Pravděpodobné sestavy: Sparta s posilami i návrat Hrošovského. Kým Slavia nahradí Oscara?
Fotbalová Chance Liga se před týdnem probudila ze zimního spánku a o víkendu napíše druhý díl v rámci jarní části. Mezi největší šlágry 21. kola patří souboj mezi trápícím se Baníkem a Olomoucí. Slavia se pokusí napravit zaváhání z Pardubic doma proti Mladé Boleslavi. Rivala se ovšem pokusí dotáhnout Sparta ve Zlíně. Celý program uzavře nedělní večer v podání konfrontace Plzně s Libercem. Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.
- Baník se doma se Sigmou potká od osudného semifinále MOL Cupu. Při prohře 2:3 byl vyloučen Frydrych, Kohút a hostující Spáčil. Zranil se tehdy Jan Kliment.
- Hanáci jsou společně s Libercem jediným týmem, který branky dává nejčastěji v posledních 15 minutách. Sigma tak dala 6 z 19 gólů.
- Teplice si se sobotním soupeřem drží solidní domácí bilanci, v 11 utkáních prohrály jen dvakrát. Na Stínadlech už ale letos ztratily body v 7 z 10 utkání.
- Karviné to venku střílí – v posledních třech utkáních udeřila desetkrát, Denny Samko se na hřištích soupeřů trefil třikrát. Naposledy s Teplicemi zapsal dvě asistence.
- Severočeši často vyhrávají o gól. Výsledkem 1:0 už jejich zápas skončil pětkrát (nejvíce v lize) a celkem o branku zvítězili sedmkrát (se Spartou nejvíc).
- Slovácko nadále čeká na dvougólového střelce, každý gól dal zatím někdo jiný. Dle xG by na dvou brankách měli být Marek Havlík, Vlastimil Daníček a Patrik Blahút.
- Trpišovský ještě neměl po 20 kolech méně bodů než současných 46, přesto zůstává neporažen. V posledních 3 zápasech se dvakrát s Boleslaví trefil Chytil.
- Slavia je boleslavská noční můra. Naposledy s ní Středočeši vyhráli v roce 2016, od té doby přišlo 20 proher, 14 bez vstřelené branky (za posledních 10 let rekordní bilance).
- Hradec na prvoligové scéně porazil Duklu pouze dvakrát v historii, oba případy se udály v minulé sezoně. V posledním vzájemném zápase se trefil Van Buren.
- Jediný tým, který dosud neinkasoval v úvodní čtvrthodině zápasu, je Dukla - naopak 10 branek dostala v závěru půle. Jako jeden ze dvou týmů dává víc gólů v první půli než ve druhé.
- Žádný tým v lize nepodstřeluje své xG (očekávané góly) tak moc jako Klokani, kteří měli zaznamenat o 10 branek víc. V posledním kole udeřili ze standardek.
- Filip Vecheta se trefil dvakrát za sebou poprvé od března. Pouze liberečtí Lukáš Letenay a Lukáš Mašek jsou v této sezoně gólovějšími žolíky než třígólový Vecheta.
- Zlín je po Liberci nejčastěji faulujícím týmem v lize (13,4 na zápas). Jen Pardubice byly odměněny více žlutými kartami než Ševci (46).
- Byť se Spartě tolik defenzivně nedařilo, na hřištích soupeře udržela společně s Jabloncem nejvíce čistých kont v lize (5), o čtyři více než doma na Letné.
Patrik Hrošovský se v lize představí před plzeňským publikem poprvé od 27. července 2019. Tehdy pomohl porazit Karvinou 3:2.
- Od jmenování Martina Hyského trenérem se Plzeň trefila sedmnáctkrát, Liberec dvacetkrát. V posledních šesti vzájemných zápasech bylo k vidění jen jedno čisté konto.
- Plzeň vyhrála v Karviné 2:0, ale výkon nebyl ideální. Na mužstvu je znát, že se mění osa týmu, Krčík, Hrošovský a Vašulín jsou citelné zásahy do sestavy. Liberec neprohrál v lize od konce října, tým zdobí skóre +16. Slovan může ke všemu počítat s karetními navrátilci, po trestu se do základu vrací N´Guessan a Mašek. Liberec může ve Štruncových sadech bodovat.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu