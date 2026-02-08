Předplatné

ONLINE: Plzeň - Liberec 2:1. Hosté snižují, po přestávce se prosadil Mašek

Marek Icha z Liberce a Denis Višinský z Plzně
Marek Icha z Liberce a Denis Višinský z PlzněZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Hráči Plzně se radují z gólu
Simon Bammens a Dominik Pleštil se přetlačují o míč
Gólová radost hráčů Plzně
Michal Fukala ze Zlína a John Mercado ze Sparty
Salim Lawal a Ange N’Guessan v akci
Tomáš Petrášek a Tomáš Pekhart v osobním souboji
John Mercado ze Sparty a Cletus Nombil ze Zlína
44
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (43)

Baník porazil ve 21. kole Chance Ligy na svém hřišti olomouckou Sigmu 2:0. Slovácko remizovalo v Jablonci 0:0. Karviná padla v Teplicích 0:2 a Slavia si poradila s Mladou Boleslaví 4:0. Nedělní program začal Hradec Králové výhrou nad Duklou 3:0. Pardubice i v deseti vyhrály na trávníku Bohemians 2:1. Sparta si poradila se Zlínem 3:0 a Plzeň hostí Liberec. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE
30Detail
LIVE
03Detail
LIVE
12Detail
LIVE 2. poločas
21Tipsport1,215,420Detail

Chorý řídil výhru Slavie

Slavia rozstřílela doma Mladou Boleslav 4:0. V úvodním dějství dal dvě branky Tomáš Chorý, po pauze se prosadili Michal Sadílek a střídající Mubarak Suleiman. Pražané v nejvyšší soutěži už 22 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Ml. Boleslav 4:0. Rozhodl Chorý, při debutu se trefil Suleiman • iSport.cz

Rrahmani zařídil tři body

Výhra Sparty se zrodila ve druhém poločase, na trefu Albiona Rrahmaniho z 65. minuty navázal o devět minut později John Mercado a v závěru se prosadil střídající Lukáš Haraslín. Pražané prohráli jediné z posledních sedmi kol a na vedoucího obhájce titulu Slavii dál ztrácí pět bodů.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Sparta, 0:3. Irving našel Rrahmaniho a odšpuntoval střelecké představení • iSport.tv

Galásek slaví vítězství

Ostrava porazila Olomouc 2:0. O výhře Slezanů rozhodli brankami v úvodní čtvrthodině druhého poločasu Jiří Boula a Abdallah Gning. Baník v nejvyšší soutěži zvítězil po třech zápasech, v součtu s remízou na Slovácku nicméně získal na jaře už čtyři body.

Video placeholder
SESTŘIH: Baník - Olomouc 2:0. Důležitý krok k záchraně, opět skóroval Gning • iSport.cz

Domácí výbuch Bohemians

Pardubice navzdory dlouhému oslabení zvítězily 2:1 na hřišti Bohemians 1905. Hosté hráli od 19. minuty bez vyloučeného Emmanuela Godwina, po změně stran přesto skórovali střídající Daniel Smékal s Abdullahim Tankem.

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians - Pardubice, 1:2. Klokani nevyužili ani 70 minut v početní výhodě • iSport.tv

Fleišman srazil Karvinou

Teplice udolaly doma Karvinou 2:0. Hosté hráli od 39. minuty v oslabení po vyloučení kapitána Jiřího Fleišmana, z následného přímého kopu otevřel skóre Michal Bílek. V 53. minutě přidal pojistku Matěj Radosta.

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice - Karviná 2:0. Domácí potrestaly červenou Fleišmana • iSport.cz

Darida zazářil dvěma góly

Hradec Králové porazil poslední Duklu hladce 3:0. V prvním poločase dvakrát skóroval domácí kapitán Vladimír Darida, po přestávce zisk tří bodů pojistil Adam Vlkanova.

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec - Dukla, 3:0. Dvakrát se trefil Darida, ustojí Holoubek výsledkovou krizi? • iSport.tv

Další bod Slovácka

Jablonec jen remizoval se Slováckem bez branek. Tým z Uherského Hradiště byl v zápase překvapivě aktivnější a po remíze s Ostravou v jarní premiéře získal v boji o záchranu další bod.

Video placeholder
SESTŘIH: Jablonec - Slovácko 0:0. Cenný bod hostů po bezbrankové remíze • iSport.cz

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

LIVE
20Detail
LIVE
00Detail
LIVE
20Detail
LIVE
40Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia21147046:1749
2Sparta21135341:2344
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná21102934:3432
7Hr. Králové2186733:2730
8Olomouc2186719:1930
9Zlín2175926:2926
10Pardubice2167828:3625
11Teplice2166922:2624
12Bohemians21551117:2820
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav21461129:4718
15Slovácko21371113:2716
16Dukla21281114:3314
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (43)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů