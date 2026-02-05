Předplatné

Zlín láká na křídlo Peška. Komunikujeme, potvrdil manažer Hoftych. Stihne Spartu?

Michal Koštuřík
Chance Liga
Bolavý křídelní post se fotbalovému Zlínu dost možná podaří vyřešit importem z Polska. Jedná o příchodu Jakuba Peška (32) z druholigové Wieczysty Krakov. „Komunikujeme s ním,“ přiznal sportovní manažer Pavel Hoftych, jenž vedl bývalého reprezentanta a hráče Sparty jako trenér během společné štace v Liberci. Tam se ho podařilo oživit a následně prodat za velké peníze na Letnou. Nyní by rád na úspěšnou spolupráci navázal na Moravě.

Situace se má tak, že Jakubu Peškovi končí v létě smlouva. Je po zranění, ve Wieczystě neměl na podzim zápasovou zátěž. Existuje varianta, že by kontrakt ukončil, dostal nějaké odstupné a posílit do konce ročníku Zlín. Ten má na křídlech personální nouzi. Nastupují tam i hráči přes nohu anebo typologicky méně vhodní. Zato vyhlédnutá posila je čistokrevný křídelník, schopný nicméně zaskočit i třeba na „desítce“. 

Podle našich informací není pravděpodobné, že se Peškovo angažmá podaří dojednat do konce týdne, kdy čeká tým (v neděli) ligová bitva se Spartou, odkud rodák z Hlinska loni v zimě zamířil do Polska.

Pokud by kývl na zlínskou výzvu, která ho údajně zajímá a na českou nejvyšší soutěž si pořád věří, šlo by o jeho první angažmá na Moravě. Ligu hrál dosud za Spartu, Liberec a České Budějovice. V reprezentaci nastoupil čtrnáctkrát, dal pět gólů. Poslední start zapsal před necelými čtyřmi lety proti Španělsku v Lize národů.

Ve Zlíně jinak na startu jara léčí šrámy. Stav kádru se ovšem lepší. V tréninku už je také stoper Jakub Kolář, který se v Liberci ošklivě zranil po souboji s Erminem Mahmičem a musel už v první půli odstoupit.

Chtěli jsem větší přímočarost, tahovost, zní

„Sešili mu hlavu, ale měl by být v pořádku,“ informoval manažer Hoftych. Na hřiště se vrátil další střední obránce Jakub Černín, ovšem po nemoci dohání kondiční manko a ještě nějakou dobu nebude k dispozici pro základní sestavu. Klub to nyní tolik nebolí, neboť přes zimu přivedl z Polska zpět odchovance Jakuba Jugase. Vedle něj dohrával minulý zápas Antonín Křapka.

Při porážce na Slovanu 0:2 scházel rovněž útočník Tomáš Poznar, jenž měl střevní potíže. Naplno se připravuje Joss Didiba. Kamerunský štít odmítl operaci ramena a je připraven na duel se Spartou. Aspoň na část utkání.      

„Chtěli jsme tam dostat větší přímočarost, tahovost. Odešel nám Zviad (Natchkebia), takže jsme sháněli hráče na ten post. Jeden tu byl na zkoušku, ale nebyl lepší než naši kluci. Hledat budeme dál. Byl bych rád, kdyby to vyšlo. Zatím v našich možnostech nebylo na trhu nic. Fakt si nemůžeme dovolit koupit hráče za deset, patnáct, dvacet milionů.“

