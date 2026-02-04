Předplatné

Co (ne)víte o posile Sparty: dělal modela, má slavnou tetu a zvládne tři tetování za den

Oscarovo odcházení, Priske a jeho šachy, Liberec ustál risk. Prokoučoval Galásek Slovácko? • Zdroj: iSport.tv
Oliver Sonne debutoval na hřišti Dukly za Spartu
Oliver Sonne má v oblibě tetování
Oliver Sonne pózoval na titulce Vogue
Helena Christensen je slavnou modelkou a tetou Olivera Sonneho
Obránce Oliver Sonne při dotažení hostování ve Spartě s Tomášem Rosickým
Nejméně na půl roku se stane výraznou postavou fotbalové Sparty. Obránce Oliver Sonne prožil premiéru snů, když v sobotu proti Dukle (3:0) bodoval ihned po nástupu z lavičky. „Individuálně výborný hráč,“ podotkl Petr Ruman, expert deníku Sport a webu iSport. Pětadvacetiletý hráč však přitahuje velkou pozornost také mimo hřiště. Na Instagramu má statisíce sledujících a ve volném čase se věnuje tetování či kávě. Co dalšího o něm (ne)víte?

Peruánská babička

Nevypadá jako Jihoameričan. Navíc se narodil a vyrůstal v Dánsku. Přesto Sonne reprezentuje Peru, druhé občanství získal díky kořenům babičky. V národním týmu debutoval v březnu 2024. „V té době měl jen malou šanci, aby se dostal do dánské reprezentace,“ řekl Sportu novinář Oscar Valdorff Kjeldsen, který pracuje v deníku Tipsbladet. Při Sonneho premiéře zavládlo v Peru absolutní šílenství. Na letišti ho vítaly davy fanoušků, jeho fotografie se objevily na tričkách nebo spodním prádle. „Stal se obrovskou hvězdou,“ zdůraznil Kjeldsen. Zatím nasbíral třináct reprezentačních startů.

Klidně i tři tetování za den

Na těle má plno tetování. „Většina z nich jsou prostě náhodná,“ nastínil ve videu pro Burnley FC. Jako první si nechal zhotovit na pravém předloktí vlastního psa, k čemuž si našel tatéra na sociální síti Instagram. Později přehodnotil své rozhodnutí a překryl ho obrovským tygrem. Chtěl zkrátka jiný styl. Od té doby spolupracuje s oblíbeným umělcem, kterému dává volnost. „Většinou u něj sedím od desíti hodin do pěti odpoledne, obvykle uděláme i tři různé kérky,“ řekl Sonne. Na levé ruce má tetování spojené s Peru, za nejbolestivější označil velkého motýla na hrudi nebo obrázky kolem loktů. „Vždy si říkám, že to byl hloupý nápad, ale když se rána za dva týdny zahojí, chci jít znovu,“ líčil s úsměvem.

Zkušenosti s modelingem

Základní informace říkají: výška 184 centimetrů, kaštanové vlasy, modré oči. Sonne má stále dostupný profil na stránkách modelingové angetury Marilyn. Tomuto oboru se věnoval už jako teenager, když se objevil na titulní straně módního časopisu. Fotil také pro světově známou oděvní firmu H&M. „Bylo úžasné, že jsem si vyzkoušel i něco jiného než hrát fotbal. Díky tomu jsem víc společenský a otevřený,“ vysvětlil v rozhovoru pro Burnley Express. „Zároveň jsem si uvědomil, že miluji fotbal a chci být fotbalistou. Kvůli zápasům, atmosféře a životnímu stylu,“ pokračoval.

Teta je supermodelka

Do modelingového světa se dostal možná i díky rodinným vztahům. Jeho teta Helena Christensen je velmi známá supermodelka, která se stala tváří slavné značky Victoria´s Secret. Nyní je také talentovanou fotografkou a v roce 2019 vytvořila titulní stranu pro česko-slovenskou edici časopisu Vogue. „Když jsem hrál v Silkeborgu, říkala mi, že dorazí se podívat na zápas. Ale nepřišla,“ vykládal Sonne pro Burnley Express. „Tak možná přijde teď, když jsem v trochu větším klubu?“ smál se krátce po přestupu do Anglie.

Helena Christensen je slavnou modelkou a tetou Olivera SonnehoHelena Christensen je slavnou modelkou a tetou Olivera Sonneho • Profimedia.cz

Milovník kávy

Ve chvíli, kdy se téma stočí ke kávě, sám se bez váhání označí až za nerda. „Miluju kafe! Hodně se tím zabývám,“ přiznal Sonne v rozhovoru pro Burnley Express. Když se před rokem a půl přestěhoval do Manchesteru (po přestupu do Burnley), investoval peníze do velmi kvalitního kávovaru. „Když se vrátím domů z tréninku, opravdu si vychutnávám dobré kafe. A jeho přípravě věnuju hodně času,“ poznamenal.

Statisíce na Instagramu

Nejde o tuctového hráče. Sonne přitahuje velkou pozornost také na sociálních sítích. Na Instagramu má aktuálně 595 tisíc sledujících. Mimochodem, oficiální účet fotbalové Sparty dosahuje na číslo 351 tisíc. „Řekl bych, že pětadevadesát procent lidí je z Peru,“ usmál se novinář Kjeldsen. Přesto k titulu nejsledovanějšího hráče Chance Ligy mu schází asi sto třicet tisíc fanoušků, absolutním fenoménem je írácký reprezentant Merchas Doski z plzeňské Viktorie (727 tisíc).

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

