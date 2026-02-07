Předplatné

Bojkot v Edenu zrealizován! Tvrdíku, ty vidíš peníze, my srdce, vzkázali slávisté

Banery na Tribuně Sever v úvodu duelu s Mladou Boleslaví
Banery na Tribuně Sever v úvodu duelu s Mladou BoleslavíZdroj: iSport
Tomáš Chorý slaví svou branku se spoluhráči
Alexandr Bužek a Jan Bořil brání Jana Buryána
Tomáš Chorý poslal Slavii do vedení
Banery na Tribuně Sever v úvodu duelu s Mladou Boleslaví
Fanoušci Slavie na výjezdu v Pardubicích
Fanoušci Slavie dorazili na Kypr v hojném počtu
Fanouškovská skupina Tribuna Sever v pátek oznámila, že při ligovém utkání s Mladou Boleslaví nebude fandit prvních patnáct minut, nevyvěsí vlajky, a nevytáhne choreografie. Vše jako protest proti rozhodnutí Slavie kolem vracení vstupného po těžké porážce na Kypru v Lize mistrů. Kdo očekával, že se oheň stihne uhasit, pletl se. Nejvěrnější úvodní čtvrthodinu opravdu mlčeli, svůj postoj ostře vyjádřili na třech transparentech…

Byl to nezvyklý pohled. Jindy už severní strana Edenu tvořila zpěvem chorálů báječnou atmosféru, v sobotu navečer bylo ticho… Dolní zídka by za normálních okolností byla zakrytá vlajkami, spíkr by s mikrofonem stál na svém místě, teď jen seděl a tiše sledoval dění na trávníku. Stejně jako stovky dalších.

Těsně před utkáním, ve chvíli nástupu hráčů na trávník, se uprostřed Tribuny Sever objevily tři transparenty.

  • Tvrdíku ty vidíš peníze, my srdce.
  • Velkohubá prohlášení, laciná gesta, populistické kecy.
  • Chovejte se jako Slavia.

Pečlivě budovaný, ale zároveň křehký vztah mezi Tribunou Sever a klubovými špičkami, zejména Jaroslavem Tvrdíkem, se pokazil po posledním zápase Ligy mistrů s Pafosem (1:4). Skalním fanouškům se nelíbila nabídka proplatit návštěvníkům utkání vstupné, což bylo označeno za populistický tah. Nepomohla ani dvoustranná jednání, byť si Tvrdík myslel, že bouře utichla poté, co navrhl místo vrácení finančních prostředků je předat do Nadačního fondu SKS na pomoc potřebným. Nezabralo to. Fanoušci bojkot zrealizovali. „Vašemu přístupu v posledních dnech nerozumím,“ napsal Tvrdík den před zápasem na sociální síť X.

Tribuna Sever vydržela v nečinnosti slibovaných patnáct minut, pokusy fanoušků o hlasitou podporu na dlouhé tribuně vzaly rychle za své. A tak bylo dlouho slyšet jen několik desítek příznivců Mladé Boleslavi. Tvrdík sledoval protestní akci z VIP tribuny.

Už je to dávno, co spor mezi Tribunou Sever a vedením klubu eskaloval až k bojkotu. Stalo se tak v roce 2019, paradoxně v období klubových žní. Slavia demolovala ligu, fanoušci si užívali výborný fotbal, vítězné série, přesto se tvrdé jádro TS dostalo do sváru s funkcionáři.

V srpnu Slavia v lize přejela Bohemians (4:0), atmosféra v hledišti však měla k ideálu daleko. Část příznivců v kotli kvůli zpřísněným bezpečnostním opatřením na stadionu v reakci na problémy během zápasu s Olomoucí vůbec nefandila. Na závěr pak vypískala oblíbenou děkovačku, která se nezvykle uskutečnila na rohu u východní tribuny.

Vážně hrozilo, že se problém přenese i do následujícího zápasu s Kluží o postup do Ligy mistrů. Nakonec se nervózní nálada zklidnila, a Slavii hnal v klíčovém zápase celý stadion. Na konci pak slavil druhou účast v nejprestižnější klubové soutěži starého kontinentu. 

20

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec21116428:2039
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná21102934:3432
7Olomouc2186719:1930
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Teplice2166922:2624
11Pardubice2057826:3522
12Bohemians20551016:2620
13Baník21461116:2718
14Ml. Boleslav20461029:4318
15Slovácko21371113:2716
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

