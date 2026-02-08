Jugas tuší: Proti Spartě budeme trpět. Přivítá ve Zlíně kamaráda z Krakova?
Po osmi a půl letech bude Jakub Jugas (33) v neděli odpoledne na zlínské Letné oblečený v dresu domácího klubu. A rovnou proti Spartě. Se svými parťáky má co napravovat, vstup do jara se týmu nevydařil (v Liberci 0:2). „Teď to bude ještě o level výš,“ uvědomuje si zkušený stoper, jenž do Zlína vrátil z angažmá v Cracovii. V Krakově se potkával s krajanem Jakubem Peškem, hráčem Wieczysty a bývalým spoluhráčem z Liberce. Je možné, že se brzy sejdou v kabině Zlína. Klub má o rychlonohého záložníka zájem. „Když jsem odcházel, říkal jsem mu, že sem má dveře otevřené,“ líčí v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Pomohl by Jakub Pešek ofenzivě Zlína?
„Kdyby to dopadlo a Kuba zůstal zdravý, určitě by to bylo pro nás posílení. Má zkušenosti, rychlý je pořád stejně. Tu nadstavbu v ofenzivě by dodal. Známe se už z Liberce. On pak odešel do Sparty a já do Polska. Kuba je ve Wieczystě, kam přišel bohatý majitel. Za dva roky postoupili ze čtvrté ligy do druhé a chtějí až do Ekstraklasy. Není to klub s tradicí, nemá moc fanoušků. Mají vysoký budget, ambice, přivádí tam zajímavé hráče. Stadion teprve budují, hrají zatím v Sosnovci. Přirovnal bych to k Artisu Brno. Kdyby byli v první lize tři krakovské kluby, dostala by ta soutěž nový náboj.“
Tušíte, jak na Spartu?
„Důležitější budou pro nás utkání proti týmům ze spodku tabulku. Pro mě je zápas jara příští týden na Dukle. Ale to rozhodně neznamená, že do toho půjdeme proti Spartě odevzdaní. Když předvedeme výkon na hranici našich možností z hlediska sebeobětování, organizace hry, poctivosti a zodpovědnosti, cesta k úspěchu by mohla existovat. Ale asi budeme trpět bez balonu.“
Uděláte si speciální přípravu na protihráče?
„Viděl jsem Spartu v pohárech, ještě dostaneme analýzu od Lukáše Železníka (videotechnika). Jenže na Lukáše Haraslína