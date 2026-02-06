Galásek má v Baníku zřejmě poslední šanci. Vsadí na základy, které fungovaly Hapalovi?
Sobotní domácí zápas s Olomoucí může být pro trenéra fotbalistů Baníku Tomáše Galáska poslední šancí, jak se udržet ve funkci. Ostrava po nepovedeném závěru na Slovácku potřebuje nutně vyhrát. Další remíza je málo. Bude se držet neúspěšných principů, nebo se vrátí k tomu, co se dařilo předchůdci Pavlu Hapalovi a do čeho byl současný kádr sportovním úsekem víceméně dva roky skládán?
Spousta lidí namítne, že o rozestavení už dnešní fotbal není. „Já bych v tom problém taky nehledal,“ usměje se expert iSportu David Kobylík. A má samozřejmě vzhledem ke stále se zvyšující variabilitě a nárokům na univerzálnost hráčů pravdu. Výchozí postavení je fakt přežitek, spíš hra na papíře. Určitě ne automatická záruka úspěchu a vzhledem k době datové analytiky a přehršli informací již ani překvapivý prvek směrem k soupeři.
Klíčové je chování po zisku a ztrátě míče, reakční rychlost v přepínání, kompaktnost, zažité vzorce, ochota stoprocentně plnit taktické pokyny, celoplošná aktivita s balonem i bez něj – zkrátka organizace hry. Její kvalita, když ne nadstandardní individuality, často rozhoduje.
Nicméně Baníku toho moc nefunguje, pod trenérem Tomášem Galáskem vyhrál jediný z devíti ligových duelů. Body nenaskakují, úprk z barážových příček se pořád nekoná. A v tu chvíli už je naprosto legitimní otázkou, zda neustoupit od některých principů a nesáhnout k razantnější změně. Třeba právě k jiné formaci, jakkoli to pro někoho může znít banálně. Ostravský kádr byl totiž v posledních době skládán spíš do schématu se třemi stopery – a byl v něm veleúspěšný.
Bývalý kouč Pavel Hapal to postupem času správně přečetl,