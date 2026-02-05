Předplatné

Komise: Oscar a Okeke si nezahrají dva zápasy. Pokuty pro Baník a Slavii

Oscar došlápl na nohu Michala Hlavatého a byl vyloučen
Oscar došlápl na nohu Michala Hlavatého a byl vyloučenZdroj: ČTK / Taneček David
Oscar Dorley ve skluzu bojuje o míč s Domingosem Quinou z Pafosu
Jindřich Trpišovský se Zdeňkem Houšteckým během přípravy Slavie v Marbelle
Nelson Okeke už se chystá na jaro v Jablonci
Trenér Aleš Majer na prvním tréninku po zahájení zimní přípravy fotbalistů Mladé Boleslavi
Oscar Dorley
Asistent Zdeněk Houštecký v dresu legendárního Maradony
Oscar Dorley v zápase Ligy mistrů
9
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Záložníci Oscar Dorley ze Slavie a Nelson Okeke z Jablonce po vyloučení v úvodním jarním kole první ligy obdrželi od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest zákazu startu na dva soutěžní zápasy. Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer a asistent slávistického kouče Zdeněk Houštecký kvůli čtyřem žlutým kartám budou svým týmům chybět jednou. Baník Ostrava za nevhodné chování fanoušků dostal pokutu 80.000 korun a Slavia 70.000. Disciplinární komise o tom informovala v komuniké.

Slávista Oscar v nedělním utkání v Pardubicích na polovině hřiště přišlápl kotník Michalu Hlavatému. Hlavní sudí Lukáš Nehasil po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů liberijského záložníka vyloučil. Obhájci titulu a lídři tabulky pak neudrželi vedení a na východě Čech remizovali 1:1.

Okeke v duelu s Teplicemi ošklivě došlápl na střídajícího Johna Autu a sudí Jakub Wulkan po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace místo původně udělené žluté karty domácího záložníka rovnou vyloučil. Jablonec nakonec výsledek 1:0 uhájil.

Ve víkendových zápasech 20. kola nejvyšší soutěže nedohrál ani obránce Dukly Mouhamed Traoré. Dvaadvacetiletý hráč z Pobřeží Slonoviny dostal v pražském derby se Spartou (0:3) dvě žluté karty, dejvickému celku bude chybět v jednom soutěžním zápase.

Majer i Houštecký obdrželi každý čtvrté napomenutí v ligové sezoně kvůli protestům. První jmenovaný se provinil v utkání s Bohemians 1905, Houštecký v duelu na hřišti Pardubic. Oba přijdou o sobotní vzájemný zápas 21. kola v Edenu.

Disciplinární komise také potrestala tři prvoligové kluby peněžitými tresty za události ještě z podzimního 19. kola. Příznivci ostravského Baníku se proti Pardubicím provinili pronesením a použitím pyrotechniky, které vedly k přerušení utkání. Stejného prohřešku se dopustili i slávističtí fanoušci v domácím duelu s Jabloncem a zlínští příznivci v souboji s Olomoucí. Zlín musí zaplatit 30.000 korun.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů