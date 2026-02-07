Předplatné

ONLINE: Baník - Sigma 0:0. Slovácko hraje v Jablonci, Teplice vítají Karvinou

Sahmkou Camara a Pavel Kačo brání Tomáše Zlatohlávka
Sahmkou Camara a Pavel Kačo brání Tomáše ZlatohlávkaZdroj: ČTK / Hájek Ondřej
Pavel Kačor v souboji s Matějem Radostou
Fotbalisté Baníku se radují z gólu proti Slovácku
Zleva Ondřej Kričfaluši, Michael Krmenčík a Matúš Rusnák
Zleva Michal Kohút z Ostravy a Michael Krmenčík ze Slovácka
Skončí Tomáš Galásek na lavičce Baníku?
Gól Ahmada Ghaliho neplatil kvůli ofsajdu
Filip Čihák stíhá Danijela Šturma
Baník v rámci 21. kola Chance Ligy vítá na svém hřišti ve Vítkovicích olomouckou Sigmu. Kouč Tomáš Galásek musí s týmem bodovat. Slovácko potřebuje na předposledním místě také každý bod, uspět se snaží v Jablonci. Karviná po porážce s Plzní (0:2) hraje v Teplicích. Poslední duel sobotního programu se odehraje v pražském Edenu mezi Slavií a Mladou Boleslaví. Všechny zápasy české nejvyšší fotbalové soutěže sledujte ONLINE na iSportu od 15.00.

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE 1. poločas
00Tipsport32,82,9Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport2,152,74,2Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport3,32,42,9Detail
LIVE
--Tipsport1.187.5314.9Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

