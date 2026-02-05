Footcast: boj o titul pokračuje, Baník pod tlakem a další zkouška pro Plzeň
Po týdnu se opět vrací česká nejvyšší fotbalová soutěž a s ní i 21. kolo. Minulý víkend jsme viděli několik vynikajících výkonů, ale došlo také na překvapivé výsledky. Aktuální epizodu Footcast Preview a dvojici David Sobišek & Jakub Podaný doplnil tentokrát bývalý český reprezentant Václav Kadlec.
Slavia - Mladá Boleslav: na papíře jasná záležitost, ale…?
Slavia doma, plný Eden, jasný favorit a navíc výtečná bilance! Sešívaní doma v posledních sedmi vzájemných zápasech urvali sedm výher. Boleslav patří mezi týmy, které chtějí hrát a dává góly. Pokud se sešívaní rychle neprosadí, může přijít nervozita umocněná zaváháním v Pardubicích. Pro Slavii je to klasický test trpělivosti – tlak, držení míče, dobývání bloku, který by ale nemusel být tak nízko a pasivní. Domácí musí získat všechny body a udržet Spartu na odstup.
Plzeň - Liberec: Hrošovský se vrací domů
27. 7. 2019 odehrál Patrik Hrošovský poslední domácí ligový zápas za Viktorii Plzeň. Teď o víkendu si užije obnovenou premiéru. Zápas v Karviné nepatřil mezi jeho nejlepší, zastínili ho jiní hráči - třeba dvougólový Denis Višinský, který šel do Plzně právě z Liberce. Slovan měl utkání se Zlínem plně pod kontrolou a ambice bodovat bude mít i v Doosan aréně. Čekejme ofenzivní a atraktivní utkání.
Hráč, na kterého se zaměřit: Lukáš Haraslín
Spartě na Julisce vystřelil tři body hned dvěma góly. První přišel z pokutového kopu, druhý po krásné individuální akci a skvělém zakončení. Kouč Brian Priske poupravil útočnou fázi, ve které se slovenský reprezentant dostává častěji do situací jeden na jednoho. Platilo to tak na Dukle a mohlo by i ve Zlíně. Haraslín dokáže zápas sám udělat a rozhodnout.
Dva tipy, na co si vsadit:
Hradec - Dukla, domácí vyhrají: Votroci nasadí na hrotu útoku Regžu a ten si otevře střelecký účet v české lize. Dukla musí být aktivnější a ne jet do Hradce jako na porážku.
Jablonec - Slovácko, Jawo dá gól: Jablonec hraje standardně dobře a Lamin Jawo dal už osm gólů. Další přidá proti Slovácku, které hraje v rozehrávce dost na riziko.
21. kolo se blíží, a proto je tu Footcast Preview. Premiéra začíná na Oneplay Sport ve čtvrtek v 19.15, v dalších dnech jsou na programu reprízy.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu