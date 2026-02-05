Předplatné

Footcast: boj o titul pokračuje, Baník pod tlakem a další zkouška pro Plzeň

Footcast Preview: Slavia - Mladá Boleslav • Zdroj: iSport.tv
Radost fotbalistů Slavie po brance do sítě Pardubic
Tomáš Chorý slaví gól, který poté odvolal VAR
David Jurásek se v zimě vrátil do Slavie
Jindřich Trpišovský během utkání v Pardubicích
Radost fotbalistů Pardubic po vstřelené brance
Patrik Hrošovský po návratu do Plzně
Patrik Hrošovský je novou posilou Plzně
David Sobišek
Chance Liga
Po týdnu se opět vrací česká nejvyšší fotbalová soutěž a s ní i 21. kolo. Minulý víkend jsme viděli několik vynikajících výkonů, ale došlo také na překvapivé výsledky. Aktuální epizodu Footcast Preview a dvojici David Sobišek & Jakub Podaný doplnil tentokrát bývalý český reprezentant Václav Kadlec.

Slavia - Mladá Boleslav: na papíře jasná záležitost, ale…?

Slavia doma, plný Eden, jasný favorit a navíc výtečná bilance! Sešívaní doma v posledních sedmi vzájemných zápasech urvali sedm výher. Boleslav patří mezi týmy, které chtějí hrát a dává góly. Pokud se sešívaní rychle neprosadí, může přijít nervozita umocněná zaváháním v Pardubicích. Pro Slavii je to klasický test trpělivosti – tlak, držení míče, dobývání bloku, který by ale nemusel být tak nízko a pasivní. Domácí musí získat všechny body a udržet Spartu na odstup.

Plzeň - Liberec: Hrošovský se vrací domů

27. 7. 2019 odehrál Patrik Hrošovský poslední domácí ligový zápas za Viktorii Plzeň. Teď o víkendu si užije obnovenou premiéru. Zápas v Karviné nepatřil mezi jeho nejlepší, zastínili ho jiní hráči - třeba dvougólový Denis Višinský, který šel do Plzně právě z Liberce. Slovan měl utkání se Zlínem plně pod kontrolou a ambice bodovat bude mít i v Doosan aréně. Čekejme ofenzivní a atraktivní utkání.

Hráč, na kterého se zaměřit: Lukáš Haraslín

Spartě na Julisce vystřelil tři body hned dvěma góly. První přišel z pokutového kopu, druhý po krásné individuální akci a skvělém zakončení. Kouč Brian Priske poupravil útočnou fázi, ve které se slovenský reprezentant dostává častěji do situací jeden na jednoho. Platilo to tak na Dukle a mohlo by i ve Zlíně. Haraslín dokáže zápas sám udělat a rozhodnout.

Dva tipy, na co si vsadit:

Hradec - Dukla, domácí vyhrají: Votroci nasadí na hrotu útoku Regžu a ten si otevře střelecký účet v české lize. Dukla musí být aktivnější a ne jet do Hradce jako na porážku.

Jablonec - Slovácko, Jawo dá gól: Jablonec hraje standardně dobře a Lamin Jawo dal už osm gólů. Další přidá proti Slovácku, které hraje v rozehrávce dost na riziko.

21. kolo se blíží, a proto je tu Footcast Preview. Premiéra začíná na Oneplay Sport ve čtvrtek v 19.15, v dalších dnech jsou na programu reprízy.

1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

