Boula mohl být v Olomouci, teď asi zachránil Galáska: Máme v Baníku dost práce...
Bylo kolem toho haló. Pavel Hapal, bývalý trenér Baníku a nyní generální sportovní manažer Sigmy, kontaktoval Jiřího Boulu, neboť Olomouc přes zimu hledala středopolaře. Ostravský sportovní ředitel Luděk Mikloško to prostřednictvím rozhovoru pro Moravskoslezský deník označil za neetické, mezi kluby to vřelo. Vlastně už od loňského dubna, kdy Michal Frydrych zranil Jana Klimenta. Příběh v sobotu završil právě Boula, vzájemný zápas (2:0) rozhodl vítězným gólem.
Dneska mohl být součástí ambiciózního projektu na Andrově stadionu. Kdyby se Sigma v zimě domluvila s Baníkem na přestupu Jiřího Bouly, zřejmě by z polského Rakówa Čenstochová nedorazil za zhruba padesát milionů korun Maďar Péter Baráth. A prostor ve středu pole by s Michalem Beranem v Olomouci čistil právě Boula. S násobně vyšší výplatou, nutno podotknout. Nicméně majitel slezského klubu Václav Brabec prodej další opory odmítl.
A teď si může gratulovat. Fotbal totiž napsal další příběh, Boulova branka po změně stran rozhodla o výhře Sigmy, která přitom ve Vítkovicích v první půli totálně dominovala. Domácí fanoušci kroutili hlavou, v pauze kritizovali a mluvili o tom, že je pouze otázkou času, než Olomouc fantastického Martina Jedličku překoná.
Chyba! Vstup do druhé půle Baníku abnormálně vyšel, brzy se dostal do vedení, po chvíli přidal pojistku Abdallah Gning a zřejmě tak zachránil kouče Tomáše Galáska.
„Já to nevnímám, sociální sítě nemám. Spíš blízcí čtou v novinách kritiku a spekulace, takže se je snažím uklidnit. Člověk není první rok ve fotbale. Když jste hráč a nedaří se vám, jdete na lavičku. Když jste trenér, nemáte úspěchy a prohráváte, balíte kufry a jdete,“ řekl v naprostém klidu po výhře 2:0.
Když Boula ve 49. minutě jednoduše obešel Barátha a pak dělovkou propálil Jana Koutného, možná si řekl, že tahle trefa trenérovi pomůže. „To ne, to jsem v hlavě neměl,“ usmál se. „Spíš jsem říkal klukům, že někdy stačí hrát hovno a stejně dáte gól. Občas je to obráceně. V prvním poločase jsem od sebe totiž očekával větší pomoc týmu,“ hodnotil sebekriticky vlastní výkon.
„A zájem Sigmy? Proběhlo rozhodnutí klubu, který řekl, že se nic nekoná. Aspoň takové mám informace. Nevím, co víc bych k tomu měl dodávat. Osobně to beru tak, že jsem prostě zůstal v Baníku, kde mám důležitou roli. Je tu dost práce, která se musí udělat. Tím to hasne,“ uzavřel Boula rezonující téma. „S Jirkou se bavíme o všem v rámci osobních pohovorů, je to kapitán mužstva. Padlo správné rozhodnutí, my ho určitě využijeme,“ dodal Galásek.
Využil i Abdullahiho Beweneho. Kdo by to před utkáním řekl, že zrovna jednadvacetiletý Nigerijec bude „game changerem“? V pauze vystřídal nevýrazného Matúše Rusnáka a FCB šel nahoru. Pravý wingbek ustrážil Danijela Šturma, díky čemuž už se nedostávaly míče ani k Janu Klimentovi, navrch rozjel akci před gólem Bouly. Tohle se povedlo, lidé na tribunách Afričanovi tleskali.
„Rusnák měl skvělou přípravu, vytlačil Beweneho ze sestavy, ale nemohl nastoupit do druhého poločasu. Tak jsme dali šanci Bewenemu a ten odehrál vynikající poločas,“ prozradil Galásek. „Někdy si hráč potřebuje sednout na prdel a uvědomit si, že místo nemá jasné. Musí pracovat. Rusnák nemohl pokračovat, nestahovali jsme ho kvůli výkonu. Měli jsme různé scénáře s Bewenem i Kantem, jak je dostat do utkání. Děkuju hráčům i realizačnímu týmu za skvělý výkon.“
Upřímně, tak skvělý zas nebyl. Zejména co se úvodní pětačtyřicetiminutovky týče. Ale vzhledem k záchranářské situaci jsou prostě body nyní klíčové. „Ani nevím, jestli se dá vůbec něco prvnímu poločasu vyčíst. Byl to jeden z nejlepších poločasů, bohužel za námi vpředu jde efektivita. Jedla za mě patří mezi nejlepší brankáře v lize,“ litoval olomoucký Antonín Růsek neproměněných tutovek.
S Hanáky nedorazila nejnovější posila z Pardubic, stoper Louis Lurvink se na sto procent zapojí až od pondělí. „Tím, že prožíval poslední dny celkem hekticky, nechtěli jsme narušovat rytmus týmu. Domluvili jsme se, že po fyzických a zdravotních testech bude v individuálním režimu, ať se srovná. Věřím, že vyztuží naši defenzivu. Je už protřelý a otrkaný v rámci ligy,“ uvedl kouč Tomáš Janotka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|21
|14
|7
|0
|46:17
|49
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|21
|11
|6
|4
|28:20
|39
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|21
|10
|2
|9
|34:34
|32
|7
Olomouc
|21
|8
|6
|7
|19:19
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Teplice
|21
|6
|6
|9
|22:26
|24
|11
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Baník
|21
|4
|6
|11
|16:27
|18
|14
Ml. Boleslav
|21
|4
|6
|11
|29:47
|18
|15
Slovácko
|21
|3
|7
|11
|13:27
|16
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu