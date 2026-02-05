Komise: Oscar a Okeke si nezahrají dva zápasy. Pokuty pro Baník a Slavii
Záložníci Oscar Dorley ze Slavie a Nelson Okeke z Jablonce po vyloučení v úvodním jarním kole první ligy obdrželi od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest zákazu startu na dva soutěžní zápasy. Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer a asistent slávistického kouče Zdeněk Houštecký kvůli čtyřem žlutým kartám budou svým týmům chybět jednou. Baník Ostrava za nevhodné chování fanoušků dostal pokutu 80.000 korun a Slavia 70.000. Disciplinární komise o tom informovala v komuniké.
Slávista Oscar v nedělním utkání v Pardubicích na polovině hřiště přišlápl kotník Michalu Hlavatému. Hlavní sudí Lukáš Nehasil po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů liberijského záložníka vyloučil. Obhájci titulu a lídři tabulky pak neudrželi vedení a na východě Čech remizovali 1:1.
Okeke v duelu s Teplicemi ošklivě došlápl na střídajícího Johna Autu a sudí Jakub Wulkan po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace místo původně udělené žluté karty domácího záložníka rovnou vyloučil. Jablonec nakonec výsledek 1:0 uhájil.
Ve víkendových zápasech 20. kola nejvyšší soutěže nedohrál ani obránce Dukly Mouhamed Traoré. Dvaadvacetiletý hráč z Pobřeží Slonoviny dostal v pražském derby se Spartou (0:3) dvě žluté karty, dejvickému celku bude chybět v jednom soutěžním zápase.
Majer i Houštecký obdrželi každý čtvrté napomenutí v ligové sezoně kvůli protestům. První jmenovaný se provinil v utkání s Bohemians 1905, Houštecký v duelu na hřišti Pardubic. Oba přijdou o sobotní vzájemný zápas 21. kola v Edenu.
Disciplinární komise také potrestala tři prvoligové kluby peněžitými tresty za události ještě z podzimního 19. kola. Příznivci ostravského Baníku se proti Pardubicím provinili pronesením a použitím pyrotechniky, které vedly k přerušení utkání. Stejného prohřešku se dopustili i slávističtí fanoušci v domácím duelu s Jabloncem a zlínští příznivci v souboji s Olomoucí. Zlín musí zaplatit 30.000 korun.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu