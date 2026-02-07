Předplatné

Slavia - Boleslav 4:0. Góly Chorého rozhodly, při debutu se trefil Suleiman

Tomáš Chorý poslal Slavii do vedení
Tomáš Chorý poslal Slavii do vedeníZdroj: ČTK / Šimánek Vít
Michal Sadílek slaví gól do sítě Mladé Boleslavi
Alexandr Bužek nastoupil za Slavii v základní sestavě
Lukáš Provod brání Michala Ševčíka
Alexandr Bužek a Jan Bořil brání Jana Buryána
Tomáš Chorý slaví svou branku se spoluhráči
Banery na Tribuně Sever v úvodu duelu s Mladou Boleslaví
Banery na Tribuně Sever v úvodu duelu s Mladou Boleslaví
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Slavia porazila ve 21. kola Chance Ligy Mladou Boleslav 4:0 a udržela si ligovou neporazitelnost. Zápas začal protestem Tribuny Sever, která prvních patnáct minut nefandila. Ještě během ticha kotle domácích se prosadil Tomáš Chorý a do poločasu přidal ještě jeden gól. Ve druhém dějství po samostatném úniku jistil výhru „sešívaných“ Michal Sadílek. Dva mladí slávisté si připsali debut. Nejprve nastoupila posila z Dukly Samuel Isife. Ke konci utkání se k němu přidal Mubarak Suleiman, který se prosadil stejně jako proti Benfice v juniorské Lize mistrů. Slavia navýšila náskok na prvním místě na osm bodů, druhá Sparta má zítřejší zápas k dobru. Mladá Boleslav zůstává čtrnáctá.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta20125338:2341
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná21102934:3432
7Olomouc2186719:1930
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Teplice2166922:2624
11Pardubice2057826:3522
12Bohemians20551016:2620
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

