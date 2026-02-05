Předplatné

Se Spartou jsme napsali tečku, říká Hašek. Projekt Dukla začal v hospodě, sestup by…

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Martin Hašek: Se Spartou jsme udělali tečku. Zpět na lavičku nechci. Dukla a sestup? Jen drobná komplikace • Zdroj: iSport.tv
Sportovní ředitel Dukly Praha Martin Hašek pózuje na domácí Julisce
David Holoubek během utkání se Spartou
Sportovní ředitel Dukly Praha Martin Hašek pózuje na domácí Julisce
David Holoubek během utkání se Spartou
Sportovní ředitel Dukly Praha Martin Hašek pózuje na domácí Julisce
David Holoubek během utkání se Spartou
8
Fotogalerie
Štěpán Filípek, Petr Fantyš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (6)

Po letech napjatých vztahů je mezi Martinem Haškem (56) a fotbalovou Spartou klid. Kauza třaskavého odchodu syna z Letné skončila při jednání o přestupu Kevina-Prince Milly, kdy si nový sportovní ředitel Dukly podal ruku s Tomášem Rosickým. „Cítil jsem to trochu jako handicap a chtěl jsem celou věc definitivně uzavřít,“ vrací se ke starému sporu. V exkluzivním rozhovoru pro Ligu naruby a iSport hovoří také o své nové roli, projektu Dukla a jejím majiteli Matěji Turkovi. „Sestup by byl drobná komplikace,“ tvrdí. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

Po bohaté hráčské i trenérské kariéře se do fotbalu vrátil v nové pozici. Jako sportovní ředitel Dukly rozjíždí Martin Hašek netradiční projekt s důrazem na mladé zahraniční hráče s vysokým potenciálem. „Takhle se vyvinul trh. Myslím si, že žádný náš transfer nepřesáhl částku 170 tisíc eur (zhruba 4 miliony Kč). To je strop, ve kterém jsme schopní fungovat,“ vysvětluje ve velkém rozhovoru. A dodává, že zpět na lavičku už se vracet nehodlá.

Máte za sebou profesní pře­rod. Po odchodu z Bohemians v roce 2019 jste byl už jen krátce v Ústí a ve Zbrojovce. Co bránilo tomu, aby vaše tre­nérská kariéra pokračovala?
„Musíte mít nabídky – a já je neměl. Samozřejmě byste se mohli doptat proč. To ale nedoká­žu úplně zdravě posoudit, můžu se jen domýšlet. Důležité je, že je to trh a na něm nebyla poptávka.“

Mohlo hrát roli to, že jste pro část lidí ve fotbale specifický tím, že přemýšlíte a chováte se jinak? Nebo na tom měl velký podíl i hodně rezonující konec vašeho syna Martina ve Spartě v roce 2020?
„To, co říkáte, se vyloučit nedá. Já to ale bral tak, že o mě pros­tě není zájem. Postupem času, i když jsem doufal, že nějaká na­bídka přijde, jsem se s tou myšlenkou smířil a bral ji jako fakt.“

Dokonce jste uvažoval, že už ve fotbale nebudete pracovat vůbec. Myslel jste to opravdu jako úplné odstřižení, nebo pouze uzavření trenérské dráhy?
„Bral jsem to spíš obecně ve fotbale. Měl jsem za sebou hráčskou kariéru, pak zhruba pat­náct let trenérské praxe na pro­fesionální úrovni, první a druhá liga, Sparta… Když nebyla poptáv­ka po mně jako trenérovi, těžko se dala očekávat ohledně jiné pozice, se kterou jsem neměl žád­nou zkušenost. Postupem času přicházejí noví a mladší trenéři, nové technologie, trendy, a platí přísloví: Kdo chvíli stál, už stojí opodál. A já cítil, že opodál jsem čím dál víc. Ze začátku jsem ještě při každém přestupovém období čekal, jestli se něco nestane. Poz­ději už mi bylo jedno, že se někde mění trenéři. Už jsem o tom, že by mě mohli oslovit, ani nepřemýšlel.“ 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (6)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů