SESTŘIHY: Baník - Sigma 2:0. Teplice potrestaly červenou Fleišmana, remíza Slovácka
Baník porazil ve 21. kole Chance Ligy na svém hřišti olomouckou Sigmu 2:0. Slovácko remizovalo i ve druhém jarním kole, tentokrát v Jablonci 0:0. Karviná padla v Teplicích po červené kartě Jiřího Fleišmana 0:2. Poslední duel sobotního programu se odehraje v pražském Edenu mezi Slavií a Mladou Boleslaví. Všechny zápasy české nejvyšší fotbalové soutěže sledujte ONLINE na iSportu.
Galásek slaví výhru
Ostravané zareagovali na selhání na Slovácku a porazila doma Sigmu 2:0. Baník rozhodl o vítězství na startu druhého poločasu, kdy se trefil Jiří Boula. Druhý gól přidal Abdallah Gning, který se trefil i v úvodním jarním kole. Slezané výhrou alespoň na pár dní utišili spekulace o konci trenéra Tomáše Galáska.
Fleišman srazil Karvinou
Karviná prohrála podruhé v řadě. Stejně jako Plzni podlehla Teplicím 0:2. Klíčový moment přišel na konci prvního dějství, kdy Jiří Fleišman viděl po zásahu videorozhodčího červenou kartu, Následný přímý kop krásně proměnil Michal Bílek. Ve druhém poločase srazil oslabené Slezany Matěj Radosta. Karviná i přes porážku zůstává v nejlepší šestce, Teplice se vyhouply do prostřední skupiny.
Další bod Slovácka
Slovácko vybojovalo v Jablonci další cenný bod za remízu 0:0. Brankář Klemen Mihelak, který nahradil zraněného Jana Hanuše, udržel čisté konto. Severočeši se tak nedotáhli na druhou Spartu, Slovácko zůstává předposlední.
Chance Liga - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|11
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu