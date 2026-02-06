Tribuně Sever se nelíbí populistická politika Slavie, chystá bojkot. Tvrdík reagoval
Byť se průšvih na Kypru, tedy prohra Slavie 1:4 s Pafosem v Lize mistrů, stal už před týdnem a půl, ve slávistickém táboře nadále doznívá. Především ve vztahu Tribuny Sever a klubu. Výsledek stranou, skalním fanouškům se nelíbí nabídka klubu proplatit návštěvníkům utkání vstupné, což už minulý týden označili za populistický tah. Dle nejnovějšího vyjádření se chystají v první čtvrthodině sobotního zápasu s Mladou Boleslaví bojkotovat fandění. Na sociální síti X už stihl reagovat předseda představenstva Jaroslav Tvrdík: „Vašemu přístupu v posledních dnech nerozumím.“
Vše začalo chvíli potom, co zklamaní slávisté odešli na horké kyperské půdě zničeni do šaten. Klub vydal stanovisko, kde se za výsledek omluvil. „Všem fanouškům, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné,“ stálo ve zprávě na sociálních sítích. Už na to Tribuna Sever reagovala jasně odmítavě s tím, že „nesouhlasí s dlouhodobou populistickou a velkohubou politikou klubu.“
Proč se hlavní buňka slávistických fanoušků staví k vrácení peněz odmítavě? Tribuna Sever si dlouhodobě dává záležet na tom, aby byla finančně nezávislá na klubu. Stejně jako odmítají příspěvky klubu na choreografii a jakoukoliv externí výpomoc na její tvorbě, stejně tak je pro ně nepřijatelné nechat si proplatit lístky. „V našem světě naprosto neakceptovatelné. Pravé fanoušky si nekoupíte – jen šašky, kteří nemají se Slavií nic společného,“ píše Tribuna Sever v nejnovějším příspěvku na sociálních sítích.
Ten vznikl po jednáních, které se mezi zástupci TS a klubem udály během týdne. Ani po nich totiž nejsou ultras spokojení. „Problém však nastává v přístupu klubu ke zbytku fanoušků, kterým chce peníze nadále vracet s odůvodněním, že to přece slíbil a už to nelze vzít zpět. Vedení klubu náš postoj nebere v potaz a upřednostňuje své unáhlené a populistické rozhodnutí,“ stojí ve statusu. Slavná tribuna hodlá reagovat během sobotního zápasu s Mladou Boleslaví (18:00).
„Prvních patnáct minut nebude probíhat žádné fandění na Tribuně Sever. Nebudou vyvěšeny vlajky ani prezentována choreografie. Se všemi aktivitami začneme až od 15. minuty utkání. Tímto chceme ještě důrazněji upozornit na závažnost situace,“ píší zástupci s tím, že v žádném případě nejde na reakci na sportovní výsledky týmu, který na první jarní výhru po třech zápasech stále čeká.
Byť už na sociální síti X není už zdaleka tak aktivní, s reakcí přišel předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.
„Přiznám se, že Vašemu přístupu v posledních dnech nerozumím. Jednali jsme s vedením Odboru přátel a domluvili se, že místo vrácení finančních prostředků za vstupenky je předáme do Nadačního fondu SKS na pomoc potřebným. Vás jsme se zeptali, zda trváte na odmítnutí vstupného dle Vašeho předchozího rozhodnutí, které respektujeme, nebo zda i Vaši část vstupného máme převést do Nadančního fondu. Odpověď jsme pochopili jako ANO pro Nadační fond. Klub připravoval dopis pro ostatní dotčené fans, aby se i oni připojili k rozhodnutí Odboru přátel a TS. Nikomu vstupné vráceno nebylo. Nevím, proč ostatním berete právo rozhodnout se stejně,“ popisuje Tvrdík v odpovědi.
„Deset a půl roku, co vedu klub, jsem nikdy neodmítl žádost o schůzku ze strany TS. Náš dialog jsem považoval za funkční, oboustranně prospěšný a v zájmu Slavie. Je smutné, že stanoviska TS nyní máme až ze sociálních sítí,“ uzavírá.
Zda jde opravdu jen o nejasnou komunikaci mezi oběma subjekty, nebo „závažný“ spor, se zřejmě ukáže během soboty a případné další reakce zástupců obou stran. Pokud se situace nevyřeší, fanouškovsky budou muset prvních 15 minut s Mladou Boleslaví táhnout ostatní tribuny, byť Tribuna Sever vyzývá i je, aby se k bojkotu přidaly. „Pokud chce klub získávat přízeň diváků podobnými kroky, musí počítat s divadelní atmosférou v Edenu bez hlasitého supportu nebo našich choreografií,“ píší ultras.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu