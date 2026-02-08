Předplatné

Jugas tuší: Proti Spartě budeme trpět. Přivítá ve Zlíně kamaráda z Krakova?

Jakub Jugas při obnovené premiéře za Zlín
Jakub Jugas při obnovené premiéře za ZlínZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Jakub Jugas v souboji s Petrem Hodoušem
Záložník Zlína Michal Cupák
Afolabi Soliu se raduje z gólu
Jakub Kolář dostal žlutou kartu
Afolabi Soliu v akci
Afolabi Soliu a jeho radost
Jakub Kolář ze Zlína opouští hřiště poté, co hlavou zasáhl soupeře Ermina Mahmiče a od sudího viděl žlutou kartu
9
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Po osmi a půl letech bude Jakub Jugas (33) v neděli odpoledne na zlínské Letné oblečený v dresu domácího klubu. A rovnou proti Spartě. Se svými parťáky má co napravovat, vstup do jara se týmu nevydařil (v Liberci 0:2). „Teď to bude ještě o level výš,“ uvědomuje si zkušený stoper, jenž do Zlína vrátil z angažmá v Cracovii. V Krakově se potkával s krajanem Jakubem Peškem, hráčem Wieczysty a bývalým spoluhráčem z Liberce. Je možné, že se brzy sejdou v kabině Zlína. Klub má o rychlonohého záložníka zájem. „Když jsem odcházel, říkal jsem mu, že sem má dveře otevřené,“ líčí v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Pomohl by Jakub Pešek ofenzivě Zlína?
„Kdyby to dopadlo a Kuba zůstal zdravý, určitě by to bylo pro nás posílení. Má zkušenosti, rychlý je pořád stejně. Tu nadstavbu v ofenzivě by dodal. Známe se už z Liberce. On pak odešel do Sparty a já do Polska. Kuba je ve Wieczystě, kam přišel bohatý majitel. Za dva roky postoupili ze čtvrté ligy do druhé a chtějí až do Ekstraklasy. Není to klub s tradicí, nemá moc fanoušků. Mají vysoký budget, ambice, přivádí tam zajímavé hráče. Stadion teprve budují, hrají zatím v Sosnovci. Přirovnal bych to k Artisu Brno. Kdyby byli v první lize tři krakovské kluby, dostala by ta soutěž nový náboj.“

Tušíte, jak na Spartu?
„Důležitější budou pro nás utkání proti týmům ze spodku tabulku. Pro mě je zápas jara příští týden na Dukle. Ale to rozhodně neznamená, že do toho půjdeme proti Spartě odevzdaní. Když předvedeme výkon na hranici našich možností z hlediska sebeobětování, organizace hry, poctivosti a zodpovědnosti, cesta k úspěchu by mohla existovat. Ale asi budeme trpět bez balonu.“

Uděláte si speciální přípravu na protihráče?
„Viděl jsem Spartu v pohárech, ještě dostaneme analýzu od Lukáše Železníka (videotechnika). Jenže na Lukáše Haraslína

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů