ONLINE: Plzeň - Liberec 2:1. Hosté snižují, po přestávce se prosadil Mašek
Baník porazil ve 21. kole Chance Ligy na svém hřišti olomouckou Sigmu 2:0. Slovácko remizovalo v Jablonci 0:0. Karviná padla v Teplicích 0:2 a Slavia si poradila s Mladou Boleslaví 4:0. Nedělní program začal Hradec Králové výhrou nad Duklou 3:0. Pardubice i v deseti vyhrály na trávníku Bohemians 2:1. Sparta si poradila se Zlínem 3:0 a Plzeň hostí Liberec. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
Chorý řídil výhru Slavie
Slavia rozstřílela doma Mladou Boleslav 4:0. V úvodním dějství dal dvě branky Tomáš Chorý, po pauze se prosadili Michal Sadílek a střídající Mubarak Suleiman. Pražané v nejvyšší soutěži už 22 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost.
Rrahmani zařídil tři body
Výhra Sparty se zrodila ve druhém poločase, na trefu Albiona Rrahmaniho z 65. minuty navázal o devět minut později John Mercado a v závěru se prosadil střídající Lukáš Haraslín. Pražané prohráli jediné z posledních sedmi kol a na vedoucího obhájce titulu Slavii dál ztrácí pět bodů.
Galásek slaví vítězství
Ostrava porazila Olomouc 2:0. O výhře Slezanů rozhodli brankami v úvodní čtvrthodině druhého poločasu Jiří Boula a Abdallah Gning. Baník v nejvyšší soutěži zvítězil po třech zápasech, v součtu s remízou na Slovácku nicméně získal na jaře už čtyři body.
Domácí výbuch Bohemians
Pardubice navzdory dlouhému oslabení zvítězily 2:1 na hřišti Bohemians 1905. Hosté hráli od 19. minuty bez vyloučeného Emmanuela Godwina, po změně stran přesto skórovali střídající Daniel Smékal s Abdullahim Tankem.
Fleišman srazil Karvinou
Teplice udolaly doma Karvinou 2:0. Hosté hráli od 39. minuty v oslabení po vyloučení kapitána Jiřího Fleišmana, z následného přímého kopu otevřel skóre Michal Bílek. V 53. minutě přidal pojistku Matěj Radosta.
Darida zazářil dvěma góly
Hradec Králové porazil poslední Duklu hladce 3:0. V prvním poločase dvakrát skóroval domácí kapitán Vladimír Darida, po přestávce zisk tří bodů pojistil Adam Vlkanova.
Další bod Slovácka
Jablonec jen remizoval se Slováckem bez branek. Tým z Uherského Hradiště byl v zápase překvapivě aktivnější a po remíze s Ostravou v jarní premiéře získal v boji o záchranu další bod.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|21
|13
|5
|3
|41:23
|44
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Hr. Králové
|21
|8
|6
|7
|33:27
|30
|8
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|9
Zlín
|21
|7
|5
|9
|26:29
|26
|10
Pardubice
|21
|6
|7
|8
|28:36
|25
|11
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|12
Bohemians
|21
|5
|5
|11
|17:28
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|21
|2
|8
|11
|14:33
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu