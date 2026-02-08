ONLINE: Hradec Králové - Dukla 0:0. Zvednou se domácí? Hosté bojují o záchranu
Baník porazil ve 21. kole Chance Ligy na svém hřišti olomouckou Sigmu 2:0. Slovácko remizovalo v Jablonci 0:0. Karviná padla v Teplicích 0:2 a Slavia si poradila s Mladou Boleslaví 4:0. Nedělní program začíná zápasem Hradcem Králové s Duklou. Bohemians hostí Pardubice, Zlín se pokusí zaskočit Spartu a Plzeň přivítá Liberec. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
Chorý řídil výhru Slavie
Slavia rozstřílela doma Mladou Boleslav 4:0. V úvodním dějství dal dvě branky Tomáš Chorý, po pauze se prosadili Michal Sadílek a střídající Mubarak Suleiman. Pražané v nejvyšší soutěži už 22 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost.
Galásek slaví vítězství
Ostrava porazila Olomouc 2:0. O výhře Slezanů rozhodli brankami v úvodní čtvrthodině druhého poločasu Jiří Boula a Abdallah Gning. Baník v nejvyšší soutěži zvítězil po třech zápasech, v součtu s remízou na Slovácku nicméně získal na jaře už čtyři body.
Fleišman srazil Karvinou
Teplice udolaly doma Karvinou 2:0. Hosté hráli od 39. minuty v oslabení po vyloučení kapitána Jiřího Fleišmana, z následného přímého kopu otevřel skóre Michal Bílek. V 53. minutě přidal pojistku Matěj Radosta.
Další bod Slovácka
Jablonec jen remizoval se Slováckem bez branek. Tým z Uherského Hradiště byl v zápase překvapivě aktivnější a po remíze s Ostravou v jarní premiéře získal v boji o záchranu další bod.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|11
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu