutečná, ale i samotné utkání nabídlo velmi kvalitní podívanou. Nové posily Jedlička, Jurečka a Gning byli v našich barvách jednoznačně nejlepší na trávníku a zejména jim můžeme děkovat za to, že si ze Slovácka vezeme alespoň bod. Naopak pod tlakem je trenér Galásek, jehož nečinnost na lavičce ve druhé půli nás možná stála tři body. V příštím kole nás čeká Olomouc, která rozhazuje miliony na všechny strany. Bude to pikantní duel, pro Baník s jasným cílem vyrubat tři důležité body.
Václav Dohnal. 34 let, projektant
SPARTA PRAHA
Zatím nepřechválit ani nezatracovat
Po půstu bývá hlad, tak jsem si dal trochu fotbalové krmě. Sobotní odpolední předkrm nebyl úplně špatný, ale hlavní chod byl na pořadu večer. Dukla nebyla týmem, který by nás měl prověřit. Za nás první poločas technicky precizní, přidal bych na rychlosti. Druhý slabší, přestože jsme dali dvě branky, z nichž Haraslínova byla excelentní. Kromě kapitána chválím za první půli také Ryneše, polepšil se. U Vindahla překvapila rychlá rozehrávka místo dřívější riskantní pomalé přihrávky nejblíže postavenému obránci.
Zdá se, že doplnění mužstva, s výjimkou druhého brankaře, je dostatečné, a to ještě Vojta určitě dostane šanci už v příštím zápase. Rrahmani stále hřeší na svůj talent, černá práce po něm asi nebyla nikdy vyžadována. Rozhodčí v duchu dispozic předsedy komise rozhodčích Kovaříka. Očekávám ještě přísnější trestání zdržování hry. Potom se snad dočkáme toho, že čistý hrací čas v zápase přesáhne padesát, lépe pětapadesát procent. Potom se ani trenér Porta nebude rozčilovat, že Plzeň stále zdržuje. Není ale sama!
Miloš Kolář. 74 let, fotbalový důchodce
BOHEMIANS PRAHA 1905
V termínovce není místo? Nedělejte z nás idioty!
Fotbal v lednu je fakt super věc. Trávníky stojí za bačkoru a na tribunách je kosa jako v márnici. „Je nám líto, ale v termínovce nemáme místo, kam bychom ligová kola posunuli.“ Dokud… počkej si – a nebudu slušnej, řeknu jména – Luftjardova klika nevymyslí, že vlastně můžeme hrát i ve středu. A najednou to jde. Každej trochu šikovnej borec z marketingu (ano i ti od repre) pak vymyslí, jak to zahrát směrem k veřejnosti. Odkládejte, co chcete, ale nedělejte z fanoušků idioty.
Bohemka, se solidní fanouškovskou základnou v zádech, dvakrát neudržela vedení v Mladé Boleslavi a na její situaci ve spodní skupině se tak nic nemění. Zelenobílí předvedli dva naprosto rozdílné poločasy. V tom prvním byli jasně lepší, ale po přestávce vypadli z role. Nejspíš chtěli bránit jednogólový náskok, o který logicky přišli. No, a když z ničeho dáš druhý gól a za minutu necháš straně vyrovnat, tak prostě vyhrát nemůžeš. Spravedlivá plichta, která nabere na hodnotě, pokud doma sekneš Pardubice. Klokani bojují!
Vít Lukeš. 33 let, živnostník