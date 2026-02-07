Rýsuje se výměna za Baráta? Skuhravý se rozohnil: Řeknu to na plnou hubu...
Ne, čistá konta se z Jablonce nevozí jednoduše. A byť si Slovácko jede ze hřiště čtvrtého týmu ligy s remízou 0:0, trenér Roman Skuhravý spokojený nebyl. Má to logiku, jeho svěřenci byli po většinu času lepší, soupeře mnohokrát zatlačili a spálili několik tutovek. Kouče ale netrápilo jen to. „Řeknu to na plnou hubu. Chceme od Jablonce hráče a oni nám už asi dvacátý týden říkají, že to bude,“ překvapil novináře. Severočeši ale na oplátku chtějí Daniela Baráta.
„Pracujeme, zlepšujeme se a trochu tomu chybí. Ale nevzdáme se. Devadesát minut jsme byli lepší než Jablonec,“ řekl jasně Roman Skuhravý. Je fakt, že domácí byli proti zachraňujícímu se celku na míči slabší a na těžkém terénu je v první půli podržel brankář Klemen Mihelak. Po ztrátě Michala Trávníka hostům lehce spadl v druhém dějství řetěz, ale přesto si vytvořili jasné šance – závěrečný únik jeden na jednoho ale Pavel Juroška trefil vedle.
A tak Skuhravého hodnocení i přes zisk bodu na půdě soupeře z top 4 i udržení prvního venkovního čistého konta od října, sklouzávalo do negativna. Postupně se trenér dokonce pořádně rozohnil, a to přestože tým oproti době před jeho nástupem vypadá herně i psychicky jako vyměněný.
„Nikdy jsem nebyl v klubu, abych si vybíral hráče za milion euro. Těžím potenciál z hráčů, co mám. Klukům jsem ukázal cíl a vzali to. Nikdy bych sem nešel, kdyby tu nebyli hráči, co nemají mentalitu. Kluci umí hrát fotbal a ukazují to. Ale ještě nejsme tak daleko, protože se vám vrací špatné návyky. To je jak závislost. Tři roky za sebou to jebete dlouhý, nesmíte si přihrát na obranné polovině. Zákonitě, když přijde tlak, co se stane v mozku? Jeb, dlouhý balon. Pracujeme na tom, aby kluci byli v klidu,“ popsal současný stav Skuhravý.
Hodně netypicky otevřeně a dokonce přímo před jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem, který přišel na tiskovou konferenci, také odhalil, co se děje v zákulisí na přestupovém trhu. Zkušeného kouče několik dní před uzavřením přestupového okna evidentně trápí šíře kádru, zvlášť když je svědkem toho, jak mu během dvou prvních kol odpadli zranění Vlastimil Daníček a Michal Trávník. Slovácko nemá stopery a rozdílového hráče v útočné linii. Shodou náhod loví právě v Jablonci.
Kozel: Suchan? Nechtěl bych být konkrétní
„Řeknu to na plnou hubu a jsem zvědavý, jak se k tomu Jablonec postaví. Chceme od nich hráče a oni nám už asi dvacátý týden říkají, že to bude. Teď nám řekli, že to bude do pondělí, tak snad to vyjde. Ať se na mě nezlobí, chtěl jsem to pustit do světa,“ popsal trenér.
Obchod se Severočechy je ale úzce navázán na osobu devatenáctiletého Daniela Baráta, odchovance z Uherského Hradiště, o kterého Jablonec rovněž usiluje. Web iSport o tom informoval před několika týdny. Mladičký křídelník zatím do žádného jarního mače nezasáhl. „Chce ho půlka ligy, má zamotanou hlavu, i když říká, že ne,“ tvrdí Skuhravý.
„Má to souvislost,“ potvrdil Kozel. Kluby se ale zřejmě ještě nedohodly. „Pokud někdo odejde, někdo může přijít. Nezáleží to na nás, jeho mateřský klub se musí rozhodnout, zda na dohodu přistoupí. Pokud ne, dohrajeme v tomto složení jaro,“ odpověděl Luboš Kozel na otázku Sportu ohledně posily. Na otázku, zda by ven z klubu mířil ofenzivní hráč, odpověděl: „Skoro jo. Jan Suchan? Nechtěl bych být konkrétní.“
Čistě z logiky věci připadá v úvahu právě třicetiletý záložník, který musel na konci podzimu přijmout roli žolíka na posledních pár minut zápasu. Proti Slovácku naskočil na závěrečnou čtvrthodinu. Restart by se mu po roce a půl na severu Čech, kde nenavázal na výtečné výkony v Českých Budějovicích, hodil. Možností je i slovinský reprezentant do 21 let Matej Malenšek; ofenzivní hráč od letního příchodu do Jablonce zasáhl jen do šesti ligových zápasů a pouze jednou byl v základní sestavě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|11
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu