Slavia - Boleslav 4:0. Góly Chorého rozhodly, při debutu se trefil Suleiman
Slavia porazila ve 21. kola Chance Ligy Mladou Boleslav 4:0 a udržela si ligovou neporazitelnost. Zápas začal protestem Tribuny Sever, která prvních patnáct minut nefandila. Ještě během ticha kotle domácích se prosadil Tomáš Chorý a do poločasu přidal ještě jeden gól. Ve druhém dějství po samostatném úniku jistil výhru „sešívaných“ Michal Sadílek. Dva mladí slávisté si připsali debut. Nejprve nastoupila posila z Dukly Samuel Isife. Ke konci utkání se k němu přidal Mubarak Suleiman, který se prosadil stejně jako proti Benfice v juniorské Lize mistrů. Slavia navýšila náskok na prvním místě na osm bodů, druhá Sparta má zítřejší zápas k dobru. Mladá Boleslav zůstává čtrnáctá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|11
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu