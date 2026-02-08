Předplatné

ONLINE: Hradec Králové - Dukla 3:0. Dvakrát se trefil Darida, zvýšil Vlkanova

iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Baník porazil ve 21. kole Chance Ligy na svém hřišti olomouckou Sigmu 2:0. Slovácko remizovalo v Jablonci 0:0. Karviná padla v Teplicích 0:2 a Slavia si poradila s Mladou Boleslaví 4:0. Nedělní program začíná zápasem Hradce Králové s Duklou. Bohemians hostí Pardubice, Zlín se pokusí zaskočit Spartu a Plzeň přivítá Liberec. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE 2. poločas
Chorý řídil výhru Slavie

Slavia rozstřílela doma Mladou Boleslav 4:0. V úvodním dějství dal dvě branky Tomáš Chorý, po pauze se prosadili Michal Sadílek a střídající Mubarak Suleiman. Pražané v nejvyšší soutěži už 22 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost.

SESTŘIH: Slavia - Ml. Boleslav 4:0. Rozhodl Chorý, při debutu se trefil Suleiman • iSport.cz

Galásek slaví vítězství

Ostrava porazila Olomouc 2:0. O výhře Slezanů rozhodli brankami v úvodní čtvrthodině druhého poločasu Jiří Boula a Abdallah Gning. Baník v nejvyšší soutěži zvítězil po třech zápasech, v součtu s remízou na Slovácku nicméně získal na jaře už čtyři body.

SESTŘIH: Baník - Olomouc 2:0. Důležitý krok k záchraně, opět skóroval Gning • iSport.cz

Fleišman srazil Karvinou

Teplice udolaly doma Karvinou 2:0. Hosté hráli od 39. minuty v oslabení po vyloučení kapitána Jiřího Fleišmana, z následného přímého kopu otevřel skóre Michal Bílek. V 53. minutě přidal pojistku Matěj Radosta.

SESTŘIH: Teplice - Karviná 2:0. Domácí potrestaly červenou Fleišmana • iSport.cz

Další bod Slovácka

Jablonec jen remizoval se Slováckem bez branek. Tým z Uherského Hradiště byl v zápase překvapivě aktivnější a po remíze s Ostravou v jarní premiéře získal v boji o záchranu další bod.

SESTŘIH: Jablonec - Slovácko 0:0. Cenný bod hostů po bezbrankové remíze • iSport.cz

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta20125338:2341
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná21102934:3432
7Olomouc2186719:1930
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Teplice2166922:2624
11Pardubice2057826:3522
12Bohemians20551016:2620
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

