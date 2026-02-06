Pravděpodobné sestavy: Sparta s posilami i návrat Hrošovského. Kým Slavia nahradí Oscara?

Předplatné

Andrew Irving (vlevo) slaví gól kapitána Sparty Lukáše Haraslína
Andrew Irving (vlevo) slaví gól kapitána Sparty Lukáše HaraslínaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Rozhodčí Lukáš Nehasil uděluje červenou kartu Oscarovi ze Slavie
Rozhodčí Marek Radina v utkání Sparty na Dukle
Jindřich Trpišovský během utkání v Pardubicích
Paul Ndubuisi v dresu Slovácka oslavuje gól
Vladimír Darida je novým kapitánem Hradce Králové
Lamin Jawo v utkání proti Teplicím
Fotbalová Chance Liga se před týdnem probudila ze zimního spánku a o víkendu napíše druhý díl v rámci jarní části. Mezi největší šlágry 21. kola patří souboj mezi trápícím se Baníkem a Olomoucí. Slavia se pokusí napravit zaváhání z Pardubic doma proti Mladé Boleslavi. Rivala se ovšem pokusí dotáhnout Sparta ve Zlíně. Celý program uzavře nedělní večer v podání konfrontace Plzně s Libercem. Pro zobrazení všech sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskuzí a k výsledkům anket.

  • Baník se doma se Sigmou potká od osudného semifinále MOL Cupu. Při prohře 2:3 byl vyloučen Frydrych, Kohút a hostující Spáčil. Zranil se tehdy Jan Kliment.
  • Hanáci jsou společně s Libercem jediným týmem, který branky dává nejčastěji v posledních 15 minutách. Sigma tak dala 6 z 19 gólů.

  • Teplice si se sobotním soupeřem drží solidní domácí bilanci, v 11 utkáních prohrály jen dvakrát. Na Stínadlech už ale letos ztratily body v 7 z 10 utkání.
  • Karviné to venku střílí – v posledních třech utkáních udeřila desetkrát, Denny Samko se na hřištích soupeřů trefil třikrát. Naposledy s Teplicemi zapsal dvě asistence.

  • Severočeši často vyhrávají o gól. Výsledkem 1:0 už jejich zápas skončil pětkrát (nejvíce v lize) a celkem o branku zvítězili sedmkrát (se Spartou nejvíc).
  • Slovácko nadále čeká na dvougólového střelce, každý gól dal zatím někdo jiný. Dle xG by na dvou brankách měli být Marek Havlík, Vlastimil Daníček a Patrik Blahút.

  • Trpišovský ještě neměl po 20 kolech méně bodů než současných 46, přesto zůstává neporažen. V posledních 3 zápasech se dvakrát s Boleslaví trefil Chytil.
  • Slavia je boleslavská noční můra. Naposledy s ní Středočeši vyhráli v roce 2016, od té doby přišlo 20 proher, 14 bez vstřelené branky (za posledních 10 let rekordní bilance).

  • Hradec na prvoligové scéně porazil Duklu pouze dvakrát v historii, oba případy se udály v minulé sezoně. V posledním vzájemném zápase se trefil Van Buren.
  • Jediný tým, který dosud neinkasoval v úvodní čtvrthodině zápasu, je Dukla - naopak 10 branek dostala v závěru půle. Jako jeden ze dvou týmů dává víc gólů v první půli než ve druhé.

  • Žádný tým v lize nepodstřeluje své xG (očekávané góly) tak moc jako Klokani, kteří měli zaznamenat o 10 branek víc. V posledním kole udeřili ze standardek.
  • Filip Vecheta se trefil dvakrát za sebou poprvé od března. Pouze liberečtí Lukáš Letenay a Lukáš Mašek jsou v této sezoně gólovějšími žolíky než třígólový Vecheta.

  • Zlín je po Liberci nejčastěji faulujícím týmem v lize (13,4 na zápas). Jen Pardubice byly odměněny více žlutými kartami než Ševci (46).
  • Byť se Spartě tolik defenzivně nedařilo, na hřištích soupeře udržela společně s Jabloncem nejvíce čistých kont v lize (5), o čtyři více než doma na Letné.

  Patrik Hrošovský se v lize představí před plzeňským publikem poprvé od 27. července 2019. Tehdy pomohl porazit Karvinou 3:2. Od jmenování Martina Hyského trenérem se Plzeň trefila sedmnáctkrát, Liberec dvacetkrát. V posledních šesti vzájemných zápasech bylo k vidění jen jedno čisté konto.
  • Plzeň vyhrála v Karviné 2:0, ale výkon nebyl ideální. Na mužstvu je znát, že se mění osa týmu, Krčík, Hrošovský a Vašulín jsou citelné zásahy do sestavy. Liberec neprohrál v lize od konce října, tým zdobí skóre +16. Slovan může ke všemu počítat s karetními navrátilci, po trestu se do základu vrací N´Guessan a Mašek. Liberec může ve Štruncových sadech bodovat.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

 

