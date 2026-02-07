Předplatné

SESTŘIHY: Baník - Sigma 2:0. Teplice potrestaly červenou Fleišmana, remíza Slovácka

Michal Bílek slaví gól do sítě Karviné
Michal Bílek slaví gól do sítě KarvinéZdroj: ČTK / Hájek Ondřej
Trenér Luboš Kozel v zápase se Slováckem
Spoluhráči gratulují Michalu Bílkovi ke gólu z přímého kopu
Adonija Ouanda, který hostuje ze Slavie na Slovácku obchází Filipa Nováka z Jablonce.
Brankář Klemen Mihelak zasahuje proti Alanu Marinellimu
Sahmkou Camara a Pavel Kačo brání Tomáše Zlatohlávka
Pavel Kačor v souboji s Matějem Radostou
Fotbalisté Baníku se radují z gólu proti Slovácku
Chance Liga
Baník porazil ve 21. kole Chance Ligy na svém hřišti olomouckou Sigmu 2:0. Slovácko remizovalo i ve druhém jarním kole, tentokrát v Jablonci 0:0. Karviná padla v Teplicích po červené kartě Jiřího Fleišmana 0:2. Poslední duel sobotního programu se odehraje v pražském Edenu mezi Slavií a Mladou Boleslaví. Všechny zápasy české nejvyšší fotbalové soutěže sledujte ONLINE na iSportu.

Galásek slaví výhru

Ostravané zareagovali na selhání na Slovácku a porazila doma Sigmu 2:0. Baník rozhodl o vítězství na startu druhého poločasu, kdy se trefil Jiří Boula. Druhý gól přidal Abdallah Gning, který se trefil i v úvodním jarním kole.  Slezané výhrou alespoň na pár dní utišili spekulace o konci trenéra Tomáše Galáska.

SESTŘIH: Baník - Olomouc 2:0. Důležitý krok k záchraně, opět skóroval Gning • iSport.cz

Fleišman srazil Karvinou

Karviná prohrála podruhé v řadě. Stejně jako Plzni podlehla Teplicím 0:2. Klíčový moment přišel na konci prvního dějství, kdy Jiří Fleišman viděl po zásahu videorozhodčího červenou kartu, Následný přímý kop krásně proměnil Michal Bílek. Ve druhém poločase srazil oslabené Slezany Matěj Radosta. Karviná i přes porážku zůstává v nejlepší šestce, Teplice se vyhouply do prostřední skupiny.

SESTŘIH: Teplice - Karviná 2:0. Domácí potrestaly červenou Fleišmana • iSport.cz

Další bod Slovácka

Slovácko vybojovalo v Jablonci další cenný bod za remízu 0:0. Brankář Klemen Mihelak, který nahradil zraněného Jana Hanuše, udržel čisté konto. Severočeši se tak nedotáhli na druhou Spartu, Slovácko zůstává předposlední.

SESTŘIH: Jablonec - Slovácko 0:0. Cenný bod hostů po bezbrankové remíze • iSport.cz

Chance Liga - Základní část - 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná21102934:3432
7Olomouc2186719:1930
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Teplice2166922:2624
11Pardubice2057826:3522
12Bohemians20551016:2620
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav20461029:4318
15Slovácko21371113:2716
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

