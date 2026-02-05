Předplatné

TOP zápasy za Slavii, EURO i několik hostování. „Nový Souček“ se teď usadil v Karviné

Video placeholder
Odvážný rychlík Šturm bude bavit, Karviná vytáhla zapadlý talent. Proč nefunguje Boleslav? • Zdroj: iSport.cz
Daniel Fekets
Chance Liga
Ze začátku minulé sezony na něj slávistický realizák sázel. Dopřával mu minuty v Chance Lize, v předkolech Ligy mistrů nebo v hlavní fázi Evropské ligy. Jenže v zimě se pozice Filipa Prebsla změnila, talentovaný stoper tak z Edenu mířil do Górniku Zabrze. Tam se příliš neprosadil, a proto vzal zavděk dalším hostováním, tentokrát v Mladé Boleslavi. Nyní je Prebsl v Karviné, kam před týdnem přestoupil. Bylo ve hře, že by si jej Slavia nechala? „Ke mně se nic nedostalo,“ uvedl.

Odchovanec sešívaných platil za velký talent na pozice stopera i defenzivního záložníka. Svou typologií může připomínat Tomáše Součka, k němuž jej experti i fanoušci občas přirovnávali.

Ještě jako náctiletý nastupoval pravidelně v Liberci, kde si vydobyl klíčovou roli. Působil jistě, zkušeně, neprostupně. Proto mu dal Jindřich Trpišovský šanci ve Slavii, za níž Prebsl odehrál prakticky celý podzim 2024. Jeho minutáž ale postupně klesala, hostování v Polsku se zdálo jako prima řešení.

Jenže stěžejní muž Suchopárkovy tehdejší jednadvacítky v Górniku Zabrze paběrkoval, na červnovém evropském šampionátu „lvíčat“ však odehrál všechno. „Beru ho především jako velmi kvalitního hráče. Není to jen o tom, že hráč celou dobu hraje pouze stopera, ale v současném fotbale se během zápasu pohybuje na více postech,“ chválil Prebsla trenér Jan Suchopárek.

Nicméně další šance ve Slavii nepřišla, úřadující šampion ho poslal hostovat do Mladé Boleslavi. Prebsl si v kádru Středočechů vybudoval pevný flek, v Majerově mančaftu scházel na podzim jen při domácím fiasku s Olomoucí.

S vysokým stoperem se počítalo dál, jenže v polovině ledna bylo všechno jinak. „Obdrželi jsme oficiální dopis ze strany SK Slavia Praha o předčasném ukončení hostování Filipa Prebsla. Pokud se hráč rozhodne odejít nebo mateřský klub předčasně ukončí hostování, nezbývá nám, než to akceptovat,“ stálo v boleslavském prohlášení.

Vnímal jsem, že Karviná hraje atraktivně

Slavii se totiž ozvala Karviná, s níž dlouhodobě spolupracuje. Prebsla poslala do Slezska na trvalý přestup, třeba i jako možnou kompenzaci za očekávané letní podpisy s Emmanuelem Ayaosim a Samuelem Šigutem.

Prebslův přesun se definitivně upekl až minulý čtvrtek, tři dny před jarní premiérou s Plzní. „Upřímně jsem nepřemýšlel nad tím, že bych start nestihnul. Bral jsem jako hotovou věc, že jsem tady,“ líčil obránce.

Ačkoliv se v minulých dnech musel z Boleslavi stěhovat prakticky přes celou republiku, fotbalově si v Karviné polepší. Bude hrát o elitní šestku, ke které měl při předchozím angažmá daleko. „Už v Boleslavi jsem vnímal, že Karvinou všichni chválí. Hrála jeden z nejatraktivnějších fotbalů podzimu. Věřím, že na to navážeme i na jaře,“ doufal Prebsl.

„Změna to je hlavně ohledně nálady v kabině. Neříkám, že jsme v Boleslavi úplně věšeli hlavu, ale když se nezískávaly body, není to příjemné. Určitě tam nějaký rozdíl je, ale ne tolik zásadní,“ zamyslel se.

Premiéru v hornických barvách si odbyl v neděli. Karviná sice s Plzní prohrála 0:2, horším týmem však ani zdaleka nebyla. Zkušenější Západočeši těžili z efektivity, naopak domácí své příležitosti zahazovali.

„Hrajeme ve velké intenzitě a koukatelný fotbal. Když navážeme na výkon proti Plzni a vymažeme nějaké malé chybičky, budeme moct hrát s kýmkoliv. Těším se na další zápasy,“ hlásil Prebsl.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Doporučujeme

