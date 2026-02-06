Bohemians odolávají tlaku, odmítli miliony za Hůlku. Útočník míří do Venezuely
Silné otřesy pokračují. Bohemians se dohodli na předčasném konci útočníka Erica Ramíreze. „Nenaplnil očekávání, se kterými jsme ho přiváděli,“ řekl pro klubový web ředitel Darek Jakubowicz. Pražané se podle informací deníku Sport a webu iSport zabývali také dvěma nabídkami na kapitána týmu Lukáše Hůlku.
Po Novém roce strávil dva dny na cestě z Venezuely do Česka, aby se včas zapojil do zimní přípravy Bohemians. Eric Ramírez naskočil během ligové přestávky do dvou utkání na soustředění v Turecku, v generálce odehrál dokonce celý poločas.
Přesto po prvním kole jarní části sezony dotahuje přesun zpátky do Jižní Ameriky. „Po vzájemné dohodě jsme došli k závěru, že se naše cesty rozejdou. Podle všeho by měl využít nabídku jiného klubu doma ve Venezuele,“ informoval ředitel Bohemians Darek Jakubowicz v pátek ráno.
Ramírez dorazil do Ďolíčku na začátku loňského září, když vedení klubu dotáhlo jeho roční hostování z Dynama Kyjev. Součástí dohody byla také opce na trvalý přestup. Sedmadvacetiletý útočník zasáhl do osmi ligových utkání, v nichž ani jednou nebodoval.
Spokojenost údajně nepanovala na ani jedné straně. „Nenaplnil očekávání, se kterými jsme ho přiváděli. Sám hráč také není spokojen se svou úlohou v týmu,“ zdůvodnil Jakubowicz. Ramírez zůstal v sobotním ligovém utkání proti Mladé Boleslavi (2:2) na lavici.
Dvě nabídky na Hůlku
Trenér Jaroslav Veselý má momentálně na hrot útoku tři varianty. První volbou zůstává Júsuf Hilál, byť je velmi pravděpodobné, že 32letý hráč z Bahrajnu skončí v klubu letos v létě poté, co mu vyprší platný kontrakt. V tomto ligovém ročníku patří mezi jednoho ze tří nejlepších střelců týmu, když zaznamenal dva góly ve dvaceti zápasech.