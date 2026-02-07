Předplatné

ONLINE: Slavia - Boleslav 2:0. Chorý přidal druhý gól, Tribuna Sever nefandila

Tomáš Chorý poslal Slavii do vedení
Tomáš Chorý poslal Slavii do vedeníZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Alexandr Bužek a Jan Bořil brání Jana Buryána
Tomáš Chorý slaví svou branku se spoluhráči
Banery na Tribuně Sever v úvodu duelu s Mladou Boleslaví
Tomáš Chorý slaví gól proti Slovácku
Mojmír Chytil slaví gól proti Slovácku
Vedoucí Slavia hraje v Edenu, kde v rámci 21. kola Chance Ligy hájí pozici jediného neporaženého celku v duelu proti Mladé Boleslavi. Sešívaní touží poprvé na jaře naplno bodovat, když v minulém kole brali bod za remízu (1:1) z Pardubic. Celek z města automobilů si rovněž dělil body s Bohemians za remízu 2:2. Výkop ve Vršovicích je v plánu v 18:00, zápas můžete sledovat ONLINE na iSportu. Pražanům kvůli zranění chybí David Zima nebo Mojmír Chytil, Oscar si odpykává trest za červenou kartu.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná21102934:3432
7Olomouc2186719:1930
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Teplice2166922:2624
11Pardubice2057826:3522
12Bohemians20551016:2620
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav20461029:4318
15Slovácko21371113:2716
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

