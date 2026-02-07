Bojkot v Edenu zrealizován! Tvrdíku, ty vidíš peníze, my srdce, vzkázali slávisté
Fanouškovská skupina Tribuna Sever v pátek oznámila, že při ligovém utkání s Mladou Boleslaví nebude fandit prvních patnáct minut, nevyvěsí vlajky, a nevytáhne choreografie. Vše jako protest proti rozhodnutí Slavie kolem vracení vstupného po těžké porážce na Kypru v Lize mistrů. Kdo očekával, že se oheň stihne uhasit, pletl se. Nejvěrnější úvodní čtvrthodinu opravdu mlčeli, svůj postoj ostře vyjádřili na třech transparentech…
Byl to nezvyklý pohled. Jindy už severní strana Edenu tvořila zpěvem chorálů báječnou atmosféru, v sobotu navečer bylo ticho… Dolní zídka by za normálních okolností byla zakrytá vlajkami, spíkr by s mikrofonem stál na svém místě, teď jen seděl a tiše sledoval dění na trávníku. Stejně jako stovky dalších.
Těsně před utkáním, ve chvíli nástupu hráčů na trávník, se uprostřed Tribuny Sever objevily tři transparenty.
- Tvrdíku ty vidíš peníze, my srdce.
- Velkohubá prohlášení, laciná gesta, populistické kecy.
- Chovejte se jako Slavia.
Pečlivě budovaný, ale zároveň křehký vztah mezi Tribunou Sever a klubovými špičkami, zejména Jaroslavem Tvrdíkem, se pokazil po posledním zápase Ligy mistrů s Pafosem (1:4). Skalním fanouškům se nelíbila nabídka proplatit návštěvníkům utkání vstupné, což bylo označeno za populistický tah. Nepomohla ani dvoustranná jednání, byť si Tvrdík myslel, že bouře utichla poté, co navrhl místo vrácení finančních prostředků je předat do Nadačního fondu SKS na pomoc potřebným. Nezabralo to. Fanoušci bojkot zrealizovali. „Vašemu přístupu v posledních dnech nerozumím,“ napsal Tvrdík den před zápasem na sociální síť X.
Tribuna Sever vydržela v nečinnosti slibovaných patnáct minut, pokusy fanoušků o hlasitou podporu na dlouhé tribuně vzaly rychle za své. A tak bylo dlouho slyšet jen několik desítek příznivců Mladé Boleslavi. Tvrdík sledoval protestní akci z VIP tribuny.
Už je to dávno, co spor mezi Tribunou Sever a vedením klubu eskaloval až k bojkotu. Stalo se tak v roce 2019, paradoxně v období klubových žní. Slavia demolovala ligu, fanoušci si užívali výborný fotbal, vítězné série, přesto se tvrdé jádro TS dostalo do sváru s funkcionáři.
V srpnu Slavia v lize přejela Bohemians (4:0), atmosféra v hledišti však měla k ideálu daleko. Část příznivců v kotli kvůli zpřísněným bezpečnostním opatřením na stadionu v reakci na problémy během zápasu s Olomoucí vůbec nefandila. Na závěr pak vypískala oblíbenou děkovačku, která se nezvykle uskutečnila na rohu u východní tribuny.
Vážně hrozilo, že se problém přenese i do následujícího zápasu s Kluží o postup do Ligy mistrů. Nakonec se nervózní nálada zklidnila, a Slavii hnal v klíčovém zápase celý stadion. Na konci pak slavil druhou účast v nejprestižnější klubové soutěži starého kontinentu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|11
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu