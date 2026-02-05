Předplatné

Insider z Dánska: Sonne nebyl velký talent. Malá šance na repre i přestup zadarmo

Oliver Sonne debutoval na hřišti Dukly za Spartu
Oliver Sonne debutoval na hřišti Dukly za SpartuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Oliver Sonne debutoval na hřišti Dukly za Spartu
Oliver Sonne debutoval na hřišti Dukly za Spartu
Oliver Sonne debutoval na hřišti Dukly za Spartu
Obránce Oliver Sonne při dotažení hostování ve Spartě s Tomášem Rosickým
Dánsko-peruánský obránce Oliver Sonne je druhou posilou Sparty z Premier League
Peruánský reprezentant Oliver Sonne přichází na hostování do Sparty z anglického Burnley
Peruánský reprezentant Oliver Sonne přichází na hostování do Sparty z anglického Burnley
11
Fotogalerie
Pavel Šťastný, Petr Fantyš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Má vášeň pro tetování a kávu, v minulosti se věnoval také modelingu. Dokonce jako teenager figuroval na titulní straně známého magazínu. Oliver Sonne, nejnovější posila Sparty z anglického Burnley, se přece jen nakonec prosadila na fotbalovém trávníku. „Nebyl ale nikdy považovaný za velký talent,“ řekl pro deník Sport a web iSport novinář Oscar Valdorff Kjedsen. V Dánsku brali přesun pravého obránce do nejvyšší soutěže jako překvapení. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

Narodil se a vyrůstal v Dánsku, ale reprezentuje Peru. Oliver Sonne udělal zásadní rozhodnutí teprve před necelými třemi lety. „Měl totiž jen malou šanci, aby se dostal do dánského národního týmu,“ nastínil tehdejší situaci žurnalista Oscar Valdorff Kjedsen, který pracuje v deníku Tipsbladet.

Sonne získal občanství v jihoamerické zemi díky babičce s peruánskými kořeny. Jakmile dorazil na první reprezentační sraz, při jeho prvním kroku na letišti propuklo obrovské nadšení. Fanoušci se na něj tlačili, fotili si ho a novináři neúnavně žádali o rozhovory.

„Děly se tam opravdu šílené věci. Najděte si to, stal se

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů